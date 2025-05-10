https://ukraina.ru/20250510/sorokin-raskryl-kakim-priznaniem-rossiya-unizila-zelenskogo-1062993156.html

Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского

Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского - 10.05.2025 Украина.ру

Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского

Своим официальным признанием участия северокорейских бойцов на СВО президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет надежного союзника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-10T06:15

2025-05-10T06:15

2025-05-10T06:15

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Именно этот факт, подчеркнул собеседник издания, вызвал в Южной Корее настоящий политический кризис. Там посчитали, что их унизили этим заявлением. Владимира Зеленского также можно назвать униженным после официальных слов российской и северокорейской сторон, отметил эксперт.Он также обратил внимание на то, что КНДР же не только спецназ прислала: оборонная промышленность Северной Кореи делает ракеты и артиллерию, которые не делаются ни в США, ни в Европе.“Та же самоходка "Коксан" бьет на 70 километров. Фактически благодаря этим поставкам мы смогли нейтрализовать дальнобойные орудия НАТО. Тем не менее, мы к войне в любом случае готовы лучше, чем США и Европа вместе взятые”, — резюмировал собеседник издания.Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.Полный текст интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250504/posle-otdykha-severokoreyskie-voyska-poyavyatsya-v-donbasse--polikarpov-1062840180.html

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новости, россия, кндр, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, нато, генштаб