https://ukraina.ru/20250512/kitay-ustroit-zhelannyy-dlya-rf-rezultat-svo-s-vykhodom-na-granitsy-sssr-i-likvidatsiey-ukrainy--1063060605.html

Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко

Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко - 12.05.2025 Украина.ру

Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко

Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко

2025-05-12T19:45

2025-05-12T19:45

2025-05-12T19:45

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На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.По словам эксперта, Россия и Китай уже давно договорились о том, как именно Москва будет поддерживать Пекин в его противостоянии с Вашингтоном. По сути, сейчас в Москве встретились старые друзья, которые согласовали свои основные позиции еще в марте 2010 года, когда в течение нескольких дней обсуждали все эти вопросы в Завидово, указал Павленко.Эксперт уверен, что Китай устроит желанный для России результат СВО с выходом на границы СССР и фактической ликвидацией украинской государственности."Во-первых, еще в 2023 году посол Китая во Франции Лу Шае сделал знаковое заявление об Украине. Он сказал: "Страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенных стран", — подчеркнул Павленко.Во-вторых, есть устав ООН, где в качестве пяти постоянных членов Совбеза представлен Советский Союз, и ничто другое, уточнил он."В этом контексте Украины вообще не существует. Поэтому любой итог такого конфликта – интеграционные процессы и воссоздание большой единой государственности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему решения украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250512/iskhod-svo-budet-reshen-v-rezultate-peregovorov-a-ne-v-khode-shturmov--fedorov-1063036458.html

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