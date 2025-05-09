Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы - 09.05.2025 Украина.ру
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Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы
Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы - 09.05.2025 Украина.ру
Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп поздравили друг друга по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом 9 мая рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу"
2025-05-09T17:51
2025-05-09T17:51
новости
россия
красная площадь
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
день победы
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По его словам, главы государств обменялись поздравлениями по случаю празднования дня Победы. Сегодня, 9 мая, на Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы. Президент России обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Подробнее о словах Владимира Путина — в публикации Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ.
https://ukraina.ru/20250509/mozhem-povtorit-zelenskomu-i-ego-kuratoram-ne-udalos-zatmit-parad-pobedy-1063024933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, красная площадь, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, день победы
Новости, Россия, Красная площадь, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, День Победы

Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы

17:51 09.05.2025
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
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Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп поздравили друг друга по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом 9 мая рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу"
По его словам, главы государств обменялись поздравлениями по случаю празднования дня Победы.
"Через своих помощников Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника. <...> Это были теплые слова, взаимные поздравления с общим великим праздником", — заявил Ушаков.
Сегодня, 9 мая, на Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы. Президент России обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Подробнее о словах Владимира Путина — в публикации Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ.
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
12:59
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