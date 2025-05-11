https://ukraina.ru/20250511/uchastie-kitayskikh-boytsov-na-svo-srazu-pomenyaet-balans-sil-v-mire--sorokin-1062993378.html

Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин

Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин - 11.05.2025 Украина.ру

Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин

Присутствие войск Китая где бы-то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-11T06:15

2025-05-11T06:15

2025-05-11T06:15

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По его словам, Китай — это сверхдержава, поэтому его силы могли бы сыграть решающую роль в конфликте. К тому же, Пекин в украинском конфликте формально занимает нейтральную позицию, отметил собеседник издания.Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна, эксперт подчеркнул, что это будет напрямую зависеть от развития российско-американские отношений.“Если [президент США Дональд] Трамп займет позицию "Я не смог вас уговорить и выхожу из игры", нам это было бы выгодно. А если Трамп хотя бы частично будет продолжать политику [экс-главу Америки Джо] Байдена и будет нас передавливать, сближение России и Китая произойдет в более глубоких форматах и значительно быстрее, чем хотели бы наши партнеры из Европы и Северной Америки”, — пояснил Сорокин.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что опыт КНДР может послужить Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта.Полный текст интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250503/u-pekina-na-nosu-voyna-polikarpov-obyasnil-pochemu-kitay-mozhet-posledovat-primeru-kndr-1062839753.html

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новости, китай, пекин, кндр, россия, дональд трамп, прогнозы сво, сво