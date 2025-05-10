Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Америка нужна Украине в качестве спонсора. Однако и сами американцы нуждаются в Киеве. У них же нет другой дубинки против России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, почему Владимир Зеленский позволяет себе хамить президенту США Дональду Трампу, а американский лидер спускает главе киевского режима это с рук, эксперт отметил, что Киев и Вашингтон нуждаются друг в друге.
“США обещали защищать Европу от России, но сейчас с ней воюет только Украина. У Киева нет своего военного производства как у Вашингтона, зато в Америке нет такого количества идиотов, готовых умереть на фронте. Да, Зеленский клоун. Но так и Трампа в свое время рисовали с клоунским носом. Да, Зеленский нацист. Но так и Трампа его оппоненты фашистом называли”, — пояснил Ищенко.
“А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное — начать. Первый раз нахамил — ничего не случилось. Второй раз нахамил — тоже ничего не случилось. А потом уже нестрашно. Так почему Зеленский должен себя вести по-другому, если ему все сходило с рук?”, — заключил Ищенко.
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