Армия России зашла в Редкодуб - 14.05.2025 Украина.ру
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Армия России зашла в Редкодуб
Армия России зашла в Редкодуб - 14.05.2025 Украина.ру
Армия России зашла в Редкодуб
Подразделения российской армии наступают на Краснолиманском направлении. Об этом 14 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан"
2025-05-14T17:13
2025-05-14T17:13
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Российские войска продолжают активные наступательные действия на Краснолиманском направлении, добиваясь тактических успехов в районах Редкодуба, Зеленой Долины и Колодязей. Они также расширяют зоны контроля, несмотря на сопротивление со стороны ВСУ, которые пытаются сдержать наступление с помощью артиллерии и беспилотников, сказано в публикации."Подразделения ВС РФ зашли в Редкодуб и продолжают укрепляться на его восточной части. Противник оказывает сопротивление, пытаясь отбросить передовые отряды российской армии, применяя артиллерийский огонь и удары беспилотников. Однако ВС РФ продолжают укрепление позиций в этом районе, что позволяет расширять контроль на ключевых участках", - сообщил "Донбасский Партизан".По его информации, подразделения ВС РФ продолжают наращивать давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Зеленой Долины, что позволило расширить зону контроля до 200 метров по ширине фронта и 300 метров вглубь. Продвижение усиливает тактическое положение российской армии и создаёт на этом участке угрозу для обороны противника.Кроме того, российская армия продолжают давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Колодязей, постепенно выматывая противника и продвигаясь в этом секторе. Подразделениям ВС РФ удалось расширить зону контроля, создавая дополнительные сложности для ВСУ, не позволяя стабилизировать оборону в этом районе.Накануне, Минобороны РФ сообщило, что войсковая группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь (ДНР).Подробности в публикации Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 маяАктуальное интервью на эту тему: Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы
https://ukraina.ru/20250514/izmenyatsya-granitsy-ne-tolko-ukrainy-ischenko-o-potryaseniyakh-v-zapadnoy-evrope---1063120406.html
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новости, россия, краснолиманское направление, стамбул, вооруженные силы украины, всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, новороссия, новые регионы, днр, новости днр
Новости, Россия, Краснолиманское направление, Стамбул, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Донбасс, Новороссия, Новые регионы, ДНР, новости ДНР

Армия России зашла в Редкодуб

17:13 14.05.2025
 
© Донбасский Партизан / Telegram
© Донбасский Партизан / Telegram
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Подразделения российской армии наступают на Краснолиманском направлении. Об этом 14 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан"
Российские войска продолжают активные наступательные действия на Краснолиманском направлении, добиваясь тактических успехов в районах Редкодуба, Зеленой Долины и Колодязей. Они также расширяют зоны контроля, несмотря на сопротивление со стороны ВСУ, которые пытаются сдержать наступление с помощью артиллерии и беспилотников, сказано в публикации.
"Подразделения ВС РФ зашли в Редкодуб и продолжают укрепляться на его восточной части. Противник оказывает сопротивление, пытаясь отбросить передовые отряды российской армии, применяя артиллерийский огонь и удары беспилотников. Однако ВС РФ продолжают укрепление позиций в этом районе, что позволяет расширять контроль на ключевых участках", - сообщил "Донбасский Партизан".
По его информации, подразделения ВС РФ продолжают наращивать давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Зеленой Долины, что позволило расширить зону контроля до 200 метров по ширине фронта и 300 метров вглубь. Продвижение усиливает тактическое положение российской армии и создаёт на этом участке угрозу для обороны противника.
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Кроме того, российская армия продолжают давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Колодязей, постепенно выматывая противника и продвигаясь в этом секторе. Подразделениям ВС РФ удалось расширить зону контроля, создавая дополнительные сложности для ВСУ, не позволяя стабилизировать оборону в этом районе.
Накануне, Минобороны РФ сообщило, что войсковая группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь (ДНР).
Подробности в публикации Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая
Актуальное интервью на эту тему: Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы
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