"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОбщение с журналистами Д. Пескова на борту самолета
Президент России Владимир Путин делает все возможное для решения украинской проблемы дипломатическим путем, вынужденно продолжая специальную военную операцию. Об этом телеканалу ABC заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они не готовы к этому – немедленным переговорам", - сказал Песков, оценивая способность Киева к дипломатическому урегулированию конфликта.
Фрагмент интервью опубликовал российский телеканал НТВ.
Армия России успешно продвигается вперёд в зоне СВО, напомнил Песков, тогда как Запад лишь накачивает Украину оружием.
"И если мы говорим о прекращении огня, то что мы собираемся делать с поставками оружия, поступающими каждый день из Соединённых Штатов и европейских стран?", - задался вопросом руководитель пресс-службы Кремля.
В ходе интервью американскому телеканалу Песков подтвердил готовность официальной Москвы к переговорам о мире на Украине.
"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков.
Как сообщает РИА Новости, в интервью телеканалу ABC руководитель пресс-службы Кремля также подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". По его словам, "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".
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