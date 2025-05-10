Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая - 10.05.2025 Украина.ру
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Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая
Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая - 10.05.2025 Украина.ру
Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая
В Кремле прокомментировали возможность заключения перемирия на Украине на 30 дней. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев
2025-05-10T10:18
2025-05-10T10:18
эксклюзив
хроники
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
юрий баранчик
сша
россия
украина
вооруженные силы украины
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ поддержала идею США о 30-дневном перемирии."Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", — отметил Песков.Позднее в интервью американскому телеканалу ABC News Песков указал на то, что Киев не готов к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине"Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал он.Также Песков указал, что Россия надеется на то, что посредничество США вразумит киевский режим."Мы надеемся, что посредничество Соединённых Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", — отметил Песков.Он также заявил, что президент России Владимир Путин делает всё для урегулирования конфликта."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — подчеркнул Песков.Он отметил, что Украина пытается избежать начала переговоров.Ранее президент США Дональд Трамп после беседы с Владимиром Зеленским призвал Украину и России "в идеале" объявить 30-дневное перемирие."Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По его словам, он вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной."Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", — заявил Трамп.Заявления Пескова прокомментировали эксперты."Чувствуется, что у Дмитрия Пескова дипломатическая школа: обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов. Тонко. Нюансы - это отход за административные границы 4 новых регионов России и Крыма, отказ от размещения войск НАТО и тд. Мы все знаем эти нюансы", — отметил российский политолог Марат Баширов.Тем временем другой политический эксперт — Юрий Баранчик — обратил внимание на потери ВСУ."Портал Лостармор опубликовал статистический обзор по потерям Украины, который был подготовлен при сборе информации о потерях ВСУ из открытых источников – некрологов и сообщений о пропавших без вести. Соответственно, это минимальные цифры потерь ВСУ, которые имеет какое-либо фактическое подтверждение. Реальные цифры намного больше, но собранная информация позволяет проводить экстраполяцию для оценки состояния ВСУ", — отметил Баранчик.Он указал на то, что была собрана информация о самовольном оставлении части и бегства за границу, лиц подлежащих мобилизации."Данные показывают, что уже во второй половине 2024 года количество пропавших без вести стало превышать количество погибших. Это говорит о том, что украинская власть начала откровенно скрывать факты смерти солдат перед родственниками. Был преодолен некий психологический порог терпимости к потерям, будь настоящие цифры озвучены общественности", — указал Баранчик.Также он отметил, что потери ВСУ начали расти еще в первой половине 2024 года, когда они отказались от наступательных действий и перешли в оборону."Это говорит об эффективности наступательных действий российской армии, которая не только забирала территории, но и наносила существенный ущерб ВСУ. Количество лиц скрывающихся от мобилизации и самовольно оставивших часть, постоянно растет. Ещё раз стоит сказать, что эти цифры обобщены из открытых украинских источников", — подчеркнул Баранчик.Тем временем на Украину направились европейские политики.Визит европейцевПрезидент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих""В Киев для встречи так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", – сообщил телеграм-канал "Суспільне новини".Издание опубликовало фото встречи европейских политиков с украинскими коллегами. Судя по нему, на вокзале европейцев встречал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.Ранее агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. Как рассказал источник агентства, предложение ещё не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдёт на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-ateizm-na-ukraine-mirovye-lidery-sobirayutsya-v-moskve-a-merts---v-kiev-itogi-7-maya-1062997361.html
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Егор Леев
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, юрий баранчик, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, офис президента
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Юрий Баранчик, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Офис президента

Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая

10:18 10.05.2025
 
© Фото : Андрій Єрмак / TelegramСтармер, Мерц, Макрон
Стармер, Мерц, Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Кремле прокомментировали возможность заключения перемирия на Украине на 30 дней. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ поддержала идею США о 30-дневном перемирии.
"Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", — отметил Песков.
Позднее в интервью американскому телеканалу ABC News Песков указал на то, что Киев не готов к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине
"Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал он.
Также Песков указал, что Россия надеется на то, что посредничество США вразумит киевский режим.
"Мы надеемся, что посредничество Соединённых Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", — отметил Песков.
Он также заявил, что президент России Владимир Путин делает всё для урегулирования конфликта.
"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Украина пытается избежать начала переговоров.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро
7 мая, 18:00
"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
Ранее президент США Дональд Трамп после беседы с Владимиром Зеленским призвал Украину и России "в идеале" объявить 30-дневное перемирие.
"Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, он вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной.
"Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", — заявил Трамп.
Заявления Пескова прокомментировали эксперты.
"Чувствуется, что у Дмитрия Пескова дипломатическая школа: обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов. Тонко. Нюансы - это отход за административные границы 4 новых регионов России и Крыма, отказ от размещения войск НАТО и тд. Мы все знаем эти нюансы", — отметил российский политолог Марат Баширов.
Тем временем другой политический эксперт — Юрий Баранчик обратил внимание на потери ВСУ.
"Портал Лостармор опубликовал статистический обзор по потерям Украины, который был подготовлен при сборе информации о потерях ВСУ из открытых источников – некрологов и сообщений о пропавших без вести. Соответственно, это минимальные цифры потерь ВСУ, которые имеет какое-либо фактическое подтверждение. Реальные цифры намного больше, но собранная информация позволяет проводить экстраполяцию для оценки состояния ВСУ", — отметил Баранчик.
Он указал на то, что была собрана информация о самовольном оставлении части и бегства за границу, лиц подлежащих мобилизации.

"Данные показывают, что уже во второй половине 2024 года количество пропавших без вести стало превышать количество погибших. Это говорит о том, что украинская власть начала откровенно скрывать факты смерти солдат перед родственниками. Был преодолен некий психологический порог терпимости к потерям, будь настоящие цифры озвучены общественности", — указал Баранчик.

Также он отметил, что потери ВСУ начали расти еще в первой половине 2024 года, когда они отказались от наступательных действий и перешли в оборону.
"Это говорит об эффективности наступательных действий российской армии, которая не только забирала территории, но и наносила существенный ущерб ВСУ. Количество лиц скрывающихся от мобилизации и самовольно оставивших часть, постоянно растет. Ещё раз стоит сказать, что эти цифры обобщены из открытых украинских источников", — подчеркнул Баранчик.
Тем временем на Украину направились европейские политики.
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Визит европейцев
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих"
"В Киев для встречи так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", – сообщил телеграм-канал "Суспільне новини".
Издание опубликовало фото встречи европейских политиков с украинскими коллегами. Судя по нему, на вокзале европейцев встречал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. Как рассказал источник агентства, предложение ещё не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдёт на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".
О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
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Заголовок открываемого материала
10:18Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая
08:03"Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку
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