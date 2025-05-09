Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы
Коллаж: Трамп и Путин
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп поздравили друг друга по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом 9 мая рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу"
По его словам, главы государств обменялись поздравлениями по случаю празднования дня Победы.
"Через своих помощников Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника. <...> Это были теплые слова, взаимные поздравления с общим великим праздником", — заявил Ушаков.
Сегодня, 9 мая, на Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы. Президент России обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Подробнее о словах Владимира Путина — в публикации Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ.
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