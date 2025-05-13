https://ukraina.ru/20250513/uitkoff-perechislil-osnovnye-temy-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1063078520.html
Уиткофф перечислил основные темы российско-украинских переговоров
Уиткофф перечислил основные темы российско-украинских переговоров - 13.05.2025 Украина.ру
Уиткофф перечислил основные темы российско-украинских переговоров
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю
2025-05-13T09:12
2025-05-13T09:12
2025-05-13T12:43
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"Я думаю, основными вопросами... являются регионы, АЭС, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", - сказал УиткоффОн также указал, что вопрос ЗАЭС является крайне важным в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии она может производить.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, стив уиткофф, днепр, сша, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, Стив Уиткофф, Днепр, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Уиткофф перечислил основные темы российско-украинских переговоров
09:12 13.05.2025 (обновлено: 12:43 13.05.2025)
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю
"Я думаю, основными вопросами... являются регионы, АЭС, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", - сказал Уиткофф
Он также указал, что вопрос ЗАЭС является крайне важным в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии она может производить.
Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.