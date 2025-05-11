Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор - 11.05.2025 Украина.ру
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Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор - 11.05.2025 Украина.ру
Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
Западные политики не имеют даже моральных оснований для поучений России. Об этом 11 мая заявил член Совета Федерации Андрей Климов
2025-05-11T11:10
2025-05-11T11:10
новости
россия
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андрей климов
владимир путин
адольф гитлер
совет федерации
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"Коалиция желающих" добавить неприятностей странам "Старого света" отличилась в минувшую субботу натужными улыбками в подконтрольной западным русофобам Киеве, дабы любой ценой продолжить свои провокации против РФ. Благо Москва держит слово, соблюдая практически в одностороннем порядке перемирие, связанное с Днём нашей общей с УССР Победы в Великой Отечественной войне всего советского народа против фашистских захватчиков", - констатировал российский сенатор.При этом, заметил он, у многих граждан государств "коалиции желающих" лишь множатся проблемы от таких национальных лидеров, желающих опасных приключений. Теперь эти лидеры пытались из Киева предъявить России очередной ультиматум."Так, глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", - заметил Климов. - А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море".По мнению Климова, ранее заставить Россию не смогли ни Наполеон, ни Гитлер и об этом недавно напоминал президент США."Последнее напоминал недавно сам мистер Трамп. При этом он ехидно спрашивал британского премьера Стармера (чьи власти и заставили Зеленского по согласованию с Байденом сорвать переговоры с РФ в Стамбуле весной 2022) мол, без нас-то вы с Россией справитесь? На что британский премьер отвечал всё той же натужной улыбкой (с которой он с остальными "желающими" заезжал вчера в Киев), - замтеил Климов. - Но заставить российскую державу что-либо делать вопреки нашим национальным интересам уже невозможно - годы СВО доказали это в полной мере.Он отметил также, что именно Москва в первую очередь и главным образом желала и желает подлинного, прочного, справедливого мира как в Евразии, так и на всей планете.Также в своём телеграм-канале сенатор напомнил, что в ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин, подведя итоги празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, предложил киевским властям возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле.Подробнее о миротворческой инициативе президента России сказано в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
https://ukraina.ru/20250511/putin-stremitsya-k-dolgosrochnomu-miru-ignoriruya-ultimatumy-zapadnykh-sponsorov-zelenskogo--senator-1063040468.html
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Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор

11:10 11.05.2025
 
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Круглый стол о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Западные политики не имеют даже моральных оснований для поучений России. Об этом 11 мая заявил член Совета Федерации Андрей Климов
"Коалиция желающих" добавить неприятностей странам "Старого света" отличилась в минувшую субботу натужными улыбками в подконтрольной западным русофобам Киеве, дабы любой ценой продолжить свои провокации против РФ. Благо Москва держит слово, соблюдая практически в одностороннем порядке перемирие, связанное с Днём нашей общей с УССР Победы в Великой Отечественной войне всего советского народа против фашистских захватчиков", - констатировал российский сенатор.
При этом, заметил он, у многих граждан государств "коалиции желающих" лишь множатся проблемы от таких национальных лидеров, желающих опасных приключений. Теперь эти лидеры пытались из Киева предъявить России очередной ультиматум.
"Так, глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", - заметил Климов. - А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море".
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
10:36
Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенаторПредложение президента России о переговорах с украинским руководством о мире направлено на достижение долгосрочного мира, которого не желают западные спонсоры режима Зеленского. Об этом 11 мая заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
По мнению Климова, ранее заставить Россию не смогли ни Наполеон, ни Гитлер и об этом недавно напоминал президент США.
"Последнее напоминал недавно сам мистер Трамп. При этом он ехидно спрашивал британского премьера Стармера (чьи власти и заставили Зеленского по согласованию с Байденом сорвать переговоры с РФ в Стамбуле весной 2022) мол, без нас-то вы с Россией справитесь? На что британский премьер отвечал всё той же натужной улыбкой (с которой он с остальными "желающими" заезжал вчера в Киев), - замтеил Климов. - Но заставить российскую державу что-либо делать вопреки нашим национальным интересам уже невозможно - годы СВО доказали это в полной мере.
"И ещё: ни у кого на Западе (тем более у Лондона, Берлина, Парижа и Варшавы - разжигавших данный взрывоопасный конфликт с 2014) нет никакого морального права учить нас что делать и как быть. А правовых оснований у этих провокаторов-русофобов нет тем более", - добавил сенатор.
Он отметил также, что именно Москва в первую очередь и главным образом желала и желает подлинного, прочного, справедливого мира как в Евразии, так и на всей планете.
Также в своём телеграм-канале сенатор напомнил, что в ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин, подведя итоги празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, предложил киевским властям возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле.
Подробнее о миротворческой инициативе президента России сказано в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
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