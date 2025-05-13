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Главное за ночь 13 мая

Главное за ночь 13 мая - 13.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 13 мая

ВС РФ увеличили зону контроля в Харьковской области на участке фронта в 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украина.ру, 13.05.2025

2025-05-13T08:13

2025-05-13T08:13

2025-05-13T08:14

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ВС РФ увеличили зону контроля в Харьковской области на участке фронта в 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Подразделения ВСУ несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области. Резервы регулярно уничтожаются, сообщили в российских силовых структурах.В период трехдневного режима прекращения огня от ударов Киева в России погибли шесть мирных жителей, 17 пострадали, сообщил посол МИД Родион Мирошник.Диверсанты ВСУ готовили провокации в ДНР в майские праздники, сообщили в региональном УФСБ.Марко Рубио обсудил перспективы украинского урегулирования с главами внешнеполитических ведомств ряда стран ЕС и Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.Главы МИД Китая и Бразилии обсудили в Пекине украинский кризис и поддержали прямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР.Евросоюз ждет запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по новым антироссийским санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.Подробнее о санкциях - в материале Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, андрей марочко, украина, родион мирошник, марко рубио, мид, ес, вооруженные силы украины