Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин - 13.05.2025 Украина.ру
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Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин
Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин - 13.05.2025 Украина.ру
Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин
Как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-05-13T04:00
2025-05-13T04:00
новости
индия
пакистан
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россия
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война
конфликт
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Пока жертвы индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, считает политолог.На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба может резко перерасти в глобальный инцидент, добавил он."А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — подчеркнул Выдрин.По его словам, кроме фатальных последствий конфликта для прямых участников, могут быть открыты новые "окна возможностей" для окружения.Например, отметил политолог, у соседнего Узбекистана существует опыт миротворческой деятельности в урегулировании проблем приграничных спорных территорий. Сейчас самое время его руководству об этом вспомнить, добавил Выдрин."И, конечно же, ожидаю эффективного миротворческого участия РФ. Индия и Пакистан входят в зону влияния БРИКС. Их примирение может дать толчок в превращении этой организации из формального клуба в реальный и действенный международный организм", — резюмировал собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
https://ukraina.ru/20250512/oleg-ivanov-esli-ukraina-poydet-po-puti-yaponii-mirnyy-dogovor-s-rossiey-ne-budet-podpisan-1063063261.html
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новости, индия, пакистан, дмитрий выдрин, брикс, украина.ру, россия, узбекистан, война, конфликт, ядерное оружие, миротворцы, военная эскалация
Новости, Индия, Пакистан, Дмитрий Выдрин, БРИКС, Украина.ру, Россия, Узбекистан, война, конфликт, Ядерное оружие, миротворцы, военная эскалация

Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин

04:00 13.05.2025
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Пока жертвы индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, считает политолог.
На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба может резко перерасти в глобальный инцидент, добавил он.
"А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — подчеркнул Выдрин.
По его словам, кроме фатальных последствий конфликта для прямых участников, могут быть открыты новые "окна возможностей" для окружения.
Например, отметил политолог, у соседнего Узбекистана существует опыт миротворческой деятельности в урегулировании проблем приграничных спорных территорий. Сейчас самое время его руководству об этом вспомнить, добавил Выдрин.
"И, конечно же, ожидаю эффективного миротворческого участия РФ. Индия и Пакистан входят в зону влияния БРИКС. Их примирение может дать толчок в превращении этой организации из формального клуба в реальный и действенный международный организм", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.
О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
Коллаж: Олег Иванов интервью
Вчера, 16:19
Олег Иванов: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписанСейчас Зеленскому важно добиться двух целей. Во-первых, остановить продвижение российских войск, если не военным, то дипломатическим путем. Во-вторых, ему необходимо показать, что именно он, а не президент Путин хочет мира. Зеленский готов идти на все, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней.
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