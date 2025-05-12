https://ukraina.ru/20250512/erogennye-zony-planety-politolog-o-tom-gde-mirovye-shakhmatisty-mogut-razygrat-novuyu-partiyu-1063068166.html

"Эрогенные зоны планеты": политолог о том, где мировые "шахматисты" могут разыграть новую "партию"

"Эрогенные зоны планеты": политолог о том, где мировые "шахматисты" могут разыграть новую "партию" - 12.05.2025 Украина.ру

"Эрогенные зоны планеты": политолог о том, где мировые "шахматисты" могут разыграть новую "партию"

Территория Кашмира является одной из "эрогенных зон планеты". Легкое нажатие на нее "возбуждает целые страны и регионы". Кроме Индии и Китая, к таким зонам можно отнести и Китай, особенно его проблемный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-05-12T20:15

2025-05-12T20:15

2025-05-12T20:15

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геополитика

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По мнению эксперта, сами Индия и Пакистан не смогут ответить на вопрос о том, какие игры они ведут, устраивая военные столкновения на границе. Потому что обе страны испытывают сильное внешнее влияние, но "не имеют смелости признаться в этом самим себе", добавил он.Поэтому и пытаются представить конфликт как "сугубо внутренние разборки", отметил Выдрин."На самом же деле там круто замешаны многочисленные третьи интересы. Вообще, территория Кашмира — одна из явных, извините за аналогию, "эрогенных" зон планеты. Легкое нажатие на нее возбуждает целые страны и регионы", — уточнил политолог.Кроме упомянутых стран, к таким зонам относится и Китай, особенно его проблемный Синьцзян-Уйгурский автономный район, добавил Выдрин. И совсем близко расположена Центральная Азия с ее геополитической неопределенностью, добавил он.Зная это, мировые "шахматисты" вполне могут не преодолеть искушения и разыграть там свою "партию". Наверняка, США будет интересно создать новый очаг напряженности, чтобы оттянуть части сил Китая от торгового противостояния, заключил собеседник издания.Полный текст Анны Черкасовой "Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться большая война между Индией и Пакистаном — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине".

https://ukraina.ru/20250426/khotyat-li-indiytsy-voyny-andrey-grozin-o-konflikte-kotoryy-indiya-i-pakistan-poluchili-po-nasledstvu-1062766332.html

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новости, индия, китай, пакистан, война, центральная азия, конфликт, сша, дмитрий выдрин, геополитика, международные отношения