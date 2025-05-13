https://ukraina.ru/20250513/imenno-putin-v-rossii-vs-opredelyaet-imenno-on-dolzhen-reshat-voprosy-voyny---zelenskiy-1063104501.html

"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский

"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский - 13.05.2025 Украина.ру

"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский

Вопросы окончания вооружённого конфликта на территории Украины находятся в компетенции президента России. Об этом 13 мая заявил Владимир Зеленский.

2025-05-13T20:51

2025-05-13T20:51

2025-05-13T20:51

новости

россия

украина

стамбул

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

переговоры по украине 2025

новости переговоров

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062166358_0:0:1237:695_1920x0_80_0_0_1d11e7c91d75cb759ddb7f315d4a2f3e.jpg

В новом видеообращении из кабинета украинского президента Зеленский снова призвал к давлению на Россию. При этом он прокомментировал опубликованное 11 мая предложение президента России начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине."Россия много говорит о переговорах. А когда дело доходит до дела – они прячутся", - заявил Зеленский.Он сообщил, что сейчас в Киеве активно готовятся к визиту в Турцию. Свою позицию на переговорах Зеленский с товарищами представил партнёрам, которых он не назвал."Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня – продолжительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что требуются прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны", - сказал Зеленский.Зеленский заявил, что переговоры о прекращении вооружённого конфликта должны вестись именно с президентом России.Он отметил, что для него важно мнение прибалтийских постсоветских республик. Также он сообщил, что неназванные им европейские лидеры "делают сильные заявления, делают очень сильные шаги".Накануне визита в Стамбул Зеленский обсудил ситуацию с министрами иностранных дел и обороны, министром по налогам и главой президентского офиса.Зеленский завершил своё выступление возгласом украинских националистов, уничтожавших евреев и представителей других этнических групп во время Великой Отечественной войны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая

россия

украина

стамбул

бывший ссср

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сво, дипломатия, международные отношения, бывший ссср, турция