https://ukraina.ru/20250509/1063027247.html

Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины

Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины - 09.05.2025 Украина.ру

Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины

На наших глазах выстраивается система евразийской безопасности. У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А где на западе будет граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается, считает китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко

2025-05-09T15:35

2025-05-09T15:35

2025-05-09T16:17

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украина

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

оон

украина.ру

кндр

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Борисович, учитывая переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также их активное общение во время парада Победы, можно ли сказать, что Китай вместе с Россией готов добиваться возвращения устройства мира, которое сложилось по итогам Второй мировой войны?- Еще до визита китайского лидера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин будут рассматривать весь круг вопросов, включая самые "деликатные".О какой деликатности идет речь – можно только догадываться. Но сам факт, что визит происходит на фоне ультиматума по Украине, который Трамп и Вэнс предъявили совместными усилиями три дня назад (Трамп пригрозил новыми санкциями Москве и Киеву за отказ от 30-дневного безоговорочного прекращения огня – ред.), говорит о том, что она тоже обсуждалась.Полагаю, что по этой же самой причине наш президент после парада обнял северокорейского генерала. Это очень показательный жест, такое в политике просто так не происходит.То есть наверняка стороны обсуждали, как быть в случае, если что-то такое вдруг произойдет. И такие форс-мажорных обстоятельства вполне вероятны.Понимаете, это очень большая иллюзия – думать о том, что наши связи с КНДР идут в обход или вопреки воле Китая. Во-первых, 90% товарооборота Пхеньяна приходится на Пекин. Во-вторых, политические и идеологические системы КНДР и КНР идентичны. В-третьих, евразийская система безопасности вместо евроатлантической была провозглашена Путиным еще в июне прошлого года. И теперь мы контуры этой евразийской безопасности выстраиваем.У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А вот где будет выстраиваться граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается.- Каким, на ваш взгляд, должен быть результат СВО, чтобы эта западная граница евразийской безопасности тоже сформировалась?- Для нас ожидаемый результат – выход на западную границу Советского Союза с полной ликвидацией украинской государственности или разделением ее на две части, когда большая часть бывших ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного нам государства под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира.Еще Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет.- Вы упомянули, что Путин обнял северокорейского генерала. А может ли Китай последователь примеру Ким Чен Ына и хотя бы в ограниченном масштабе обкатать на СВО свои подразделения?- Посмотрим. Есть вещи, в которых надо точно знать, а не гадать на кофейной гуще. У меня точной информации на этот счет нет. А к гадалкам я себя не отношу.- И как вы считаете, удалось ли входе этих переговоров Путину и Си Цзиньпину договориться о параметрах того, как именно Россия будет поддерживать Китай в его противостоянии с США?- Они уже обо всем давно договорились. По сути сейчас просто встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда они в течение нескольких дней, закрывшись в Завидово, все эти вопросы обсуждали. Путин тогда был еще премьер-министром, а Си Цзиньпин – вице-председателем. Эти договоренности последовательно реализуются уже 15 лет.- А желанный для нас результат СВО с выходом на границы и фактической ликвидацией украинской государственности – он устроит Китай?- Думаю, что устроит.Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран".Во-вторых, есть устав ООН, где в качестве пяти постоянных членов Совбеза представлен Советский Союз, и ничто другое.В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности.Также о сценариях победы в СВО - в интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов

https://ukraina.ru/20250502/evgeniy-yuschuk-esli-kitay-postupit-s-rossiey-kak-kndr-konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-na-vtoroy-den-1062850079.html

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интервью, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, оон, украина.ру, кндр, бывший ссср, сво, сша, запад, восток, переговоры