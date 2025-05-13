https://ukraina.ru/20250513/flagotyk-dlya-piar-peremogi-kopylov-raskryl-zachem-ukraina-vnov-pytaetsya-atakovat-kurskuyu-oblast-1063099561.html

"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область

"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область - 13.05.2025 Украина.ру

"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область

Новые попытки ВСУ атаковать Теткино – это стремление Киева добиться каких-то политических дивидендов. Украине нужен "хоть какой-то флаготык", чтобы показать его по телевизору и потом "разогнать пиар-перемогу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-05-13T20:30

2025-05-13T20:30

2025-05-13T20:30

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Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 выдохся уже через пару недель, за Курскую область они держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды, считает эксперт.Новые попытки ВСУ атаковать Теткино – это тоже стремление добиться каких-то политических дивидендов, только уже в более скромном объеме, добавил собеседник издания.По его словам, в 2023 году Киев и его западные спонсоры декларировали якобы "полный разгром" России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что после курской операции ситуация "выгодно изменилась и что есть шанс на победу", сказал эксперт.А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".

https://ukraina.ru/20250513/laboratoriya-voyny-kak-nato-obkatyvaet-voennye-doktriny-na-ukraine-1063096350.html

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