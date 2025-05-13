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"Манипуляторка не выросла": Картаполов об ультиматумах киевского режима в переговорном процессе
"Манипуляторка не выросла": Картаполов об ультиматумах киевского режима в переговорном процессе - 13.05.2025 Украина.ру
"Манипуляторка не выросла": Картаполов об ультиматумах киевского режима в переговорном процессе
Никакие ультиматумы киевского режима в переговорном процессе по украинскому конфликту ни к чему не приведут, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости
2025-05-13T12:42
2025-05-13T12:42
2025-05-13T12:42
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"У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего (президента России Владимира Путина - ред.), и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне, но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания, они ни к чему не приведут, пока они не осознают то, что происходит на земле", - сказал он.Картаполов добавил, что если Украина не хочет разговаривать, то и не нужно, тогда Россия будет говорить тем языком, который Киев лучше понимает и к которому привык, - это язык русского штыка.На днях Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми: хотел, чтобы РФ согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума
"Манипуляторка не выросла": Картаполов об ультиматумах киевского режима в переговорном процессе
Никакие ультиматумы киевского режима в переговорном процессе по украинскому конфликту ни к чему не приведут, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости