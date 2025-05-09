Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА - 09.05.2025 Украина.ру
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Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА
Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА - 09.05.2025 Украина.ру
Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА
Кроме беспилотных средств поражения, у России есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если ВС РФ нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-05-09T06:00
2025-05-09T06:00
новости
дроны
россия
киев
юрий кнутов
бпла
беспилотники
гиперзвук
ракеты
сво
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Ранее в пресс-службе холдинга "Росэл" (входит в "Ростех") сообщили о разработке интеллектуальной системы охраны территории от проникновения БПЛА "Солярис НС".Вопрос защиты от дронов – комплексный, отметил эксперт. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО, уточнил Кнутов.При этом недавно ЕС принял собственную программу защиты от дронов – Антидроновая стена. Согласно этому проекту, планируется создать заслон протяженностью три тысячи километров, отметил собеседник издания."Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки", – подчеркнул Кнутов.Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Безусловно, он заслуживает изучения, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение, считает эксперт."Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.О том, как гитлеровцы бежали в Южную и Северную Америку — в материале Олега Хавича "Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку.
https://ukraina.ru/20250508/neprozrachnaya-sdelka-s-yasnoy-perspektivoy-1063010047.html
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новости, дроны, россия, киев, юрий кнутов, бпла, беспилотники, гиперзвук, ракеты, сво, война, разработки, вооружения, защита, спутник, защита, ес, ростех
Новости, дроны, Россия, Киев, Юрий Кнутов, БПЛА, беспилотники, гиперзвук, ракеты, СВО, война, разработки, вооружения, защита, спутник, защита, ЕС, Ростех

Кнутов: Россия с помощью гиперзвука может пробить "стену дронов" ЕС, а затем в эти проломы пойдут БПЛА

06:00 09.05.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Кроме беспилотных средств поражения, у России есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если ВС РФ нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее в пресс-службе холдинга "Росэл" (входит в "Ростех") сообщили о разработке интеллектуальной системы охраны территории от проникновения БПЛА "Солярис НС".
Вопрос защиты от дронов – комплексный, отметил эксперт. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО, уточнил Кнутов.
При этом недавно ЕС принял собственную программу защиты от дронов – Антидроновая стена. Согласно этому проекту, планируется создать заслон протяженностью три тысячи километров, отметил собеседник издания.
"Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки", – подчеркнул Кнутов.
Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Безусловно, он заслуживает изучения, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение, считает эксперт.
"Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.
О том, как гитлеровцы бежали в Южную и Северную Америку — в материале Олега Хавича "Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку.
Коллаж: Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Вчера, 12:09
Непрозрачная сделка с ясной перспективойВ Киеве сломано немало копий накануне сегодняшней ратификации так называемой ресурсной сделки между Украиной и США. Думаю, что украинские депутаты могут её совершенно спокойно ратифицировать, предварительно как следует попиарившись на критике режима Зеленского, продающего национальные интересы за теоретическую возможность продления агонии.
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