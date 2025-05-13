"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область - 13.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250513/flagotyk-dlya-piar-peremogi-kopylov-raskryl-zachem-ukraina-vnov-pytaetsya-atakovat-kurskuyu-oblast-1063099561.html
"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область
"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область - 13.05.2025 Украина.ру
"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область
Новые попытки ВСУ атаковать Теткино – это стремление Киева добиться каких-то политических дивидендов. Украине нужен "хоть какой-то флаготык", чтобы показать его по телевизору и потом "разогнать пиар-перемогу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-13T20:30
2025-05-13T20:30
новости
украина
россия
курская область
наступление
всу
разгром всу
крах всу
теткино
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg
Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 выдохся уже через пару недель, за Курскую область они держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды, считает эксперт.Новые попытки ВСУ атаковать Теткино – это тоже стремление добиться каких-то политических дивидендов, только уже в более скромном объеме, добавил собеседник издания.По его словам, в 2023 году Киев и его западные спонсоры декларировали якобы "полный разгром" России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что после курской операции ситуация "выгодно изменилась и что есть шанс на победу", сказал эксперт.А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
https://ukraina.ru/20250513/laboratoriya-voyny-kak-nato-obkatyvaet-voennye-doktriny-na-ukraine-1063096350.html
украина
россия
курская область
теткино
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_58c22751790a5d18d7243e3445dc2d33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, курская область, наступление, всу, разгром всу, крах всу, теткино, запад, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Курская область, наступление, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, Теткино, Запад, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация

"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область

20:30 13.05.2025
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Новые попытки ВСУ атаковать Теткино – это стремление Киева добиться каких-то политических дивидендов. Украине нужен "хоть какой-то флаготык", чтобы показать его по телевизору и потом "разогнать пиар-перемогу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Поскольку наступательный импульс ВСУ в августе 2024 выдохся уже через пару недель, за Курскую область они держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды, считает эксперт.
Новые попытки ВСУ атаковать Теткино – это тоже стремление добиться каких-то политических дивидендов, только уже в более скромном объеме, добавил собеседник издания.
"Украине нужен хоть какой-то флаготык, чтобы показать его по телевизору и разогнать пиар-перемогу ("Украина может еще сражаться"). Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился", — подчеркнул Копылов.
По его словам, в 2023 году Киев и его западные спонсоры декларировали якобы "полный разгром" России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что после курской операции ситуация "выгодно изменилась и что есть шанс на победу", сказал эксперт.
А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
солдаты НАТО
17:22
Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на УкраинеИсследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий. Передача Украине истребителей F-16 говорит о возможной обкатке новой доктрины командования и управления воздушными операциями
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКурская областьнаступлениеВСУразгром ВСУкрах ВСУТеткиноЗападСВОдзен новости СВОновости СВО РоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17
20:51"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский
20:30"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область
20:28Почему Путин и Трамп ставят на Эрдогана? Гасанов о роли Турции в переговорах и их возможном финале
20:00"Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе
19:53Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17
19:49Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам
19:30Каскадное обрушение фронта под Суджей: Копылов о том, почему потерпела крах курская авантюра ВСУ
19:19США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле
19:17"Нужно посмотреть, кто как себя вёл": Путин назвал условия возвращения западных компаний
18:42Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой
18:32Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая
17:22Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине
17:13По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода
16:42Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним
15:24Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского
15:22СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
15:05"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта
14:53Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского
14:31Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры
Лента новостейМолния