https://ukraina.ru/20250511/prezident-putin-delaet-vse-vozmozhnoe-peskov-rasskazal-o-vybore-putina-mezhdu-peregovorami-i-svo-1063047165.html

"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО

"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО - 11.05.2025 Украина.ру

"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО

Президент России Владимир Путин делает все возможное для решения украинской проблемы дипломатическим путем, вынужденно продолжая специальную военную операцию. Об этом телеканалу ABC заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-05-11T18:13

2025-05-11T18:13

2025-05-11T18:13

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"Они не готовы к этому – немедленным переговорам", - сказал Песков, оценивая способность Киева к дипломатическому урегулированию конфликта.Фрагмент интервью опубликовал российский телеканал НТВ.Армия России успешно продвигается вперёд в зоне СВО, напомнил Песков, тогда как Запад лишь накачивает Украину оружием.В ходе интервью американскому телеканалу Песков подтвердил готовность официальной Москвы к переговорам о мире на Украине."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков.Как сообщает РИА Новости, в интервью телеканалу ABC руководитель пресс-службы Кремля также подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". По его словам, "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".Тем временем западные лидеры заявили о якобы неготовности Москвы к переговорам. Тем не менее, в воскресенье 11 мая стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая Также 11 мая глава польского правительства Дональд Туск заявил, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры о мире на Украине якобы в ответ на обращение официальной Варшавы. Подробности в публикации Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине

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