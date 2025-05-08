https://ukraina.ru/20250508/dmitriy-krasnov-terroristy-ukrainy-byut-i-nadeyutsya-prodolzhit-bit-po-moskve-no-rf-est-chem-1062960228.html

Дмитрий Краснов: Террористы Украины бьют и надеются продолжить бить по Москве, но РФ есть, чем ответить

Дмитрий Краснов: Террористы Украины бьют и надеются продолжить бить по Москве, но РФ есть, чем ответить - 08.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Террористы Украины бьют и надеются продолжить бить по Москве, но РФ есть, чем ответить

США выбрали разумную позицию — перестать бегать как собачонка, высунув язык, между сторонами, которые не идут навстречу друг другу. Но это вовсе не отменяет роли посредника, если России и Украине будет, что сказать друг другу.

2025-05-08T07:00

2025-05-08T07:00

2025-05-08T07:00

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переговоры

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Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру.На днях президент США Дональд Трамп в отличии от Зеленского заявил, что высоко оценивает решение российского лидера Владимира Путина объявить трехдневное перемирие с 8 по 10 мая.— Дмитрий Анатольевич, США отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Но Трамп этого не подтвердил официально. Почему?— Давайте отбросим интерпретации и заглянем в первоисточник. Пресс-секретарь Тэмми Брюс озвучила два тезиса: "Сейчас самое время, когда им [России и Украине] нужно представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт. Это зависит от них" и "Мы не собираемся летать по всему миру по первому требованию, чтобы выступать посредниками на встречах, которые сейчас проходят между двумя сторонами". Позиция разумная — перестать бегать как собачонка, высунув язык, между сторонами, которые не идут навстречу друг другу. Но это вовсе не отменяет роли посредника, если сторонам, наконец, будет что сказать друг другу.— В Сети обсуждают слова вице-президента США Вэнса, что переговоры о мире на Украине будут идти ещё 100 дней. Означает ли это, что Трамп затягивает переговоры?— Зеленский запретил переговоры с Россией законодательно, а затягивает Трамп? Сто дней — это даже не реалистичный, а суперпозитивный прогноз. Украина начала воинский учёт 14-летних детей. Если Зеленский не создаст новый "гитлерюгент", не пошлёт несовершеннолетних в бой, он рассчитывает на ещё четыре года войны, когда подросшие до совершеннолетия мальчики начнут воевать.— Трамп грозится подписать законопроект сенатора Линдси Грэма* о вторичных санкциях против России в зависимости от того, "будет ли Россия действовать в направлении мира". Насколько вероятно, что будут вторичные санкции?— Вы правильно сказали, что санкции — не безусловны. Они обусловлены действиями России. Точнее, представлением команды Трампа о действиях России. Тут остаётся надеяться на надёжность каналов коммуникации между Кремлем и Белым домом. Если наша дипломатия сумеет убедить Госдеп в том, что Россия предпринимает шаги к миру, оснований для санкций не будет. Противоборствующая сторона, кстати, понимает важность доверительной коммуникации и использует любую возможность — даже похороны Папы Римского.— Не совсем понятно чего еще Трамп хочет от России? Путин объявил уже второе символическое перемирие.— Символические перемирия сильно приблизили полное прекращение военных действий и устойчивый мир? Если нет, то какое отношение они имели к требованию Трампа прекратить раз и навсегда военные действия? Трамп же хочет от России неприемлемого: отказа от целей СВО.— Как сделка по недрам поменяет политическую обстановку вокруг мирных переговоров?— Никак. Даже представители Госдепа недоумевают, как можно использовать эту сделку. Их заявления разнонаправленные. Впрочем, и экономическая составляющая сделки под большим вопросом.— Сделка может дать гарантии безопасности для Украины?— Нет. И, потом, что считать Украиной? Украину в границах какого года? И какой режим считать субъектом Украины? Нацистский режим, который ради своих профитов уничтожает Украину? Безопасность Украины — это безопасность Зеленского и присных? Нет же.Безопасность Украины нарушил госпереворот 2014 года. Безопасность Украины нарушило НАТО, нагло начавшее строить свои базы там. Гарантию безопасности Украины может дать не раздача её ресурсов американцам, а исполнение требований России — демилитаризация и денацификация.— Украина пытается атаковать руководство армии России на фоне ведения мирных переговоров. А Россия не наносит ответные удары по военному и разведывательному руководству украинского режима?— Наносит. Уже не раз высокопоставленные офицеры Украины и военные советники из других стран попадали под удары. Причём, обычно, погибал не один военный, а десятки.А дальше — вопрос информационной войны. Украинская сторона держит информполе под контролем и после бомбардировки очередного штаба начинает стенать о гибели случайных гражданских.— Каких провокаций от Зеленского нам ожидать на День Победы?— Они уже начались. Террористический режим действует одноименными методами — совершает атаки вне военной целесообразности, но с прицелом на запугивание и давление. Однако, наша армия успешно решает задачи противостояния террористам.Дело в том, что ВСУ постоянно бьют и по Красной площади, и по Крымскому мосту, и по Кремлю. Только вот 99% этих ударов пресекаются так далеко от целей, что обыватель даже не догадывается, что было целью. Когда за ночь в приграничье сбивают сотню беспилотников, мало кто может понять, что летели-то они не в ближайшее селение.Террористы били, бьют и надеются продолжить бить по Москве, но Россия не просто готова к этому, Россия успешно противостоит этим ударам.— Трамп или Британия: кто может дать добро на удары по Москве?— Западным оружием? Сомневаюсь, что такое решение будет принято.— Вучич и Фицо собираются приехать на 9 мая в Москву. Почему молчит Орбан?— