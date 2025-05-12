https://ukraina.ru/20250512/kashmirskaya-drama-vydrin-o-tom-pochemu-eskalatsiya-konflikta-mozhet-zakonchitsya-obmenom-yadernymi-udarami-1063075091.html

Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами

Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами - 12.05.2025 Украина.ру

Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами

Пока жертвы конфликта с обеих сторон индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в глобальный инцидент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-05-12T20:45

2025-05-12T20:45

2025-05-12T21:07

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Индия и Пакистан, устраивая военные столкновения, испытывают сильное внешнее влияние, считает эксперт. Есть явные желающие провоцировать и раздувать этот конфликт, но есть одно "но", указал Выдрин.То есть, как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180, добавил он.Пока жертвы конфликта с обеих сторон исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, то она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, заявил Выдрин.На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в несопоставимо больший — глобальный инцидент, добавил он."А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — заключил собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".

https://ukraina.ru/20250424/indiya-i-pakistan-skhlestnulis-za-zemlyu-i-vodu-kak-dve-yadernye-derzhavy-okazalis-na-grani-bolshoy-1062732549.html

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новости, пакистан, индия, сша, дмитрий выдрин, ядерное оружие, война, конфликт, вооружения