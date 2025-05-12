Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского - 12.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250512/dmitruk-rasskazal-ob-ogromnoy-raznitse-mezhdu-predlozheniyami-putina-i-zelenskogo-1063059721.html
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского - 12.05.2025 Украина.ру
Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал об "огромной и принципиальной разнице" между тем, что сегодня требует "коллективный" Владимир Зеленский, и тем, что предлагает президент РФ Владимир Путин
2025-05-12T14:09
2025-05-12T14:13
новости
владимир путин
украина
россия
турция
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_ef785d82489e9d6a2b5825505fa54e4c.jpg
"Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук.Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран.Накануне российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
украина
россия
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_dd5aaed9158a1b3f17377f583f87396b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, украина, россия, турция, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, Турция, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского

14:09 12.05.2025 (обновлено: 14:13 12.05.2025)
 
Артём Дмитрук
Артём Дмитрук
Читать в
ДзенTelegram
Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал об "огромной и принципиальной разнице" между тем, что сегодня требует "коллективный" Владимир Зеленский, и тем, что предлагает президент РФ Владимир Путин
"Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук.
Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран.
"Все остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови. Вы можете относиться к Путину как угодно — это ваше право. Но факт остаётся фактом: именно с его стороны поступают предложения о реальном мире. Очень скоро коллективному Зеленскому придется ответить на один очень простой вопрос: почему не закончили в марте 2022 года?" - добавил депутат.
Накануне российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВладимир ПутинУкраинаРоссияТурцияАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
14:02Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
14:00Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
13:48СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
13:24Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ
13:12Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая
13:10Косачев назвал спектаклем заявление Зеленского о готовности приехать на переговоры
12:43СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях
12:34Российские военные освободили Котляровку в ДНР
12:21Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии
12:07Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине
11:56ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор
11:29Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину
11:02Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко
11:00Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
10:29Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
09:52Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая
09:32Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
09:00Япония считает важным, чтобы шаги вокруг Украины привели к устойчивому миру
08:29Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине
Лента новостейМолния