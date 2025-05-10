Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского - 10.05.2025 Украина.ру
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Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского
Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского - 10.05.2025 Украина.ру
Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского
Своим официальным признанием участия северокорейских бойцов на СВО президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет надежного союзника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-10T06:15
2025-05-10T06:15
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Именно этот факт, подчеркнул собеседник издания, вызвал в Южной Корее настоящий политический кризис. Там посчитали, что их унизили этим заявлением. Владимира Зеленского также можно назвать униженным после официальных слов российской и северокорейской сторон, отметил эксперт.Он также обратил внимание на то, что КНДР же не только спецназ прислала: оборонная промышленность Северной Кореи делает ракеты и артиллерию, которые не делаются ни в США, ни в Европе.“Та же самоходка "Коксан" бьет на 70 километров. Фактически благодаря этим поставкам мы смогли нейтрализовать дальнобойные орудия НАТО. Тем не менее, мы к войне в любом случае готовы лучше, чем США и Европа вместе взятые”, — резюмировал собеседник издания.Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.Полный текст интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250504/posle-otdykha-severokoreyskie-voyska-poyavyatsya-v-donbasse--polikarpov-1062840180.html
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новости, россия, кндр, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, нато, генштаб
Новости, Россия, КНДР, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, НАТО, Генштаб

Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского

06:15 10.05.2025
 
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир Зеленський
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Своим официальным признанием участия северокорейских бойцов на СВО президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет надежного союзника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Именно этот факт, подчеркнул собеседник издания, вызвал в Южной Корее настоящий политический кризис. Там посчитали, что их унизили этим заявлением. Владимира Зеленского также можно назвать униженным после официальных слов российской и северокорейской сторон, отметил эксперт.
“Украина все эти три года просила, чтобы какая-то страна НАТО официально отправила к ней хотя бы взводик бойцов, дабы можно было заявить, что против России воюет широкая коалиция стран, но у Киева ничего не получилось. Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет”, — заявил Сорокин.
Он также обратил внимание на то, что КНДР же не только спецназ прислала: оборонная промышленность Северной Кореи делает ракеты и артиллерию, которые не делаются ни в США, ни в Европе.
“Та же самоходка "Коксан" бьет на 70 километров. Фактически благодаря этим поставкам мы смогли нейтрализовать дальнобойные орудия НАТО. Тем не менее, мы к войне в любом случае готовы лучше, чем США и Европа вместе взятые”, — резюмировал собеседник издания.
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
4 мая, 06:45
После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — ПоликарповСейчас части с бойцами КНДР уходят на отдых. За это время уже опытные военнослужащие передадут свой опыт новобранцам, а позже насытят фронт в Донбассе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Полный текст интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
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