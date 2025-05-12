https://ukraina.ru/20250512/dmitruk-rasskazal-ob-ogromnoy-raznitse-mezhdu-predlozheniyami-putina-i-zelenskogo-1063059721.html

Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского

Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского - 12.05.2025 Украина.ру

Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского

Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал об "огромной и принципиальной разнице" между тем, что сегодня требует "коллективный" Владимир Зеленский, и тем, что предлагает президент РФ Владимир Путин

2025-05-12T14:09

2025-05-12T14:09

2025-05-12T14:13

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"Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук.Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран.Накануне российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

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новости, владимир путин, украина, россия, турция, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада