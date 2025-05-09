Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя - 09.05.2025 Украина.ру
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Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя
Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя - 09.05.2025 Украина.ру
Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя
В украинском экспертном сообществе обсуждают различные виды войны, их эволюцию, думают о том, реальна ли перспектива прекращения огня.
2025-05-09T06:29
2025-05-09T06:29
россия
украина
сша
андрей ермолаев
дональд трамп
олег царев
вооруженные силы украины
верховная рада
сизо
эксклюзив
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Война идет в разных сферах, из них надо бы особое внимание уделить символической сфере, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире ютуб-канала UkrLife отметил особую важность этой сферы, пояснив, что борьба тут "связана с тем, чтобы не дать противнику присвоить те или иные события, то или иное… символическое значение происходящего как элемент своего успеха, своей силы"."Так, например, раскручиваются часто такие символические вещи, как празднование — вот 9 мая, в частности...", - заявил эксперт. По его словам, сейчас эта символическая сторона войны приобрела особое значение — так, символизм боев за "крепость Бахмут" вынудил ВСУ нести неоправданные потери, поскольку "это демонстрировало стойкость".Свой символизм имеет и Курская операция, сказал Ермолаев, не углубляясь в детали, но отметив, что и тут символизм "даже превалирует над военной целесообразностью"."А сейчас мы находимся в той важной точке, когда празднование Дня Победы по российскому сценарию: как они его трактуют, с этой идеологической составляющей — тоже стало некоей реперной точкой, вокруг которой раскручивается дальнейшая идеология войны: как будет подан этот праздник в России, с чем свяжут успехи во Второй мировой с текущей ситуацией, насколько это будет привязаноУ зрителей эфира в России это, что говорится, не зашло. В комментариях к видеозаписи интервью политологу указали, что постмайданные украинские власти сами отказались от Победы в Великой Отечественной войне, "наплевав на могилы павших, памятники и память о ней".Это понимают и на той части Украины, которая подконтрольна Киеву, Так, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что вообще "нужно зафиксировать, до какого постыдного состояния докатилась Украина за 11 лет победившего "майдана"."9 мая, которое миллионы потомков 7 миллионов погибших отмечали как действительно общенародный праздник - превратился в день безмолвия. Как будто и не было ни Победы, ни погибших за нее, ни ужасов нацизма, которые пережила Украина 80 лет назад.Констатируя настоящее, мы - по Оруэллу - изменили прошлое, в котором исчезли преступления нацистов и наша Победа над ними. Эту Победу мы, вместе с недрами и всем, что построили наши предки - отдали британцам и США. Отдав и предав Победу - предали и отдали свою страну. Отказавшись от Победы - получили поражение и захват того, что отстояли силой 80 лет назад. Такова цена предательства. Логичная цена и потеря", - написал опальный нардеп.Впрочем, и Ермолаев признает, что споры о том, чья Победа — бессмысленны, победил тогда многонациональный советский народ, "победило то государство, из которого вышли вследствие распада в 90-е годы уже 15 новых независимых государств".А что происходит на сегодняшнем фронте, где фактически русские воюют с русскими на радость общему врагу? Об этом высказался писатель и общественный деятель Захар Прилепин, анализируя лишь одну страницу списка обмененных недавно пленных (205 на 205).По его словам, "если списки (русский и украинский) перепутать - мы их не отличим"."Это показывает не только, что война у нас гражданская и братоубийственная. Это показывает, насколько человек внушаемое существо. Можно взять нормального русского парня, сказать ему: ты - арий, ты — европеец, ты - не совок, ты - сверхчеловик, мочи мокшан и прочих расовых недоделков!И человек идёт и убивает самого себя" - написал Прилепин в своём блоге.Так что же фронт? А фронт может застыть, как в Первую мировую, если ВСУ сумеют реализовать проект "линия дронов", предостерегает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв."Украинские военные разворачивают амбициозную концепцию "линии дронов" для сдерживания наступления нашей армии. Проект, в котором участвуют элитные подразделения БПЛА ("Птицы Мадяра", "Рарог", "Ахиллес", "Феникс", "К-2"), с 2025 года возглавляет глава Сухопутных войск Драпатый.Цель — создать непреодолимую "мертвую зону" глубиной до 50 км от передовой, где будут безраздельно царить дроны", - написал аналитик в своем блоге. По его словам, это будет "не просто оборона — это эшелонированная система, способная перемолоть любую наступательную мощь".Царёв добавил: "Линия дронов" ВСУ, к счастью, пока ещё далека от реализации, но если Украина сможет запустить эту систему в полную силу, фронт может остановиться".Конечно, Россия предпринимает меры для того, чтобы этого не случилось. Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставлено более полутора миллиона БПЛА разных типов.Что до символического аспекта конфликта, то вот и Трамп заявил, что именно США были "доминирующей силой" во Второй мировой войне, в достижении победы над нацизмом и фашизмом. По словам американского лидера, "мы (США — Ред.) победили в войне, победили с помощью других".В МИД РФ в связи с этим отметили, что Трамп "гиперболизирует", что он вообще "такой человек, политик и бизнесмен такой".Но факт остается фактом — США включились и в символическую войну, в "войну памяти". Зачем-то это им нужно, и вряд ли можно исчерпывающе объяснить причины такого включения только особенностями характера Трампа.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат"
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Сергей Зуев
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россия, украина, сша, андрей ермолаев, дональд трамп, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада, сизо, эксклюзив
Россия, Украина, США, Андрей Ермолаев, Дональд Трамп, Олег Царев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СИЗО, Эксклюзив

Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя

06:29 09.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе обсуждают различные виды войны, их эволюцию, думают о том, реальна ли перспектива прекращения огня.
Война идет в разных сферах, из них надо бы особое внимание уделить символической сфере, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире ютуб-канала UkrLife отметил особую важность этой сферы, пояснив, что борьба тут "связана с тем, чтобы не дать противнику присвоить те или иные события, то или иное… символическое значение происходящего как элемент своего успеха, своей силы".
"Так, например, раскручиваются часто такие символические вещи, как празднование — вот 9 мая, в частности...", - заявил эксперт. По его словам, сейчас эта символическая сторона войны приобрела особое значение — так, символизм боев за "крепость Бахмут" вынудил ВСУ нести неоправданные потери, поскольку "это демонстрировало стойкость".
Свой символизм имеет и Курская операция, сказал Ермолаев, не углубляясь в детали, но отметив, что и тут символизм "даже превалирует над военной целесообразностью".
"А сейчас мы находимся в той важной точке, когда празднование Дня Победы по российскому сценарию: как они его трактуют, с этой идеологической составляющей — тоже стало некоей реперной точкой, вокруг которой раскручивается дальнейшая идеология войны: как будет подан этот праздник в России, с чем свяжут успехи во Второй мировой с текущей ситуацией, насколько это будет привязано
У зрителей эфира в России это, что говорится, не зашло. В комментариях к видеозаписи интервью политологу указали, что постмайданные украинские власти сами отказались от Победы в Великой Отечественной войне, "наплевав на могилы павших, памятники и память о ней".
Это понимают и на той части Украины, которая подконтрольна Киеву, Так, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что вообще "нужно зафиксировать, до какого постыдного состояния докатилась Украина за 11 лет победившего "майдана".
"9 мая, которое миллионы потомков 7 миллионов погибших отмечали как действительно общенародный праздник - превратился в день безмолвия. Как будто и не было ни Победы, ни погибших за нее, ни ужасов нацизма, которые пережила Украина 80 лет назад.

Констатируя настоящее, мы - по Оруэллу - изменили прошлое, в котором исчезли преступления нацистов и наша Победа над ними. Эту Победу мы, вместе с недрами и всем, что построили наши предки - отдали британцам и США. Отдав и предав Победу - предали и отдали свою страну. Отказавшись от Победы - получили поражение и захват того, что отстояли силой 80 лет назад. Такова цена предательства. Логичная цена и потеря", - написал опальный нардеп.
Впрочем, и Ермолаев признает, что споры о том, чья Победа — бессмысленны, победил тогда многонациональный советский народ, "победило то государство, из которого вышли вследствие распада в 90-е годы уже 15 новых независимых государств".
А что происходит на сегодняшнем фронте, где фактически русские воюют с русскими на радость общему врагу? Об этом высказался писатель и общественный деятель Захар Прилепин, анализируя лишь одну страницу списка обмененных недавно пленных (205 на 205).
По его словам, "если списки (русский и украинский) перепутать - мы их не отличим".
"Это показывает не только, что война у нас гражданская и братоубийственная. Это показывает, насколько человек внушаемое существо. Можно взять нормального русского парня, сказать ему: ты - арий, ты — европеец, ты - не совок, ты - сверхчеловик, мочи мокшан и прочих расовых недоделков!
И человек идёт и убивает самого себя" - написал Прилепин в своём блоге.
Так что же фронт? А фронт может застыть, как в Первую мировую, если ВСУ сумеют реализовать проект "линия дронов", предостерегает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.
"Украинские военные разворачивают амбициозную концепцию "линии дронов" для сдерживания наступления нашей армии. Проект, в котором участвуют элитные подразделения БПЛА ("Птицы Мадяра", "Рарог", "Ахиллес", "Феникс", "К-2"), с 2025 года возглавляет глава Сухопутных войск Драпатый.

Цель — создать непреодолимую "мертвую зону" глубиной до 50 км от передовой, где будут безраздельно царить дроны", - написал аналитик в своем блоге. По его словам, это будет "не просто оборона — это эшелонированная система, способная перемолоть любую наступательную мощь".
Царёв добавил: "Линия дронов" ВСУ, к счастью, пока ещё далека от реализации, но если Украина сможет запустить эту систему в полную силу, фронт может остановиться".
Конечно, Россия предпринимает меры для того, чтобы этого не случилось. Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставлено более полутора миллиона БПЛА разных типов.
Что до символического аспекта конфликта, то вот и Трамп заявил, что именно США были "доминирующей силой" во Второй мировой войне, в достижении победы над нацизмом и фашизмом. По словам американского лидера, "мы (США — Ред.) победили в войне, победили с помощью других".
В МИД РФ в связи с этим отметили, что Трамп "гиперболизирует", что он вообще "такой человек, политик и бизнесмен такой".
Но факт остается фактом — США включились и в символическую войну, в "войну памяти". Зачем-то это им нужно, и вряд ли можно исчерпывающе объяснить причины такого включения только особенностями характера Трампа.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат"
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РоссияУкраинаСШААндрей ЕрмолаевДональд ТрампОлег ЦаревВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСИЗОЭксклюзив
 
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