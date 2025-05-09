Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины - 09.05.2025 Украина.ру
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Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины
Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины - 09.05.2025 Украина.ру
Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины
На наших глазах выстраивается система евразийской безопасности. У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А где на западе будет граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается, считает китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
2025-05-09T15:35
2025-05-09T16:17
интервью
китай
россия
украина
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
оон
украина.ру
кндр
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Борисович, учитывая переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также их активное общение во время парада Победы, можно ли сказать, что Китай вместе с Россией готов добиваться возвращения устройства мира, которое сложилось по итогам Второй мировой войны?- Еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут рассматривать весь круг вопросов, включая самые "деликатные".О какой деликатности идет речь – можно только догадываться. Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который Трамп и Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня – ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась.Полагаю, что по этой же самой причине наш президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит.То есть наверняка стороны обсуждали, как быть в случае, если что-то такое вдруг произойдет. И такие форс-мажорных обстоятельства вполне вероятны.Понимаете, это очень большая иллюзия – думать о том, что наши связи с КНДР идут в обход или вопреки воле Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем.У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А вот где будет выстраиваться граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается.- Каким, на ваш взгляд, должен быть результат СВО, чтобы эта западная граница евразийской безопасности тоже сформировалась?- Для нас ожидаемый результат – выход на западную границу Советского Союза с полной ликвидацией украинской государственности или разделением ее на две части, когда большая часть бывших ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного нам государства под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира.Еще Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет.- Вы упомянули, что Путин обнял северокорейского генерала. А может ли Китай последователь примеру Ким Чен Ына и хотя бы в ограниченном масштабе обкатать на СВО свои подразделения?- Посмотрим. Есть вещи, в которых надо точно знать, а не гадать на кофейной гуще. У меня точной информации на этот счет нет. А к гадалкам я себя не отношу.- И как вы считаете, удалось ли входе этих переговоров Путину и Си Цзиньпину договориться о параметрах того, как именно Россия будет поддерживать Китай в его противостоянии с США?- Они уже обо всем давно договорились. По сути сейчас просто встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда они в течение нескольких дней, закрывшись в Завидово, все эти вопросы обсуждали. Путин тогда был еще премьер-министром, а Си Цзиньпин – вице-председателем. Эти договоренности последовательно реализуются уже 15 лет.- А желанный для нас результат СВО с выходом на границы и фактической ликвидацией украинской государственности – он устроит Китай?- Думаю, что устроит.Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран".Во-вторых, есть устав ООН, где в качестве пяти постоянных членов Совбеза представлен Советский Союз, и ничто другое.В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности.Также о сценариях победы в СВО - в интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов
https://ukraina.ru/20250502/evgeniy-yuschuk-esli-kitay-postupit-s-rossiey-kak-kndr-konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-na-vtoroy-den-1062850079.html
китай
россия
украина
кндр
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сша
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, оон, украина.ру, кндр, бывший ссср, сво, сша, запад, восток, переговоры
Интервью, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, ООН, Украина.ру, КНДР, бывший СССР, СВО, США, Запад, Восток, переговоры

Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины

15:35 09.05.2025 (обновлено: 16:17 09.05.2025)
 
© Украина.руВладимир Павленко
Владимир Павленко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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На наших глазах выстраивается система евразийской безопасности. У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А где на западе будет граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается, считает китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Владимир Борисович, учитывая переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также их активное общение во время парада Победы, можно ли сказать, что Китай вместе с Россией готов добиваться возвращения устройства мира, которое сложилось по итогам Второй мировой войны?
- Еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут рассматривать весь круг вопросов, включая самые "деликатные".
Евгений Ющук
2 мая, 07:00
Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй деньУ Трампа задача "нагнуть" Европу, и Россия может помочь ему в этом. Также президенту США важно не допустить большого сближения Москвы и Пекина, что тоже совпадает с российскими интересами.
О какой деликатности идет речь – можно только догадываться. Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который Трамп и Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня – ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась.
Полагаю, что по этой же самой причине наш президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит.
То есть наверняка стороны обсуждали, как быть в случае, если что-то такое вдруг произойдет. И такие форс-мажорных обстоятельства вполне вероятны.
Понимаете, это очень большая иллюзия – думать о том, что наши связи с КНДР идут в обход или вопреки воле Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем.
У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А вот где будет выстраиваться граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается.
- Каким, на ваш взгляд, должен быть результат СВО, чтобы эта западная граница евразийской безопасности тоже сформировалась?
- Для нас ожидаемый результат – выход на западную границу Советского Союза с полной ликвидацией украинской государственности или разделением ее на две части, когда большая часть бывших ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного нам государства под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира.
Еще Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет.
- Вы упомянули, что Путин обнял северокорейского генерала. А может ли Китай последователь примеру Ким Чен Ына и хотя бы в ограниченном масштабе обкатать на СВО свои подразделения?
- Посмотрим. Есть вещи, в которых надо точно знать, а не гадать на кофейной гуще. У меня точной информации на этот счет нет. А к гадалкам я себя не отношу.
- И как вы считаете, удалось ли входе этих переговоров Путину и Си Цзиньпину договориться о параметрах того, как именно Россия будет поддерживать Китай в его противостоянии с США?
- Они уже обо всем давно договорились. По сути сейчас просто встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда они в течение нескольких дней, закрывшись в Завидово, все эти вопросы обсуждали. Путин тогда был еще премьер-министром, а Си Цзиньпин – вице-председателем. Эти договоренности последовательно реализуются уже 15 лет.
- А желанный для нас результат СВО с выходом на границы и фактической ликвидацией украинской государственности – он устроит Китай?
- Думаю, что устроит.
Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран".
Во-вторых, есть устав ООН, где в качестве пяти постоянных членов Совбеза представлен Советский Союз, и ничто другое.
В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности.
Также о сценариях победы в СВО - в интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов
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