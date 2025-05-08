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Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине - СМИ

Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине - СМИ - 08.05.2025 Украина.ру

Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине. Об этом сообщила газета Hürriyet

2025-05-08T12:17

2025-05-08T12:17

2025-05-08T12:36

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"Эрдоган - лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским... Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве",- говорится в материале.В свою очередь турецкий лидер также попросил США вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе.Также издание информировало, что Эрдоган посетит США, вероятно, в июне.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в начале недели. Турция и США по итогам переговоров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине.Подробнее о разговоре - в материале Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, газа, эрдоган, дональд трамп, владимир путин