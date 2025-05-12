https://ukraina.ru/20250512/zelenskiy-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-soglasheniya-s-ssha-o-nedrakh-ukrainy-1063074463.html

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины - 12.05.2025 Украина.ру

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах Украины

Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о добыче украинских полезных ископаемых в американских интересах. Об этом сообщил парламенту Украины (Верховная Рада)

2025-05-12T19:32

2025-05-12T19:32

2025-05-12T19:32

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сделка

разработка недр

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Владимир Зеленский подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (№4417-ІХ)."Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов. Ратификация соглашения позволит запустить полноценную работу фонда", - сказано в сообщении телеграм-канала ВРУ.Там также отмечено, что новый закон содействует формированию "нового доверия со стороны стратегического партнера Соединенных Штатов Америки".О подписании широко анонсированной президентом США Дональдом Трампом "сделки" с Украиной о разработке украинских недр в интересах Вашингтона было объявлено 30 апреля. США получили приоритетное право на покупку добытых на Украине редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Вашингтон также получает право заблокировать реализацию ранее выданных и новых лицензий на разработку украинских недр, получает возможность влиять на управление украинской инфраструктурой и ряд других особых прав.Члены украинского парламента проголосовали за принятие закона о ратификации межправительственного соглашения Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления без ознакомления с подписанными документами, включающими в себя секретные "технические" приложения. В прессе документ фигурирует как "соглашение о недрах" и "сделка по редкоземам". За принятие закона 8 мая проголосовали 338 депутатов ВРУ.Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила 8 мая, что американско-украинский инвестиционный инвестфонд восстановления начнёт работу в течение нескольких недель. Вашингтон обусловил подписание сделки по недрам с продолжением военной помощи Украине.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса

https://ukraina.ru/20250501/sdelka-po-nedram-s-ssha-budet-imet-prioritet-nad-zakonami-ukrainy--nardep-rady-zheleznyak-1062892948.html

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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, редкоземельные металлы, сделка, разработка недр, природные ресурсы, военная помощь, постсоветское пространство