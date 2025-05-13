https://ukraina.ru/20250513/primirenie-indii-i-pakistana-mozhet-dat-tolchok-briks-prevratitsya-v-deystvennyy-organizm--vydrin-1063075272.html
Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин
Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин - 13.05.2025 Украина.ру
Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин
Как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-05-13T04:00
2025-05-13T04:00
2025-05-13T04:00
новости
индия
пакистан
дмитрий выдрин
брикс
украина.ру
россия
узбекистан
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_d08b17737fdcea006d4ed5a248bc82a6.jpg
Пока жертвы индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, считает политолог.На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба может резко перерасти в глобальный инцидент, добавил он."А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — подчеркнул Выдрин.По его словам, кроме фатальных последствий конфликта для прямых участников, могут быть открыты новые "окна возможностей" для окружения.Например, отметил политолог, у соседнего Узбекистана существует опыт миротворческой деятельности в урегулировании проблем приграничных спорных территорий. Сейчас самое время его руководству об этом вспомнить, добавил Выдрин."И, конечно же, ожидаю эффективного миротворческого участия РФ. Индия и Пакистан входят в зону влияния БРИКС. Их примирение может дать толчок в превращении этой организации из формального клуба в реальный и действенный международный организм", — резюмировал собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
https://ukraina.ru/20250512/oleg-ivanov-esli-ukraina-poydet-po-puti-yaponii-mirnyy-dogovor-s-rossiey-ne-budet-podpisan-1063063261.html
индия
пакистан
россия
узбекистан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_133:0:1788:1241_1920x0_80_0_0_75a425bdd045c7f94481b86f869cfba3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индия, пакистан, дмитрий выдрин, брикс, украина.ру, россия, узбекистан, война, конфликт, ядерное оружие, миротворцы, военная эскалация
Новости, Индия, Пакистан, Дмитрий Выдрин, БРИКС, Украина.ру, Россия, Узбекистан, война, конфликт, Ядерное оружие, миротворцы, военная эскалация
Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин
Как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин