Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне - 10.05.2025 Украина.ру
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Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне
Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне - 10.05.2025 Украина.ру
Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне
Америка нужна Украине в качестве спонсора. Однако и сами американцы нуждаются в Киеве. У них же нет другой дубинки против России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-10T05:45
2025-05-10T05:45
новости
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
ростислав ищенко
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Отвечая на вопрос, почему Владимир Зеленский позволяет себе хамить президенту США Дональду Трампу, а американский лидер спускает главе киевского режима это с рук, эксперт отметил, что Киев и Вашингтон нуждаются друг в друге.По его словам, США нужны Украине в качестве спонсора, однако и Киев нужен американцам: у них же нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, пришел к выводу собеседник издания.“А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное — начать. Первый раз нахамил — ничего не случилось. Второй раз нахамил — тоже ничего не случилось. А потом уже нестрашно. Так почему Зеленский должен себя вести по-другому, если ему все сходило с рук?”, — заключил Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250507/mirnoe-soglashenie-po-ukraine-dolzhno-stat-perelomnym---glava-evrokomissii-1062980764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко

Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне

05:45 10.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Америка нужна Украине в качестве спонсора. Однако и сами американцы нуждаются в Киеве. У них же нет другой дубинки против России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, почему Владимир Зеленский позволяет себе хамить президенту США Дональду Трампу, а американский лидер спускает главе киевского режима это с рук, эксперт отметил, что Киев и Вашингтон нуждаются друг в друге.
“США обещали защищать Европу от России, но сейчас с ней воюет только Украина. У Киева нет своего военного производства как у Вашингтона, зато в Америке нет такого количества идиотов, готовых умереть на фронте. Да, Зеленский клоун. Но так и Трампа в свое время рисовали с клоунским носом. Да, Зеленский нацист. Но так и Трампа его оппоненты фашистом называли”, — пояснил Ищенко.
По его словам, США нужны Украине в качестве спонсора, однако и Киев нужен американцам: у них же нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, пришел к выводу собеседник издания.
“А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное — начать. Первый раз нахамил — ничего не случилось. Второй раз нахамил — тоже ничего не случилось. А потом уже нестрашно. Так почему Зеленский должен себя вести по-другому, если ему все сходило с рук?”, — заключил Ищенко.
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки читайте на сайте Украина.ру.
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