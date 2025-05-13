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Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин

Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин - 13.05.2025 Украина.ру

Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин

Как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-05-13T04:00

2025-05-13T04:00

2025-05-13T04:00

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Пока жертвы индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, считает политолог.На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба может резко перерасти в глобальный инцидент, добавил он."А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — подчеркнул Выдрин.По его словам, кроме фатальных последствий конфликта для прямых участников, могут быть открыты новые "окна возможностей" для окружения.Например, отметил политолог, у соседнего Узбекистана существует опыт миротворческой деятельности в урегулировании проблем приграничных спорных территорий. Сейчас самое время его руководству об этом вспомнить, добавил Выдрин."И, конечно же, ожидаю эффективного миротворческого участия РФ. Индия и Пакистан входят в зону влияния БРИКС. Их примирение может дать толчок в превращении этой организации из формального клуба в реальный и действенный международный организм", — резюмировал собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".

https://ukraina.ru/20250512/oleg-ivanov-esli-ukraina-poydet-po-puti-yaponii-mirnyy-dogovor-s-rossiey-ne-budet-podpisan-1063063261.html

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новости, индия, пакистан, дмитрий выдрин, брикс, украина.ру, россия, узбекистан, война, конфликт, ядерное оружие, миротворцы, военная эскалация