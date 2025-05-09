https://ukraina.ru/20250509/chya-pobeda-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-o-simvolicheskoy-voyne-i-o-situatsii-na-pole-boya-1063021266.html

Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя

Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя - 09.05.2025 Украина.ру

Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя

В украинском экспертном сообществе обсуждают различные виды войны, их эволюцию, думают о том, реальна ли перспектива прекращения огня.

2025-05-09T06:29

2025-05-09T06:29

2025-05-09T06:29

россия

украина

сша

андрей ермолаев

дональд трамп

олег царев

вооруженные силы украины

верховная рада

сизо

эксклюзив

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Война идет в разных сферах, из них надо бы особое внимание уделить символической сфере, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире ютуб-канала UkrLife отметил особую важность этой сферы, пояснив, что борьба тут "связана с тем, чтобы не дать противнику присвоить те или иные события, то или иное… символическое значение происходящего как элемент своего успеха, своей силы"."Так, например, раскручиваются часто такие символические вещи, как празднование — вот 9 мая, в частности...", - заявил эксперт. По его словам, сейчас эта символическая сторона войны приобрела особое значение — так, символизм боев за "крепость Бахмут" вынудил ВСУ нести неоправданные потери, поскольку "это демонстрировало стойкость".Свой символизм имеет и Курская операция, сказал Ермолаев, не углубляясь в детали, но отметив, что и тут символизм "даже превалирует над военной целесообразностью"."А сейчас мы находимся в той важной точке, когда празднование Дня Победы по российскому сценарию: как они его трактуют, с этой идеологической составляющей — тоже стало некоей реперной точкой, вокруг которой раскручивается дальнейшая идеология войны: как будет подан этот праздник в России, с чем свяжут успехи во Второй мировой с текущей ситуацией, насколько это будет привязаноУ зрителей эфира в России это, что говорится, не зашло. В комментариях к видеозаписи интервью политологу указали, что постмайданные украинские власти сами отказались от Победы в Великой Отечественной войне, "наплевав на могилы павших, памятники и память о ней".Это понимают и на той части Украины, которая подконтрольна Киеву, Так, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что вообще "нужно зафиксировать, до какого постыдного состояния докатилась Украина за 11 лет победившего "майдана"."9 мая, которое миллионы потомков 7 миллионов погибших отмечали как действительно общенародный праздник - превратился в день безмолвия. Как будто и не было ни Победы, ни погибших за нее, ни ужасов нацизма, которые пережила Украина 80 лет назад.Констатируя настоящее, мы - по Оруэллу - изменили прошлое, в котором исчезли преступления нацистов и наша Победа над ними. Эту Победу мы, вместе с недрами и всем, что построили наши предки - отдали британцам и США. Отдав и предав Победу - предали и отдали свою страну. Отказавшись от Победы - получили поражение и захват того, что отстояли силой 80 лет назад. Такова цена предательства. Логичная цена и потеря", - написал опальный нардеп.Впрочем, и Ермолаев признает, что споры о том, чья Победа — бессмысленны, победил тогда многонациональный советский народ, "победило то государство, из которого вышли вследствие распада в 90-е годы уже 15 новых независимых государств".А что происходит на сегодняшнем фронте, где фактически русские воюют с русскими на радость общему врагу? Об этом высказался писатель и общественный деятель Захар Прилепин, анализируя лишь одну страницу списка обмененных недавно пленных (205 на 205).По его словам, "если списки (русский и украинский) перепутать - мы их не отличим"."Это показывает не только, что война у нас гражданская и братоубийственная. Это показывает, насколько человек внушаемое существо. Можно взять нормального русского парня, сказать ему: ты - арий, ты — европеец, ты - не совок, ты - сверхчеловик, мочи мокшан и прочих расовых недоделков!И человек идёт и убивает самого себя" - написал Прилепин в своём блоге.Так что же фронт? А фронт может застыть, как в Первую мировую, если ВСУ сумеют реализовать проект "линия дронов", предостерегает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв."Украинские военные разворачивают амбициозную концепцию "линии дронов" для сдерживания наступления нашей армии. Проект, в котором участвуют элитные подразделения БПЛА ("Птицы Мадяра", "Рарог", "Ахиллес", "Феникс", "К-2"), с 2025 года возглавляет глава Сухопутных войск Драпатый.Цель — создать непреодолимую "мертвую зону" глубиной до 50 км от передовой, где будут безраздельно царить дроны", - написал аналитик в своем блоге. По его словам, это будет "не просто оборона — это эшелонированная система, способная перемолоть любую наступательную мощь".Царёв добавил: "Линия дронов" ВСУ, к счастью, пока ещё далека от реализации, но если Украина сможет запустить эту систему в полную силу, фронт может остановиться".Конечно, Россия предпринимает меры для того, чтобы этого не случилось. Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставлено более полутора миллиона БПЛА разных типов.Что до символического аспекта конфликта, то вот и Трамп заявил, что именно США были "доминирующей силой" во Второй мировой войне, в достижении победы над нацизмом и фашизмом. По словам американского лидера, "мы (США — Ред.) победили в войне, победили с помощью других".В МИД РФ в связи с этим отметили, что Трамп "гиперболизирует", что он вообще "такой человек, политик и бизнесмен такой".Но факт остается фактом — США включились и в символическую войну, в "войну памяти". Зачем-то это им нужно, и вряд ли можно исчерпывающе объяснить причины такого включения только особенностями характера Трампа.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат"

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, андрей ермолаев, дональд трамп, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада, сизо, эксклюзив