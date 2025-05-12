"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо" - 12.05.2025 Украина.ру
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"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"
"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо" - 12.05.2025 Украина.ру
"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"
После подписания "сделки" с Украиной США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и привычной для нас политологической составляющей. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-05-12T20:00
2025-05-12T20:00
новости
сша
украина
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украина.ру
сделка
природные ресурсы
дмитрий выдрин
верховная рада
ратификация
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Верховная Рада Украины 8 мая поддержала ратификацию минеральной сделки с Соединенными Штатами. За официальное утверждение документа проголосовали 338 украинских депутатов."Говорить об этой "сделке", все равно, что участвовать в схоластическом споре о демонах, ангелах и прочих запредельных сущностях. Там нет экономической составляющей в нашем понимании", — считает политолог.Он уточнил, что США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и политологической составляющей в привычном понимании, указал собеседник издания.Сеанс дрессуры закончен. Поэтому, видимо, ее так быстро пропустили через Верховную Раду, указал политолог. Единогласное голосование за ратификацию лишь подчеркивает ритуальное и виртуальное значение данного события, заключил собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.Также о ресурсной сделке США и Украины — в статье Ростислава Ищенко "Непрозрачная сделка с ясной перспективой" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, украина.ру, сделка, природные ресурсы, дмитрий выдрин, верховная рада, ратификация, активы, фондовые рынки
Новости, США, Украина, Киев, Украина.ру, сделка, природные ресурсы, Дмитрий Выдрин, Верховная Рада, ратификация, активы, фондовые рынки

"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"

20:00 12.05.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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После подписания "сделки" с Украиной США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и привычной для нас политологической составляющей. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Верховная Рада Украины 8 мая поддержала ратификацию минеральной сделки с Соединенными Штатами. За официальное утверждение документа проголосовали 338 украинских депутатов.
"Говорить об этой "сделке", все равно, что участвовать в схоластическом споре о демонах, ангелах и прочих запредельных сущностях. Там нет экономической составляющей в нашем понимании", — считает политолог.
Он уточнил, что США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и политологической составляющей в привычном понимании, указал собеседник издания.
"Здесь все намного ближе не к теории власти, а к практике садомазо. Одному из участников надо было показать, кто доминирующий партнер в этой парочке. "К ноге! Я сказал!" (про отношение США к Украине. — Ред.)", — подчеркнул Выдрин.
Сеанс дрессуры закончен. Поэтому, видимо, ее так быстро пропустили через Верховную Раду, указал политолог. Единогласное голосование за ратификацию лишь подчеркивает ритуальное и виртуальное значение данного события, заключил собеседник издания.
Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.
Также о ресурсной сделке США и Украины — в статье Ростислава Ищенко "Непрозрачная сделка с ясной перспективой" на сайте Украина.ру.
Иван Скориков интервью
14:40
Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителюТрамп хочет спасти Украину, сохранив ее в качестве форпоста Запада в геополитической борьбе с Россией, но при этом ему может лично не нравится Зеленский. Но даже если Трамп начнет войну с Зеленским, это будет лишь в форме информационной кампании, как это было пару месяцев назад, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
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