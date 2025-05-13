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"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский
"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский - 13.05.2025 Украина.ру
"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский
Вопросы окончания вооружённого конфликта на территории Украины находятся в компетенции президента России. Об этом 13 мая заявил Владимир Зеленский.
2025-05-13T20:51
2025-05-13T20:51
2025-05-13T20:51
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В новом видеообращении из кабинета украинского президента Зеленский снова призвал к давлению на Россию. При этом он прокомментировал опубликованное 11 мая предложение президента России начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине."Россия много говорит о переговорах. А когда дело доходит до дела – они прячутся", - заявил Зеленский.Он сообщил, что сейчас в Киеве активно готовятся к визиту в Турцию. Свою позицию на переговорах Зеленский с товарищами представил партнёрам, которых он не назвал."Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня – продолжительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что требуются прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны", - сказал Зеленский.Зеленский заявил, что переговоры о прекращении вооружённого конфликта должны вестись именно с президентом России.Он отметил, что для него важно мнение прибалтийских постсоветских республик. Также он сообщил, что неназванные им европейские лидеры "делают сильные заявления, делают очень сильные шаги".Накануне визита в Стамбул Зеленский обсудил ситуацию с министрами иностранных дел и обороны, министром по налогам и главой президентского офиса.Зеленский завершил своё выступление возгласом украинских националистов, уничтожавших евреев и представителей других этнических групп во время Великой Отечественной войны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая
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"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский
Вопросы окончания вооружённого конфликта на территории Украины находятся в компетенции президента России. Об этом 13 мая заявил Владимир Зеленский.