https://ukraina.ru/20250509/ushakov-putin-i-tramp-pozdravili-drug-druga-s-dnem-pobedy-1063030413.html

Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы

Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы - 09.05.2025 Украина.ру

Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп поздравили друг друга по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом 9 мая рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу"

2025-05-09T17:51

2025-05-09T17:51

2025-05-09T17:51

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день победы

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По его словам, главы государств обменялись поздравлениями по случаю празднования дня Победы. Сегодня, 9 мая, на Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы. Президент России обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Подробнее о словах Владимира Путина — в публикации Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ.

https://ukraina.ru/20250509/mozhem-povtorit-zelenskomu-i-ego-kuratoram-ne-udalos-zatmit-parad-pobedy-1063024933.html

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новости, россия, красная площадь, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, день победы