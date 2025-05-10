https://ukraina.ru/20250510/vozmozhnost-30-dnevnogo-peremiriya-vizit-evropeytsev-glavnoe-na-utro-10-maya-1063033646.html

Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая

Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая - 10.05.2025 Украина.ру

Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая

В Кремле прокомментировали возможность заключения перемирия на Украине на 30 дней. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев

2025-05-10T10:18

2025-05-10T10:18

2025-05-10T10:18

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ поддержала идею США о 30-дневном перемирии."Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", — отметил Песков.Позднее в интервью американскому телеканалу ABC News Песков указал на то, что Киев не готов к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине"Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал он.Также Песков указал, что Россия надеется на то, что посредничество США вразумит киевский режим."Мы надеемся, что посредничество Соединённых Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", — отметил Песков.Он также заявил, что президент России Владимир Путин делает всё для урегулирования конфликта."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — подчеркнул Песков.Он отметил, что Украина пытается избежать начала переговоров.Ранее президент США Дональд Трамп после беседы с Владимиром Зеленским призвал Украину и России "в идеале" объявить 30-дневное перемирие."Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По его словам, он вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной."Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", — заявил Трамп.Заявления Пескова прокомментировали эксперты."Чувствуется, что у Дмитрия Пескова дипломатическая школа: обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов. Тонко. Нюансы - это отход за административные границы 4 новых регионов России и Крыма, отказ от размещения войск НАТО и тд. Мы все знаем эти нюансы", — отметил российский политолог Марат Баширов.Тем временем другой политический эксперт — Юрий Баранчик — обратил внимание на потери ВСУ."Портал Лостармор опубликовал статистический обзор по потерям Украины, который был подготовлен при сборе информации о потерях ВСУ из открытых источников – некрологов и сообщений о пропавших без вести. Соответственно, это минимальные цифры потерь ВСУ, которые имеет какое-либо фактическое подтверждение. Реальные цифры намного больше, но собранная информация позволяет проводить экстраполяцию для оценки состояния ВСУ", — отметил Баранчик.Он указал на то, что была собрана информация о самовольном оставлении части и бегства за границу, лиц подлежащих мобилизации."Данные показывают, что уже во второй половине 2024 года количество пропавших без вести стало превышать количество погибших. Это говорит о том, что украинская власть начала откровенно скрывать факты смерти солдат перед родственниками. Был преодолен некий психологический порог терпимости к потерям, будь настоящие цифры озвучены общественности", — указал Баранчик.Также он отметил, что потери ВСУ начали расти еще в первой половине 2024 года, когда они отказались от наступательных действий и перешли в оборону."Это говорит об эффективности наступательных действий российской армии, которая не только забирала территории, но и наносила существенный ущерб ВСУ. Количество лиц скрывающихся от мобилизации и самовольно оставивших часть, постоянно растет. Ещё раз стоит сказать, что эти цифры обобщены из открытых украинских источников", — подчеркнул Баранчик.Тем временем на Украину направились европейские политики.Визит европейцевПрезидент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих""В Киев для встречи так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", – сообщил телеграм-канал "Суспільне новини".Издание опубликовало фото встречи европейских политиков с украинскими коллегами. Судя по нему, на вокзале европейцев встречал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.Ранее агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. Как рассказал источник агентства, предложение ещё не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдёт на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".

https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-ateizm-na-ukraine-mirovye-lidery-sobirayutsya-v-moskve-a-merts---v-kiev-itogi-7-maya-1062997361.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, юрий баранчик, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, офис президента