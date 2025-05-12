https://ukraina.ru/20250512/indiya--pakistan-kto-sprovotsiroval-voynu-i-kto-oderzhal-pobedu-1063074160.html

Индия – Пакистан: кто спровоцировал войну и кто одержал победу?

Индия – Пакистан: кто спровоцировал войну и кто одержал победу? - 12.05.2025 Украина.ру

Индия – Пакистан: кто спровоцировал войну и кто одержал победу?

Военный конфликт между Индией и Пакистаном, который испугал мир угрозой ядерной эскалации с катастрофическими последствиями для планеты, подошел к стадии разрядки.

2025-05-12T22:38

2025-05-12T22:38

2025-05-12T22:38

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пакистан

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Очередная пакистано-индийская война вспыхнула по итогам кровавого террористического акта в исторической области Кашмир. После ликвидации британского колониального господства она оказалась разделена между Индией, Пакистаном, а также Китаем, и с тех пор служит предметом многолетнего территориального спора.22 апреля исламистские боевики убили в индийской части Кашмира 26 человек – в основном туристов, приехавших из других регионов страны на популярный курорт Пахалгам. В Нью-Дели сразу же заявили, что за преступлением стоит Пакистан – потому что кашмирские исламисты опираются на тыловые базы на пакистанской части этой разделенной провинции.Официальный Исламабад немедленно опротестовал эти обвинения. Но ситуация начала стремительно накаляться. Индийские власти вышли из договора о совместном пользовании водами реки Инд и ее притоков, заключенном еще в 1960 году, и сразу начали отбор воды на одном из горных водохранилищ, что потенциально угрожало Пакистану масштабной засухой. А 7 мая индийская армия начала военную операцию "Синдур", атаковав с воздуха различные объекты на территории Пакистана.Синдуром называют красный порошок из киновари. Замужние индийские женщины традиционно наносят его себе на волосы, а незамужние – на лоб, в виде небольшой яркой точки. Во время теракта в Пахлагаме боевики определяли мужчин-индусов по их спутницам, отыскивая у них следы этой характерной краски – после чего хладнокровно убивали женихов и мужей на глазах спутниц. Поэтому командование индийских вооруженных сил решило избрать это слово для символического обозначения операции возмездия.В правительстве Нарендры Моди сообщили, что авиационные удары были направлены исключительно против террористов. Однако премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что в результате этой атаки были разрушены мечети и погибли более тридцати мирных жителей.Пакистанская армия незамедлительно ответила на силовые действия соседей собственной военной операцией под кодовым названием "Буньян Марсус" – "Железная стена", ударив ракетами по индийским авиабазам и складу ракет "Брамос".На границе начались перестрелки, в обе стороны полетели беспилотные аппараты. Кроме того, между Индией и Пакистаном произошел крупный воздушный бой, который успели называть самым крупным в новейшей истории – потому что в нем якобы одновременно задействовали не менее 125 боевых самолетов.Специалисты подвергают эти данные вполне обоснованному сомнению. По их мнению, противостоящие армии не имеют сейчас на ходу такого количества современных истребителей, а обе стороны конфликта активно вбрасывали в информационное пространство преувеличенные данные о своих успехах и о предполагаемых потерях своих соперников.Тем не менее, сообщается, что военно-воздушные силы Индии действительно потеряли несколько самолетов. В частности, были подтверждены потери трех французских истребителей Rafale, закупленных в 2020-2022 годах, и еще одного Mirage 2000. Как утверждается, они были поражены с расстояния около 160 километров дальнобойными ракетами PL-15 китайского производства, установленными на китайских истребителях JF-17 Block III и J-10C, поставленных Пекином для армии Пакистана.Это вызвало немалый конфуз – ведь не далее, как 28 апреля министр обороны Индии Раджнатх Сингх и его французский коллега Себастьен Лекорню подписали контракт на поставку индийским ВВС 26 весьма дорогих французских истребителей Dassault Rafale. Специалисты в очередной раз засомневались в реальных возможностях разрекламированной продукции европейского авиапрома. А акции китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Corporation, наоборот, сразу выросли после этой воздушной схватки на 20%.