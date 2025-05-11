Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКруглый стол о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры
Западные политики не имеют даже моральных оснований для поучений России. Об этом 11 мая заявил член Совета Федерации Андрей Климов
"Коалиция желающих" добавить неприятностей странам "Старого света" отличилась в минувшую субботу натужными улыбками в подконтрольной западным русофобам Киеве, дабы любой ценой продолжить свои провокации против РФ. Благо Москва держит слово, соблюдая практически в одностороннем порядке перемирие, связанное с Днём нашей общей с УССР Победы в Великой Отечественной войне всего советского народа против фашистских захватчиков", - констатировал российский сенатор.
"Так, глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", - заметил Климов. - А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море".
10:36Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенаторПредложение президента России о переговорах с украинским руководством о мире направлено на достижение долгосрочного мира, которого не желают западные спонсоры режима Зеленского. Об этом 11 мая заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
"Последнее напоминал недавно сам мистер Трамп. При этом он ехидно спрашивал британского премьера Стармера (чьи власти и заставили Зеленского по согласованию с Байденом сорвать переговоры с РФ в Стамбуле весной 2022) мол, без нас-то вы с Россией справитесь? На что британский премьер отвечал всё той же натужной улыбкой (с которой он с остальными "желающими" заезжал вчера в Киев), - замтеил Климов. - Но заставить российскую державу что-либо делать вопреки нашим национальным интересам уже невозможно - годы СВО доказали это в полной мере.
"И ещё: ни у кого на Западе (тем более у Лондона, Берлина, Парижа и Варшавы - разжигавших данный взрывоопасный конфликт с 2014) нет никакого морального права учить нас что делать и как быть. А правовых оснований у этих провокаторов-русофобов нет тем более", - добавил сенатор.
Он отметил также, что именно Москва в первую очередь и главным образом желала и желает подлинного, прочного, справедливого мира как в Евразии, так и на всей планете.
Также в своём телеграм-канале сенатор напомнил, что в ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин, подведя итоги празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, предложил киевским властям возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле.
Подробнее о миротворческой инициативе президента России сказано в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
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