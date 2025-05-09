Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА
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© Freepik.com
Кроме беспилотных средств поражения, у России есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если ВС РФ нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее в пресс-службе холдинга "Росэл" (входит в "Ростех") сообщили о разработке интеллектуальной системы охраны территории от проникновения БПЛА "Солярис НС".
Вопрос защиты от дронов – комплексный, отметил эксперт. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО, уточнил Кнутов.
"Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки", – подчеркнул Кнутов.
Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Безусловно, он заслуживает изучения, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение, считает эксперт.
"Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.
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