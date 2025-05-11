https://ukraina.ru/20250511/spetsialisty-shirokogo-profilya-kto-i-kak-obespechivaet-bezopasnost-v-osvobozhdennom-selidovo-1063031580.html

Специалисты широкого профиля. Кто и как обеспечивает безопасность в освобожденном Селидово

Специалисты широкого профиля. Кто и как обеспечивает безопасность в освобожденном Селидово - 11.05.2025 Украина.ру

Специалисты широкого профиля. Кто и как обеспечивает безопасность в освобожденном Селидово

После освобождения названия городов нередко исчезают из новостной повестки. Но как живется в этих городах после и кто, собственно говоря, поддерживает в них жизнь?

2025-05-11T08:23

2025-05-11T08:23

2025-05-11T08:23

селидово

донецкая народная республика

курская область

александр полищук

сбу

украина.ру

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063038413_0:203:1262:912_1920x0_80_0_0_9359714bba02e0811bd5752dd9621c0a.jpg

Журналист издания "Украина.ру" поработал с бойцами и офицерами 5-го отдельного гвардейского комендантского полка 51-й Гвардейской армии, которая отвечает за безопасность в освобожденном Селидово."Надо же. Пикапы растянули", - сонно отмечаю я, трясясь на заднем сидении "Патриота". Еще относительно недавно все поля тут были завалены рыжими остовами пикапов, "убитых" нашими FPV-дронами. Где находится это загадочное "тут"? Да где-то в районе Желанного и Кураховки. А нам аж до Селидово тарахтеть.- Пикапы небось украинские?- А откуда у нас такое счастье в товарных количествах?- Так я и думал.Вот уже некоторое время работа в ДНР походит на командировки в Курскую область. Мы ведь как привыкли? Из дома вышел, за угол проехал и можно снимать. А теперь едем дольше, чем работаем.С другой стороны, здесь в атмосферу войны погружаешься сразу. Курская же область, в большинстве своем, ею затронута едва-едва. Плюс – сгореть тут можно практически на всей протяженности маршрута.Пыльно. Съехав с дороги, экипируемся. Коллега расчехляет дробовик. Их у нас при себе нынче два, что вселяет надежду. Батарейка в дрон-детекторе села. Благо, что запасная всегда при себе. Опыт работы со второй версией "Булата", которого хватало от силы минут на тридцать, сказывается.- Дрон-детектор за постом включать?- Я скажу.- Только ты ж не забудь.- Поверь, ты и сам поймешь, когда нужно.- Ты слишком хорошего мнения обо мне.Пейзажи здесь не то, чтобы лунные. Постапокалиптические. Разрушенные села пронизывают разбитые асфальтовые дороги, по которым на скоростях Вилли Койота носится транспорт переднего края: мотоциклы, "буханки", перепиленные в кабриолеты, "Жигули" без крыш, дверей и багажников, квадроциклы и даже электросамокаты. "Раньше мы старались наварить на машину побольше защиты, а теперь снимаем все лишнее", - прокомментировал современную моду на прифронтовой авто-тюнинг знакомый старшина.- Оцени колонну! Первым идет джип с пулеметом, а за ним легковушка с бочкой на крыше. За бензаком небось поехали!- "Безумный Макс" отдыхает. Куда смотрят киношники? Такие декорации зазря пропадают.Дороги такие, что лучше порою съехать на грунтовку. Благо, что грязь давно высохла. Всякий раз, когда машина вот-вот взлетит на полметра, сопровождающий офицер делает предупредительное "ух". Это значит, что конкретно сейчас держаться нужно как следует. Спереди еще так-сяк, а на заднем сидении мотает неслабо. Правой сжимаешь ручку, левой – "Булат". О том, чем ружье держишь, вы, ради Бога, не спрашивайте."П-р-р-риехали! Товарищи журналисты, можете выходить, а я пока машину загоню под деревья", - командует пресс-офицер и мы вываливаемся в солнечный полдень.На блокпосте, что неподалеку от Селидово, уже заждался военный комендант 5-го комендантского полка, подполковник Александр Полищук, подразделение которого отвечает за город. Гнали-гнали, а на двадцать минут все равно опоздали. Пробки.Александр Александрович – типичный местный офицер старой закалки: спокойный, основательный, рассудительный. Воевать пошел еще в 2014 году и через ополчение, а после Народной милиции ДНР попал в российскую армию.- Много еще в строю стариков, начинавших в ополчении?- Да, прилично. Кто-то погиб, понятное дело, кто-то уволился по состоянию здоровья. Все-таки прошло одиннадцать лет. Где-то четверть всего личного состава – это люди, которые восемь-десять-одиннадцать лет воюют.В условиях постоянной угрозы "малого неба" блокпосты, расставленные на дорогах, становятся эдакими островками безопасности. Сейчас они усилены средствами РЭБ и пулеметами с тепловизорами для работы по воздушным целям. Двенадцатый калибр, само собою, тоже имеется."