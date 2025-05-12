Контуры евразийской безопасности: Павленко о том, какие еще вопросы обсуждали Путин и Си Цзиньпин
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Большая иллюзия – думать о том, что связи России с КНДР идут в обход воли Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН, говорится в сообщении пресс-службы.
Павленко напомнил, что еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать широкий круг вопросов, включая самые "деликатные". О какой именно деликатности идет речь – можно только догадываться, уточнил он.
"Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который [президент США Дональд] Трамп и [вице-президент США Джей Ди Вэнс] Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня. – Ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась", — подчеркнул собеседник издания.
Павленко предположил, что по этой же самой причине российский президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит, указал он.
"Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
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