https://ukraina.ru/20250512/kontury-evraziyskoy-bezopasnosti-pavlenko-o-tom-kakie-esche-voprosy-obsuzhdali-putin-i-si-tszinpin-1063056039.html

Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин

Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин - 12.05.2025 Украина.ру

Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин

Большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход воли Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко

2025-05-12T19:30

2025-05-12T19:30

2025-05-12T19:30

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На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН, говорится в сообщении пресс-службы.Павленко напомнил, что еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать широкий круг вопросов, включая самые "деликатные". О какой именно деликатности идет речь – можно только догадываться, уточнил он."Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который [президент США Дональд] Трамп и [вице-президент США Джей Ди Вэнс] Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня. – Ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась", — подчеркнул собеседник издания.Павленко предположил, что по этой же самой причине российский президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит, указал он.По словам эксперта, очень большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход или вопреки воле Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин, отметил Павленко."Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250512/tomash-matseychuk-svoimi-tolerantnymi-predlozheniyami-arestovich-uzhe-ne-vernet-krym-i-donbass-poezd-ushel-1063024487.html

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новости, россия, китай, кндр, владимир путин, си цзиньпин, оон, украина.ру, северная корея, дональд трамп, джей ди вэнс, безопасность, парад победы, переговоры