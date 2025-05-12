https://ukraina.ru/20250512/kosachev-nazval-spektaklem-zayavlenie-zelenskogo-o-priezde-na-peregovory-1063057269.html
Косачев назвал спектаклем заявление Зеленского о готовности приехать на переговоры
Косачев назвал спектаклем заявление Зеленского о готовности приехать на переговоры - 12.05.2025 Украина.ру
Косачев назвал спектаклем заявление Зеленского о готовности приехать на переговоры
Заявление Владимира Зеленского о готовности приехать в Стамбул на переговоры с Россией - это чистой воды спектакль, комедиантство. Таким мнением поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24"
2025-05-12T13:10
2025-05-12T13:10
2025-05-12T13:13
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"Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются. Посмотрите пример российско-американских отношений. Понятно, что все обсуждают перспективу саммита, встречи президентов России и США. Но как тщательно к этому вопросу подходят обе стороны. Известно, что есть несколько каналов общения, переговорных. Там и с Украиной связаны, и с другими вопросами, не в последнюю очередь с нормализацией, собственно, двухсторонних российско-американских отношений, но никто не торопится", - сказал Косачев.Он объяснил, что все прекрасно понимают, что неподготовленная встреча хуже, чем отсутствие этой встречи. Сенатор напомнил Зеленскому о печальном опыте, когда неподготовленная должным образом встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в феврале закончилась для него полным фиаско.И поэтому Зеленскому сейчас всеми силами нужно консолидировать вокруг себя европейцев, стран-членов НАТО, чтобы хоть как-то удерживаться на плаву. А сделать это можно только одним способом - все время отсылать к "недоговороспособности" России, объяснил политик.Он добавил, что в то же время, если украинская делегация в итоге откажется приехать на переговоры с Россией в Стамбул, это покажет недоговороспособность Киева.Накануне президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, стамбул, владимир зеленский, косачев, совет федерации, нато
Новости, Россия, США, Стамбул, Владимир Зеленский, Косачев, Совет Федерации, НАТО
Косачев назвал спектаклем заявление Зеленского о готовности приехать на переговоры
13:10 12.05.2025 (обновлено: 13:13 12.05.2025)
Заявление Владимира Зеленского о готовности приехать в Стамбул на переговоры с Россией - это чистой воды спектакль, комедиантство. Таким мнением поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24"
"Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются. Посмотрите пример российско-американских отношений. Понятно, что все обсуждают перспективу саммита, встречи президентов России и США. Но как тщательно к этому вопросу подходят обе стороны. Известно, что есть несколько каналов общения, переговорных. Там и с Украиной связаны, и с другими вопросами, не в последнюю очередь с нормализацией, собственно, двухсторонних российско-американских отношений, но никто не торопится", - сказал Косачев.
Он объяснил, что все прекрасно понимают, что неподготовленная встреча хуже, чем отсутствие этой встречи.
Сенатор напомнил Зеленскому
о печальном опыте, когда неподготовленная должным образом встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом
в феврале закончилась для него полным фиаско.
"Конечно же, Зеленскому встреча с президентом России сейчас не нужна от слова абсолютно. Он эту встречу должен бояться. Я уверен, что он её боится, потому что у него, на самом деле, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, что называется, нет никаких козырей. Это правда так. Зеленский находится в ситуации отвратительной. Он уже практически лишился американской поддержки. И он рискует окончательно провалиться на линии фронта", - отметил Косачев.
И поэтому Зеленскому сейчас всеми силами нужно консолидировать вокруг себя европейцев, стран-членов НАТО
, чтобы хоть как-то удерживаться на плаву. А сделать это можно только одним способом - все время отсылать к "недоговороспособности" России
, объяснил политик.
Он добавил, что в то же время, если украинская делегация в итоге откажется приехать на переговоры с Россией в Стамбул, это покажет недоговороспособность Киева.
Накануне президент России Владимир Путин
выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине
возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле
15 мая.
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве
"немедленно" согласиться на предложение президента РФ. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции
в четверг.