После взаимного обмена ракетными ударами и встречными атаками дронов поползли слухи о том, что в Пакистане созывается заседание высшего военного органа, курирующего ядерный арсенал страны – хотя министр обороны этой страны Хаваджа Асиф объявил эту информацию вымыслом. В то же время, армия Индии объявила о массовом наборе резервистов из территориальных сил обороны, что подразумевало потенциальную возможность перехода к наземной фазе войны.Конфликт вот-вот мог сорваться в штопор и привести к огромным человеческим жертвам. Но 11 мая, после неформальных переговоров на уровне военных советников, его участники решили снизить накал взаимного противостояния.Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар официально объявил о заключении прекращении огня с индийскими вооруженными силами. Приграничная стрельба быстро стихла, обе страны возобновили работу закрытых аэропортов. А затем стало известно, что Индия открыла один из заблокированных шлюзов на реке Ченаб, возобновив полноценную поставку воды на территорию Пакистана.Как и следовало ожидать, обе стороны поспешили объявить о своей убедительной военной победе."Успешное уничтожение пяти индийских военных самолетов и 77 индийских беспилотных летательных аппаратов на данный момент стало четким проявлением военно-воздушных возможностей Пакистана и его военного превосходства", – заявил по этому поводу министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар."Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили поставленные перед ними задачи в рамках операции "Синдур", проявив точность и профессионализм. Операции проводились продуманно и скрытно, в соответствии с национальными целями. ВВС Индии призывает всех воздержаться от спекуляций и распространения непроверенной информации", – ответили на это официальные представители индийской армии."Пакистан вышел из текущего этапа конфликта с рядом тактических и стратегических преимуществ. Успешные военные операции, умелая информационная кампания и дипломатическая гибкость позволили Исламабаду не только ответить на действия Индии, но и укрепить свой имидж на мировой арене. Индия, обладая многократным военным преимуществом, не смогла использовать его в рамках тактических ограниченных операций, в то время как Исламабад оказался подготовлен к взвешенному и эффективному ответу", – пишет в своем телеграм-канале востоковед Кирилл Семенов.Существует мнение, что обе противоборствующие стороны стравили между собой их бывшие господа. Европейские спецслужбы, которые имеют давние связи с исламистскими военными группировками в Азии, могли подтолкнуть их к совершению провокационного теракта, не поставив в известность Исламабад.Ястребы в Великобритании давно обещали наказать Индию в отместку за массовую закупку российской нефти, которая содействовала провалу западной санкционной политики. Кроме того, в Лондоне были недовольны излишне независимыми действиями правительства Моди. Индийские власти не стали усиливать конфронтацию с Китаем, к чему активно подталкивали Нью-Дели при Риши Сунаке и Джозефе Байдене – но зато на всякий случай забрали из британских банков индийское золото. Поэтому в ходе прошлогодних индийских выборов Запад сделал ставку на противников действующего премьер-министра Индии – но, как известно, тогда она не сработала.На возможность внешнего вмешательства в потенциально взрывоопасную ситуацию вокруг Кашмира косвенно намекнул после трагического инцидента в Пахалгаме пакистанский министр Хаваджа Асиф – заявив о том, что ответственность за бесконечный индийско-пакистанский кризис лежит именно на Лондоне, который пытается управлять этими землями по принципу "разделяй и властвуй"."Пять или шесть раз мы воевали из-за Кашмира. Так что Британия должна объясниться за это", – сказал он в эфире RT International.А пока конфликт поставлен на временную неопределенную пазу, которая всегда может смениться очередным обострением. Остается надеяться, что если планы устроить на Индостане большую войну действительно существуют в стратегических расчетах империалистов, руководство двух соседних стран, обладающих мощным ядерным арсеналом, все же не позволят привести их в исполнение.Читайте также: Анкит Шах: Вэнс и Моди обязательно обсудят конфликт на Украине в ходе переговоров в Индии

https://ukraina.ru/20250424/indiya-i-pakistan-skhlestnulis-za-zemlyu-i-vodu-kak-dve-yadernye-derzhavy-okazalis-na-grani-bolshoy-1062732549.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, индия, пакистан, китай, риши сунак, rafale, великобритания, кнр (китай), джей ди вэнс, ввс