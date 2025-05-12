Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины - 12.05.2025 Украина.ру
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Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины - 12.05.2025 Украина.ру
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины
Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о добыче украинских полезных ископаемых в американских интересах. Об этом сообщил парламенту Украины (Верховная Рада)
2025-05-12T19:32
2025-05-12T19:32
новости
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада
редкоземельные металлы
сделка
разработка недр
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Владимир Зеленский подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (№4417-ІХ)."Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов. Ратификация соглашения позволит запустить полноценную работу фонда", - сказано в сообщении телеграм-канала ВРУ.Там также отмечено, что новый закон содействует формированию "нового доверия со стороны стратегического партнера Соединенных Штатов Америки".О подписании широко анонсированной президентом США Дональдом Трампом "сделки" с Украиной о разработке украинских недр в интересах Вашингтона было объявлено 30 апреля. США получили приоритетное право на покупку добытых на Украине редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Вашингтон также получает право заблокировать реализацию ранее выданных и новых лицензий на разработку украинских недр, получает возможность влиять на управление украинской инфраструктурой и ряд других особых прав.Члены украинского парламента проголосовали за принятие закона о ратификации межправительственного соглашения Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления без ознакомления с подписанными документами, включающими в себя секретные "технические" приложения. В прессе документ фигурирует как "соглашение о недрах" и "сделка по редкоземам". За принятие закона 8 мая проголосовали 338 депутатов ВРУ.Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила 8 мая, что американско-украинский инвестиционный инвестфонд восстановления начнёт работу в течение нескольких недель. Вашингтон обусловил подписание сделки по недрам с продолжением военной помощи Украине.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса
https://ukraina.ru/20250501/sdelka-po-nedram-s-ssha-budet-imet-prioritet-nad-zakonami-ukrainy--nardep-rady-zheleznyak-1062892948.html
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, редкоземельные металлы, сделка, разработка недр, природные ресурсы, военная помощь, постсоветское пространство
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада, редкоземельные металлы, сделка, разработка недр, природные ресурсы, военная помощь, постсоветское пространство

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины

19:32 12.05.2025
 
© ubn.news
© ubn.news
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Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о добыче украинских полезных ископаемых в американских интересах. Об этом сообщил парламенту Украины (Верховная Рада)
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (№4417-ІХ).
"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов. Ратификация соглашения позволит запустить полноценную работу фонда", - сказано в сообщении телеграм-канала ВРУ.
Там также отмечено, что новый закон содействует формированию "нового доверия со стороны стратегического партнера Соединенных Штатов Америки".
О подписании широко анонсированной президентом США Дональдом Трампом "сделки" с Украиной о разработке украинских недр в интересах Вашингтона было объявлено 30 апреля. США получили приоритетное право на покупку добытых на Украине редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Вашингтон также получает право заблокировать реализацию ранее выданных и новых лицензий на разработку украинских недр, получает возможность влиять на управление украинской инфраструктурой и ряд других особых прав.
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
1 мая, 15:23
Сделка по недрам с США будет иметь приоритет над законами Украины — нардеп Рады ЖелезнякПо словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США по ресурсам бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
Члены украинского парламента проголосовали за принятие закона о ратификации межправительственного соглашения Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления без ознакомления с подписанными документами, включающими в себя секретные "технические" приложения. В прессе документ фигурирует как "соглашение о недрах" и "сделка по редкоземам". За принятие закона 8 мая проголосовали 338 депутатов ВРУ.
Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила 8 мая, что американско-украинский инвестиционный инвестфонд восстановления начнёт работу в течение нескольких недель. Вашингтон обусловил подписание сделки по недрам с продолжением военной помощи Украине.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса
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