Охраняем узловые участки дорог. Проверяем военнослужащих и гражданских лиц на предмет документов, взаимодействуем с местным населением, выявляем ДРГ, следим за воздухом, отражаем нападение БПЛА, выдаем гуманитарную помощь людям, "трехсотых" вывозим. Бывает и такое. Вообще дорога контролируется и нашим батальоном, и средствами РЭБ, и военной полицией. Работа в этом направлении не прекращается", - рассказывает о своей работе сержант батальона охраны Александр Николенко.Пока беседуем, мимо то и дело проносятся военные и гражданские авто. Где-то за углом бойцы постреливают в небушко, шугая украинский дрон. "Как для "дороги смерти", движение тут вполне оживленное. Хоть и с опаской", - замечает коллега. "Благодаря тому, что сеткой отгораживают дорогу, полный контроль ее производится, передвигаться действительно стало безопаснее. Но случаи все равно бывают, поэтому бдительность тут лучше не терять", - отвечает сержант. За спиной его замечаю большой зеленый плакат: "Внимание! Участок дороги минируется противником!"Как минируется? Да с помощью тех же дронов. Явление это подлое и весьма опасное. Едешь по более или менее тыловой дороге, которую утром еще колесами плющил, ни о чем эдаком не подозреваешь, а смертоносный подарочек от неприятеля уже дожидается в какой-нибудь ямке.Следующий блокпост примечателен тем, что он…украинский. То есть он был таковым до того, как перешел в наши руки. Что сказать? Не все деньги, выделявшиеся на оборону, украинская власть пилила в ходе второго "Минска". Тут и стрелковая позиция из армированного бетона, обшитая изнутри древесиной, и вполне пристойное укрытие, чтобы пересидеть артобстрел. "И на каждом бревнышке есть бирочка, благодаря которой можно узнать, какое предприятие это строило", - смеются пацаны, демонстрируя ту самую бирочку со штрихкодом.Здесь нас встречает "Художник" - высокий, широкоплечий боец с улыбчивым и очень открытым лицом. Идеальная внешность для взаимодействия с гражданскими, если подумать.- Как обстановка?- Обстановка меняется ежедневно. Прилеты со стороны Украины, "птички" в воздухе скучать не дают.- Чем занимаетесь тут?- Обеспечиваем беспрепятственный проход военной техники, наблюдаем за воздухом, поскольку любая "птичка" — это жизнь нашего бойца, а также занимаемся проверкой военнослужащих и гражданских лиц.- Как тут мирняк?- Мирняк тут есть. Когда только зашли, мы эвакуировали желающих. Обходили Селидово, находили людей и по состоянию здоровья или просто по желанию помогали эвакуироваться. Еще медицинскую помощь оказывали, предоставляли транспорт.- Во время обхода ведь могут выявляться не только гражданские, но и противник, и мародеры какие-нибудь?- Да-да, зачистка – это, в том числе, наша задача. В то время, когда мы сюда прибыли, еще оставались тут "спящие" ДРГ. Нашему подразделению приходилось иметь с ними дело.Что сказать о Селидово? Зимой все это выглядело куда мрачнее, а нынче здорово напоминает популярный в Голливуде "зеленый пост-апокалипсис". По атмосфере же плюс-минус как в Авдеевке на пятый-шестой день после освобождения, когда противник уже пришел в себя. Над головою то и дело проносятся ракеты средств ПВО, вспахивая небесную синь, активно работает артиллерия и время от времени абсолютно вся стрелковка, что есть в городе, плюет свинцом в жужжащие дроны.На центральном перекрестке случается казус: не успеваем выбраться из машины, чтобы начать работать, как нас тащат обратно и везут под ближайшие деревья. Останавливаемся, выходим.- И зачем мы сюда приехали?- Там FPV-дрон летал. Чтобы по вам не ударил.- Так смысл же был в том, чтобы вы его спокойно сбивали, а мы снимали процесс.- А-а-а! Так может вернемся?- Так он улетел небось.- Ну кто же знал.- Ладно, дальше пойдем пешком. Заметим дроны – сбиваем.- Договорились.Дальше идем в составе комендантского патруля. Сказать, что здесь людно, конечно нельзя, но кто-нибудь то и дело встречается. В основном это военные, что идут или едут по своим военным делам, но попадаются и группки вполне гражданских людей.Заметив стайку мирных, состоящую из двух старушек, женщины помоложе и молодого паренька, ребята переходят дорогу. Здороваемся.Беседа складывается обыкновенная – про дела и заботы. Какие возникают проблемы? Чего не хватает? Как оформление документов продвигается? Женщины паспорта уже получили, а вот молодой человек за своим только завтра поедет.В присутствии военных мирняк не тушуется, но это понятно. Всех этих бабушек пацаны долгое время кормили из своего котла и лечили своей медициной, а потом возили стариков оформлять документы для получения российской пенсии. К тому же совместное проживание под обстрелами быстро сближает.