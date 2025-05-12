Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами - 12.05.2025 Украина.ру
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Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами
Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами - 12.05.2025 Украина.ру
Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами
Пока жертвы конфликта с обеих сторон индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в глобальный инцидент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-05-12T20:45
2025-05-12T21:07
новости
пакистан
индия
сша
дмитрий выдрин
ядерное оружие
война
конфликт
вооружения
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Индия и Пакистан, устраивая военные столкновения, испытывают сильное внешнее влияние, считает эксперт. Есть явные желающие провоцировать и раздувать этот конфликт, но есть одно "но", указал Выдрин.То есть, как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180, добавил он.Пока жертвы конфликта с обеих сторон исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, то она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, заявил Выдрин.На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в несопоставимо больший — глобальный инцидент, добавил он."А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — заключил собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
https://ukraina.ru/20250424/indiya-i-pakistan-skhlestnulis-za-zemlyu-i-vodu-kak-dve-yadernye-derzhavy-okazalis-na-grani-bolshoy-1062732549.html
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новости, пакистан, индия, сша, дмитрий выдрин, ядерное оружие, война, конфликт, вооружения
Новости, Пакистан, Индия, США, Дмитрий Выдрин, Ядерное оружие, война, конфликт, вооружения

Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами

20:45 12.05.2025 (обновлено: 21:07 12.05.2025)
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Пока жертвы конфликта с обеих сторон индо-пакистанского конфликта исчисляются десятками. На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в глобальный инцидент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Индия и Пакистан, устраивая военные столкновения, испытывают сильное внешнее влияние, считает эксперт. Есть явные желающие провоцировать и раздувать этот конфликт, но есть одно "но", указал Выдрин.
"Военный потенциал Индии и Пакистана по многим показателям несопоставим. Военный бюджет первой на порядок больше второго. Мобилизационный — больше в разы. Плюс, явное превосходство по основным видам вооружений", — подчеркнул политолог.
То есть, как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне с Индией у него нет шансов. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам: приблизительно 170 против 180, добавил он.
Пока жертвы конфликта с обеих сторон исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, то она неизбежно закончится обменом ядерными ударами, заявил Выдрин.
На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в несопоставимо больший — глобальный инцидент, добавил он.
"А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы", — заключил собеседник издания.
Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.
О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
Сгенерировано нейросетью
24 апреля, 14:42
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