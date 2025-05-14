https://ukraina.ru/20250514/armiya-rossii-zashla-v-redkodub-1063127450.html

Армия России зашла в Редкодуб

Армия России зашла в Редкодуб - 14.05.2025 Украина.ру

Армия России зашла в Редкодуб

Подразделения российской армии наступают на Краснолиманском направлении. Об этом 14 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан"

2025-05-14T17:13

2025-05-14T17:13

2025-05-14T17:13

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Российские войска продолжают активные наступательные действия на Краснолиманском направлении, добиваясь тактических успехов в районах Редкодуба, Зеленой Долины и Колодязей. Они также расширяют зоны контроля, несмотря на сопротивление со стороны ВСУ, которые пытаются сдержать наступление с помощью артиллерии и беспилотников, сказано в публикации."Подразделения ВС РФ зашли в Редкодуб и продолжают укрепляться на его восточной части. Противник оказывает сопротивление, пытаясь отбросить передовые отряды российской армии, применяя артиллерийский огонь и удары беспилотников. Однако ВС РФ продолжают укрепление позиций в этом районе, что позволяет расширять контроль на ключевых участках", - сообщил "Донбасский Партизан".По его информации, подразделения ВС РФ продолжают наращивать давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Зеленой Долины, что позволило расширить зону контроля до 200 метров по ширине фронта и 300 метров вглубь. Продвижение усиливает тактическое положение российской армии и создаёт на этом участке угрозу для обороны противника.Кроме того, российская армия продолжают давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Колодязей, постепенно выматывая противника и продвигаясь в этом секторе. Подразделениям ВС РФ удалось расширить зону контроля, создавая дополнительные сложности для ВСУ, не позволяя стабилизировать оборону в этом районе.Накануне, Минобороны РФ сообщило, что войсковая группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь (ДНР).Подробности в публикации Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 маяАктуальное интервью на эту тему: Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы

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