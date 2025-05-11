Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин - 11.05.2025 Украина.ру
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Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин
Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин - 11.05.2025 Украина.ру
Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин
Присутствие войск Китая где бы-то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-11T06:15
2025-05-11T06:15
новости
китай
пекин
кндр
россия
дональд трамп
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По его словам, Китай — это сверхдержава, поэтому его силы могли бы сыграть решающую роль в конфликте. К тому же, Пекин в украинском конфликте формально занимает нейтральную позицию, отметил собеседник издания.Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна, эксперт подчеркнул, что это будет напрямую зависеть от развития российско-американские отношений.“Если [президент США Дональд] Трамп займет позицию "Я не смог вас уговорить и выхожу из игры", нам это было бы выгодно. А если Трамп хотя бы частично будет продолжать политику [экс-главу Америки Джо] Байдена и будет нас передавливать, сближение России и Китая произойдет в более глубоких форматах и значительно быстрее, чем хотели бы наши партнеры из Европы и Северной Америки”, — пояснил Сорокин.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что опыт КНДР может послужить Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта.Полный текст интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250503/u-pekina-na-nosu-voyna-polikarpov-obyasnil-pochemu-kitay-mozhet-posledovat-primeru-kndr-1062839753.html
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новости, китай, пекин, кндр, россия, дональд трамп, прогнозы сво, сво
Новости, Китай, Пекин, КНДР, Россия, Дональд Трамп, прогнозы СВО, СВО

Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин

06:15 11.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Присутствие войск Китая где бы-то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По его словам, Китай — это сверхдержава, поэтому его силы могли бы сыграть решающую роль в конфликте. К тому же, Пекин в украинском конфликте формально занимает нейтральную позицию, отметил собеседник издания.
“Понятно, что они нам серьезно помогают, поставляя много чего запрещенного. Это отличный союзник, никаких претензий к ним у меня нет. Более того, если бы сейчас началась война за Тайвань, вряд ли мы бы пошли помогать Китаю. И даже не потому, что не хотим: сил у нас сейчас нет для этого. Да и обязательного договора об оказании взаимопомощи, который был заключен между Сталиным и Мао, у нас с китайцами сейчас нет”, — поделился своими рассуждениями Сорокин.
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна, эксперт подчеркнул, что это будет напрямую зависеть от развития российско-американские отношений.
“Если [президент США Дональд] Трамп займет позицию "Я не смог вас уговорить и выхожу из игры", нам это было бы выгодно. А если Трамп хотя бы частично будет продолжать политику [экс-главу Америки Джо] Байдена и будет нас передавливать, сближение России и Китая произойдет в более глубоких форматах и значительно быстрее, чем хотели бы наши партнеры из Европы и Северной Америки”, — пояснил Сорокин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что опыт КНДР может послужить Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта.
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
3 мая, 05:45
У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДРВозможно опыт Северной Кореи, которая отправила на СВО своих бойцов, послужит Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Полный текст интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
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