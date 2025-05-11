"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО - 11.05.2025 Украина.ру
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"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО - 11.05.2025 Украина.ру
"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
Президент России Владимир Путин делает все возможное для решения украинской проблемы дипломатическим путем, вынужденно продолжая специальную военную операцию. Об этом телеканалу ABC заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-05-11T18:13
2025-05-11T18:13
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"Они не готовы к этому – немедленным переговорам", - сказал Песков, оценивая способность Киева к дипломатическому урегулированию конфликта.Фрагмент интервью опубликовал российский телеканал НТВ.Армия России успешно продвигается вперёд в зоне СВО, напомнил Песков, тогда как Запад лишь накачивает Украину оружием.В ходе интервью американскому телеканалу Песков подтвердил готовность официальной Москвы к переговорам о мире на Украине."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков.Как сообщает РИА Новости, в интервью телеканалу ABC руководитель пресс-службы Кремля также подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". По его словам, "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".Тем временем западные лидеры заявили о якобы неготовности Москвы к переговорам. Тем не менее, в воскресенье 11 мая стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая Также 11 мая глава польского правительства Дональд Туск заявил, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры о мире на Украине якобы в ответ на обращение официальной Варшавы. Подробности в публикации Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
https://ukraina.ru/20250511/armiya-rossii-posle-peremiriya-prodolzhila-svo--minoborony-rf-1063043036.html
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Новости
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452
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"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО

18:13 11.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОбщение с журналистами Д. Пескова на борту самолета
Общение с журналистами Д. Пескова на борту самолета - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин делает все возможное для решения украинской проблемы дипломатическим путем, вынужденно продолжая специальную военную операцию. Об этом телеканалу ABC заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они не готовы к этому – немедленным переговорам", - сказал Песков, оценивая способность Киева к дипломатическому урегулированию конфликта.
Фрагмент интервью опубликовал российский телеканал НТВ.
Армия России успешно продвигается вперёд в зоне СВО, напомнил Песков, тогда как Запад лишь накачивает Украину оружием.
"И если мы говорим о прекращении огня, то что мы собираемся делать с поставками оружия, поступающими каждый день из Соединённых Штатов и европейских стран?", - задался вопросом руководитель пресс-службы Кремля.
В ходе интервью американскому телеканалу Песков подтвердил готовность официальной Москвы к переговорам о мире на Украине.
"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков.
Как сообщает РИА Новости, в интервью телеканалу ABC руководитель пресс-службы Кремля также подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". По его словам, "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
12:56
Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФВсе группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали трёхдневный режим прекращения огня, который украинская сторона нарушила более 14 тыс раз, после чего продолжили проведение спецоперации. Об этом 11 мая сообщило Минобороны России.
Тем временем западные лидеры заявили о якобы неготовности Москвы к переговорам. Тем не менее, в воскресенье 11 мая стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
Также 11 мая глава польского правительства Дональд Туск заявил, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры о мире на Украине якобы в ответ на обращение официальной Варшавы. Подробности в публикации Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
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Заголовок открываемого материала
18:38ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
18:13"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
18:00Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
17:14Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
16:02"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
15:35"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
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14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
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