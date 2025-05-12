Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин - 12.05.2025 Украина.ру
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Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин
Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин - 12.05.2025 Украина.ру
Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин
Большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход воли Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
2025-05-12T19:30
2025-05-12T19:30
новости
россия
китай
кндр
владимир путин
си цзиньпин
оон
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северная корея
дональд трамп
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На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН, говорится в сообщении пресс-службы.Павленко напомнил, что еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать широкий круг вопросов, включая самые "деликатные". О какой именно деликатности идет речь – можно только догадываться, уточнил он."Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который [президент США Дональд] Трамп и [вице-президент США Джей Ди Вэнс] Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня. – Ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась", — подчеркнул собеседник издания.Павленко предположил, что по этой же самой причине российский президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит, указал он.По словам эксперта, очень большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход или вопреки воле Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин, отметил Павленко."Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, кндр, владимир путин, си цзиньпин, оон, украина.ру, северная корея, дональд трамп, джей ди вэнс, безопасность, парад победы, переговоры
Новости, Россия, Китай, КНДР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, Украина.ру, Северная Корея, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, безопасность, Парад Победы, переговоры

Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин

19:30 12.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк
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Большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход воли Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН, говорится в сообщении пресс-службы.
Павленко напомнил, что еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать широкий круг вопросов, включая самые "деликатные". О какой именно деликатности идет речь – можно только догадываться, уточнил он.
"Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который [президент США Дональд] Трамп и [вице-президент США Джей Ди Вэнс] Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня. – Ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась", — подчеркнул собеседник издания.
Павленко предположил, что по этой же самой причине российский президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит, указал он.
По словам эксперта, очень большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход или вопреки воле Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин, отметил Павленко.
"Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
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