https://ukraina.ru/20250512/dmitruk-rasskazal-ob-ogromnoy-raznitse-mezhdu-predlozheniyami-putina-i-zelenskogo-1063059721.html
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского - 12.05.2025 Украина.ру
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал об "огромной и принципиальной разнице" между тем, что сегодня требует "коллективный" Владимир Зеленский, и тем, что предлагает президент РФ Владимир Путин
2025-05-12T14:09
2025-05-12T14:09
2025-05-12T14:13
новости
владимир путин
украина
россия
турция
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_ef785d82489e9d6a2b5825505fa54e4c.jpg
"Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук.Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран.Накануне российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
украина
россия
турция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_dd5aaed9158a1b3f17377f583f87396b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, россия, турция, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, Турция, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
14:09 12.05.2025 (обновлено: 14:13 12.05.2025)
Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал об "огромной и принципиальной разнице" между тем, что сегодня требует "коллективный" Владимир Зеленский, и тем, что предлагает президент РФ Владимир Путин