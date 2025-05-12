Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении - 12.05.2025 Украина.ру
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Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении
Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении - 12.05.2025 Украина.ру
Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении
Индия и Пакистан, устраивая военные столкновения, испытывают сильное внешнее влияние, на этом направлении более вероятны интриги бриттов. Это одновременно их месть за фантомные боли рухнувшей империи и желание оставаться в высшей лиге геополитических игроков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-05-12T20:30
2025-05-12T20:30
новости
индия
пакистан
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украина.ру
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китай
война
конфликт
франция
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По мнению эксперта, Индия и Пакистан не могут ответить на вопрос о том, какие игры они ведут, устраивая военные столкновения на границе. Потому что обе страны испытывают сильное внешнее влияние, но "не имеют смелости признаться в этом самим себе", добавил он.По словам политолога, кроме США, которые не прочь устроить новый очаг напряженности, например, рядом с Китаем, на индо-пакистанском направлении более вероятны интриги бриттов (британцев. — Ред.).Это их традиционная схема — двухтактный английский двигатель, работающий не по принципу "тяни-толкай", а по принципу "перессорь — помири". Это ведь британцы и создали вечно враждующую дихотомию "Индия — Пакистан", подчеркнул Выдрин."Это и их месть за фантомные боли рухнувшей [Британской] империи; и желание оставаться в высшей лиге геополитических игроков (если ты миришь крупные ядерные страны, то твой планетарный вес значителен); и ревность к усиливающейся России", — добавил он.Курьезно, но в этом конфликте зарисовались и интересы Франции. Париж выражает явное желание поставлять в этот субрегион оружие и военные технологии, сообщил Выдрин."Пусть бы вином и модой больше занимались. Так как именно французское оружие показало себя в прошедших боях весьма не важно", — заключил собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
https://ukraina.ru/20250424/indiya--pakistan-novyy-shlkovyy-put-mozhet-vspykhnut-voynoy--1062738315.html
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новости, индия, пакистан, сша, украина.ру, британия, китай, война, конфликт, франция, россия, дмитрий выдрин
Новости, Индия, Пакистан, США, Украина.ру, Британия, Китай, война, конфликт, Франция, Россия, Дмитрий Выдрин

Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении

20:30 12.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Посольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Индия и Пакистан, устраивая военные столкновения, испытывают сильное внешнее влияние, на этом направлении более вероятны интриги бриттов. Это одновременно их месть за фантомные боли рухнувшей империи и желание оставаться в высшей лиге геополитических игроков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению эксперта, Индия и Пакистан не могут ответить на вопрос о том, какие игры они ведут, устраивая военные столкновения на границе. Потому что обе страны испытывают сильное внешнее влияние, но "не имеют смелости признаться в этом самим себе", добавил он.
По словам политолога, кроме США, которые не прочь устроить новый очаг напряженности, например, рядом с Китаем, на индо-пакистанском направлении более вероятны интриги бриттов (британцев. — Ред.).
Это их традиционная схема — двухтактный английский двигатель, работающий не по принципу "тяни-толкай", а по принципу "перессорь — помири". Это ведь британцы и создали вечно враждующую дихотомию "Индия — Пакистан", подчеркнул Выдрин.
"Это и их месть за фантомные боли рухнувшей [Британской] империи; и желание оставаться в высшей лиге геополитических игроков (если ты миришь крупные ядерные страны, то твой планетарный вес значителен); и ревность к усиливающейся России", — добавил он.
Курьезно, но в этом конфликте зарисовались и интересы Франции. Париж выражает явное желание поставлять в этот субрегион оружие и военные технологии, сообщил Выдрин.
"Пусть бы вином и модой больше занимались. Так как именно французское оружие показало себя в прошедших боях весьма не важно", — заключил собеседник издания.
Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.
О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".
Сгенерировано нейросетью
24 апреля, 18:15
Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной "Обвал всегда начинается с маленького камешка". Так в своём романе "Клоун Шалимар" писатель Салман Рушди описал начало второй индо-пакистанской войны в Кашмире в 1965 году.
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22:38Индия – Пакистан: кто спровоцировал войну и кто одержал победу?
20:55Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части
20:45Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами
20:30Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении
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