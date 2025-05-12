Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
По словам эксперта, Россия и Китай уже давно договорились о том, как именно Москва будет поддерживать Пекин в его противостоянии с Вашингтоном.
По сути, сейчас в Москве встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда в течение нескольких дней обсуждали все эти вопросы в Завидово, указал Павленко.
Эксперт уверен, что Китай устроит желанный для России результат СВО с выходом на границы СССР и фактической ликвидацией украинской государственности.
"Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран", — подчеркнул Павленко.
"В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему решения украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
05:30Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – ФедоровРоссия идет на "технические" перемирия, чтобы проверить реакцию оппонента. Она использует их как политический инструмент: это проверка готовности Запада пойти на переговоры. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
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