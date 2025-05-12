https://ukraina.ru/20250512/seans-dressury-zakonchen-vydrin-rasskazal-chem-resursnaya-sdelka-ukrainy-i-ssha-napominaet-sadomazo-1063062495.html

"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"

"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо" - 12.05.2025 Украина.ру

"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"

После подписания "сделки" с Украиной США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и привычной для нас политологической составляющей. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-05-12T20:00

2025-05-12T20:00

2025-05-12T20:00

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дмитрий выдрин

верховная рада

ратификация

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Верховная Рада Украины 8 мая поддержала ратификацию минеральной сделки с Соединенными Штатами. За официальное утверждение документа проголосовали 338 украинских депутатов."Говорить об этой "сделке", все равно, что участвовать в схоластическом споре о демонах, ангелах и прочих запредельных сущностях. Там нет экономической составляющей в нашем понимании", — считает политолог.Он уточнил, что США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и политологической составляющей в привычном понимании, указал собеседник издания.Сеанс дрессуры закончен. Поэтому, видимо, ее так быстро пропустили через Верховную Раду, указал политолог. Единогласное голосование за ратификацию лишь подчеркивает ритуальное и виртуальное значение данного события, заключил собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.Также о ресурсной сделке США и Украины — в статье Ростислава Ищенко "Непрозрачная сделка с ясной перспективой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250512/1063060917.html

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новости, сша, украина, киев, украина.ру, сделка, природные ресурсы, дмитрий выдрин, верховная рада, ратификация, активы, фондовые рынки