https://ukraina.ru/20250509/knutov-rossiya-s-pomoschyu-giperzvuka-mozhet-probit-stenu-dronov-es-a-zatem-v-eti-prolomy-poydut-bpla-1063003949.html

Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА

Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА - 09.05.2025 Украина.ру

Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА

Кроме беспилотных средств поражения, у России есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если ВС РФ нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-05-09T06:00

2025-05-09T06:00

2025-05-09T06:00

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Ранее в пресс-службе холдинга "Росэл" (входит в "Ростех") сообщили о разработке интеллектуальной системы охраны территории от проникновения БПЛА "Солярис НС".Вопрос защиты от дронов – комплексный, отметил эксперт. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО, уточнил Кнутов.При этом недавно ЕС принял собственную программу защиты от дронов – Антидроновая стена. Согласно этому проекту, планируется создать заслон протяженностью три тысячи километров, отметил собеседник издания."Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки", – подчеркнул Кнутов.Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Безусловно, он заслуживает изучения, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение, считает эксперт."Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.О том, как гитлеровцы бежали в Южную и Северную Америку — в материале Олега Хавича "Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку.

https://ukraina.ru/20250508/neprozrachnaya-sdelka-s-yasnoy-perspektivoy-1063010047.html

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