Армия России зашла в Редкодуб
© Донбасский Партизан / Telegram
© Донбасский Партизан / Telegram
Подразделения российской армии наступают на Краснолиманском направлении. Об этом 14 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан"
Российские войска продолжают активные наступательные действия на Краснолиманском направлении, добиваясь тактических успехов в районах Редкодуба, Зеленой Долины и Колодязей. Они также расширяют зоны контроля, несмотря на сопротивление со стороны ВСУ, которые пытаются сдержать наступление с помощью артиллерии и беспилотников, сказано в публикации.
"Подразделения ВС РФ зашли в Редкодуб и продолжают укрепляться на его восточной части. Противник оказывает сопротивление, пытаясь отбросить передовые отряды российской армии, применяя артиллерийский огонь и удары беспилотников. Однако ВС РФ продолжают укрепление позиций в этом районе, что позволяет расширять контроль на ключевых участках", - сообщил "Донбасский Партизан".
По его информации, подразделения ВС РФ продолжают наращивать давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Зеленой Долины, что позволило расширить зону контроля до 200 метров по ширине фронта и 300 метров вглубь. Продвижение усиливает тактическое положение российской армии и создаёт на этом участке угрозу для обороны противника.
Кроме того, российская армия продолжают давление на оборонительные позиции ВСУ в районе Колодязей, постепенно выматывая противника и продвигаясь в этом секторе. Подразделениям ВС РФ удалось расширить зону контроля, создавая дополнительные сложности для ВСУ, не позволяя стабилизировать оборону в этом районе.
Накануне, Минобороны РФ сообщило, что войсковая группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь (ДНР).
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