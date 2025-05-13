Главное за ночь 13 мая - 13.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 13 мая
Главное за ночь 13 мая - 13.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 13 мая
ВС РФ увеличили зону контроля в Харьковской области на участке фронта в 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украина.ру, 13.05.2025
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россия
киев
андрей марочко
украина
родион мирошник
марко рубио
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ес
вооруженные силы украины
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ВС РФ увеличили зону контроля в Харьковской области на участке фронта в 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Подразделения ВСУ несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области. Резервы регулярно уничтожаются, сообщили в российских силовых структурах.В период трехдневного режима прекращения огня от ударов Киева в России погибли шесть мирных жителей, 17 пострадали, сообщил посол МИД Родион Мирошник.Диверсанты ВСУ готовили провокации в ДНР в майские праздники, сообщили в региональном УФСБ.Марко Рубио обсудил перспективы украинского урегулирования с главами внешнеполитических ведомств ряда стран ЕС и Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.Главы МИД Китая и Бразилии обсудили в Пекине украинский кризис и поддержали прямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР.Евросоюз ждет запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по новым антироссийским санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.Подробнее о санкциях - в материале Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, андрей марочко, украина, родион мирошник, марко рубио, мид, ес, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Андрей Марочко, Украина, Родион Мирошник, Марко Рубио, МИД, ЕС, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 13 мая

08:13 13.05.2025 (обновлено: 08:14 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ увеличили зону контроля в Харьковской области на участке фронта в 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Подразделения ВСУ несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области. Резервы регулярно уничтожаются, сообщили в российских силовых структурах.
В период трехдневного режима прекращения огня от ударов Киева в России погибли шесть мирных жителей, 17 пострадали, сообщил посол МИД Родион Мирошник.
Диверсанты ВСУ готовили провокации в ДНР в майские праздники, сообщили в региональном УФСБ.
Марко Рубио обсудил перспективы украинского урегулирования с главами внешнеполитических ведомств ряда стран ЕС и Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили в Пекине украинский кризис и поддержали прямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР.
Евросоюз ждет запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по новым антироссийским санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.
Подробнее о санкциях - в материале Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России на сайте Украина.ру.
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