Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир Зеленський
Своим официальным признанием участия северокорейских бойцов на СВО президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет надежного союзника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Именно этот факт, подчеркнул собеседник издания, вызвал в Южной Корее настоящий политический кризис. Там посчитали, что их унизили этим заявлением. Владимира Зеленского также можно назвать униженным после официальных слов российской и северокорейской сторон, отметил эксперт.
“Украина все эти три года просила, чтобы какая-то страна НАТО официально отправила к ней хотя бы взводик бойцов, дабы можно было заявить, что против России воюет широкая коалиция стран, но у Киева ничего не получилось. Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет”, — заявил Сорокин.
Он также обратил внимание на то, что КНДР же не только спецназ прислала: оборонная промышленность Северной Кореи делает ракеты и артиллерию, которые не делаются ни в США, ни в Европе.
“Та же самоходка "Коксан" бьет на 70 километров. Фактически благодаря этим поставкам мы смогли нейтрализовать дальнобойные орудия НАТО. Тем не менее, мы к войне в любом случае готовы лучше, чем США и Европа вместе взятые”, — резюмировал собеседник издания.
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