- Как живется вам?- Стреляют. Бывает шумно. Квартира трясется. Прилеты каждый день и каждую ночь.- А с едой как?- С едой хорошо. И гуманитарку дают, и воины делятся. Единственное – ни света, ни воды нет. Хорошо, что криница есть. Ей уже сто лет. Плюс – скважины сделали.- Вы остались в городе на время боев. Ждали наших?- Конечно. Кто остался, те ждали.По меткам на стенах можно отыскать магазин. Ценообразование в таких местах крепко привязано к уровню риска, а также к тому простому факту, что на десятки километров вокруг других магазинов попросту нет. Банка энергетика за пятьсот рублей? Легко! Пачка сигарет за те же деньги? Будьте любезны!Отмечаю про себя, что наличие дробовиков и высотной застройки весьма пользительны для психики в условиях работы FPV-дронов противника. Когда есть чем отбиться и где спрятаться, писк детектора нервирует меньше. С другой стороны, мы так привыкли опасаться "камиков", что напрочь игнорируем фактор вражеской артиллерии. А это уже не очень здраво.По дороге встречаются и другие гражданские, которые не против поговорить, но в кадре мелькать отказываются напрочь. "Боятся люди", - комментируют военные.Так потихоньку добираемся до пункта эвакуации и питания гражданских, который третьего дня противник сложил двумя авиабомбами."Раз в неделю, с ноября по апрель, здесь был пункт эвакуации и выдачи гуманитарной помощи. В начале апреля прилетело. Погибли наши ребята, но мирные не пострадали. Пункт в итоге пришлось перенести. А так лежачим мы все сами развозим: средства гигиены, продукты питания. Просят – эвакуируем. Просят – возим оформлять документы", - рассказывает начальник гауптвахты 5-го комендантского полка, лейтенант по имени Сергей, перекрикивая рев РСЗО.У дороги гражданские набирают воду из бочки, привезенной солдатами. Под запись беседовать не хотят, а так – без проблем. "Они же потом берут эти видео, все перевирают, перекручивают и используют в своей пропаганде. Мне не страшно. Мне неприятно", - объясняет отказ девушка.Что рассказывает не на камеру? Да все то же, что и в других освобожденных городах: рейды СБУ днем и ночью, систематическая травля всех, кто отказался от эвакуации, принудительная эвакуация детей. Гуманитарку, правда, с украинской стороны привозили и такую-сякую помощь оказывали. Правда не всем. Сотрудникам предприятий гуманитарку давали получше, пенсионерам – наоборот.- А много детей осталось в городе?- Нет, но какое-то количество детей тут есть.- Как же уберегли?- Прятали. Кто-то прятал, кто-то доезжал до Красноармейска и возвращался обратно. По-разному.Послушав нашу беседу и убедившись в том, что никаких страшных вопросов мы не задаем, молодой человек по имени Сергей все же соглашается говорить под запись.- Как тут у вас?- Лучше, чем было. Военные помогают с водой, едой. Можно подойти, попросить. Часто они сами предлагают.- С лекарствами?- Да то же самое.- Почему остаться решили?- Ну как? Мы ждали русские и потому никуда не уехали. Заставляли, конечно, эвакуироваться. Мужчины прятались по квартирам. На улицу выходили только те, у кого была бронь. Ну…было тяжело.- Женщин с детьми, говорят, насильно вывозили и мужчин отлавливали.- СБУ или… не знаю, кто они были, приезжали, выламывали подъездные двери, квартирные выбивали и насильно вывозили детей с родителями. Ходили по городу, искали. Люди прятали.- Чем дальше заниматься планируете?- У меня рабочая специальность. Жду, когда начнется восстановление города.- Паспорт уже получили?- Да, без проблем. Привез документы, а через две недели поехал и забрал паспорт.Всего на момент освобождения в Селидово оставалось порядка двух тысяч гражданских. Около половины, по словам полковника Полищука, запросили эвакуацию. Остальные предпочли остаться в городе. Почему? Как объяснила встреченная нами девушка, что отказалась сниматься, годы уже не те, чтобы с места сниматься.Попрощавшись с ребятами, выезжаем на дорогу и долго "тошним" за двумя пикапами, глотая пыль.- Слушай, да отпусти ты их подальше. Сбавь скорость.- Думаешь?- Когда в прошлый раз тут ездили, у всех стволы дробовиков торчали из окон, а сейчас вроде поспокойнее народ.- Нет, ну если остановиться, расстелить плед и устроить пикник, то нас, скорее всего, таки убьют.- Поэтому, как разумные люди, мы устроим пикник вон в той лесополке.- Ха-ха-ха-ха.

селидово

донецкая народная республика

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

селидово, донецкая народная республика, курская область, александр полищук, сбу, украина.ру, эксклюзив