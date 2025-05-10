Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая
© Фото : Андрій Єрмак / TelegramСтармер, Мерц, Макрон
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
В Кремле прокомментировали возможность заключения перемирия на Украине на 30 дней. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ поддержала идею США о 30-дневном перемирии.
"Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", — отметил Песков.
Позднее в интервью американскому телеканалу ABC News Песков указал на то, что Киев не готов к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине
"Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал он.
Также Песков указал, что Россия надеется на то, что посредничество США вразумит киевский режим.
"Мы надеемся, что посредничество Соединённых Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", — отметил Песков.
Он также заявил, что президент России Владимир Путин делает всё для урегулирования конфликта.
"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Украина пытается избежать начала переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп после беседы с Владимиром Зеленским призвал Украину и России "в идеале" объявить 30-дневное перемирие.
"Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, он вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной.
"Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", — заявил Трамп.
Заявления Пескова прокомментировали эксперты.
"Чувствуется, что у Дмитрия Пескова дипломатическая школа: обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов. Тонко. Нюансы - это отход за административные границы 4 новых регионов России и Крыма, отказ от размещения войск НАТО и тд. Мы все знаем эти нюансы", — отметил российский политолог Марат Баширов.
Тем временем другой политический эксперт — Юрий Баранчик — обратил внимание на потери ВСУ.
"Портал Лостармор опубликовал статистический обзор по потерям Украины, который был подготовлен при сборе информации о потерях ВСУ из открытых источников – некрологов и сообщений о пропавших без вести. Соответственно, это минимальные цифры потерь ВСУ, которые имеет какое-либо фактическое подтверждение. Реальные цифры намного больше, но собранная информация позволяет проводить экстраполяцию для оценки состояния ВСУ", — отметил Баранчик.
Он указал на то, что была собрана информация о самовольном оставлении части и бегства за границу, лиц подлежащих мобилизации.
"Данные показывают, что уже во второй половине 2024 года количество пропавших без вести стало превышать количество погибших. Это говорит о том, что украинская власть начала откровенно скрывать факты смерти солдат перед родственниками. Был преодолен некий психологический порог терпимости к потерям, будь настоящие цифры озвучены общественности", — указал Баранчик.
Также он отметил, что потери ВСУ начали расти еще в первой половине 2024 года, когда они отказались от наступательных действий и перешли в оборону.
"Данные показывают, что уже во второй половине 2024 года количество пропавших без вести стало превышать количество погибших. Это говорит о том, что украинская власть начала откровенно скрывать факты смерти солдат перед родственниками. Был преодолен некий психологический порог терпимости к потерям, будь настоящие цифры озвучены общественности", — указал Баранчик.
Также он отметил, что потери ВСУ начали расти еще в первой половине 2024 года, когда они отказались от наступательных действий и перешли в оборону.
"Это говорит об эффективности наступательных действий российской армии, которая не только забирала территории, но и наносила существенный ущерб ВСУ. Количество лиц скрывающихся от мобилизации и самовольно оставивших часть, постоянно растет. Ещё раз стоит сказать, что эти цифры обобщены из открытых украинских источников", — подчеркнул Баранчик.
Тем временем на Украину направились европейские политики.
Визит европейцев
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих"
"В Киев для встречи так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", – сообщил телеграм-канал "Суспільне новини".
Издание опубликовало фото встречи европейских политиков с украинскими коллегами. Судя по нему, на вокзале европейцев встречал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. Как рассказал источник агентства, предложение ещё не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдёт на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".
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