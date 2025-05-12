Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко - 12.05.2025 Украина.ру
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Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко
Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко - 12.05.2025 Украина.ру
Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко
Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
2025-05-12T19:45
2025-05-12T19:45
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На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.По словам эксперта, Россия и Китай уже давно договорились о том, как именно Москва будет поддерживать Пекин в его противостоянии с Вашингтоном. По сути, сейчас в Москве встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда в течение нескольких дней обсуждали все эти вопросы в Завидово, указал Павленко.Эксперт уверен, что Китай устроит желанный для России результат СВО с выходом на границы СССР и фактической ликвидацией украинской государственности."Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран", — подчеркнул Павленко.Во-вторых, есть устав ООН, где в качестве пяти постоянных членов Совбеза представлен Советский Союз, и ничто другое, уточнил он."В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему решения украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250512/iskhod-svo-budet-reshen-v-rezultate-peregovorov-a-ne-v-khode-shturmov--fedorov-1063036458.html
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новости, россия, китай, украина, оон, совбез, франция, граница, ссср, переговоры, новости переговоров, сво, прогнозы сво, международное право, международные отношения, война
Новости, Россия, Китай, Украина, ООН, Совбез, Франция, граница, СССР, переговоры, новости переговоров, СВО, прогнозы СВО, международное право, международные отношения, война

Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко

19:45 12.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
По словам эксперта, Россия и Китай уже давно договорились о том, как именно Москва будет поддерживать Пекин в его противостоянии с Вашингтоном.
По сути, сейчас в Москве встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда в течение нескольких дней обсуждали все эти вопросы в Завидово, указал Павленко.
Эксперт уверен, что Китай устроит желанный для России результат СВО с выходом на границы СССР и фактической ликвидацией украинской государственности.
"Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран", — подчеркнул Павленко.
Во-вторых, есть устав ООН, где в качестве пяти постоянных членов Совбеза представлен Советский Союз, и ничто другое, уточнил он.
"В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему решения украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
05:30
Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – ФедоровРоссия идет на "технические" перемирия, чтобы проверить реакцию оппонента. Она использует их как политический инструмент: это проверка готовности Запада пойти на переговоры. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
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