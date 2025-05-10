https://ukraina.ru/20250510/ischenko-ssha-nuzhdayutsya-v-ukraine-ne-menshe-chem-kiev-v-vashingtone-1062992743.html

Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне

Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне - 10.05.2025 Украина.ру

Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне

Америка нужна Украине в качестве спонсора. Однако и сами американцы нуждаются в Киеве. У них же нет другой дубинки против России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-10T05:45

2025-05-10T05:45

2025-05-10T05:45

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владимир зеленский

дональд трамп

ростислав ищенко

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Отвечая на вопрос, почему Владимир Зеленский позволяет себе хамить президенту США Дональду Трампу, а американский лидер спускает главе киевского режима это с рук, эксперт отметил, что Киев и Вашингтон нуждаются друг в друге.По его словам, США нужны Украине в качестве спонсора, однако и Киев нужен американцам: у них же нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, пришел к выводу собеседник издания.“А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное — начать. Первый раз нахамил — ничего не случилось. Второй раз нахамил — тоже ничего не случилось. А потом уже нестрашно. Так почему Зеленский должен себя вести по-другому, если ему все сходило с рук?”, — заключил Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250507/mirnoe-soglashenie-po-ukraine-dolzhno-stat-perelomnym---glava-evrokomissii-1062980764.html

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко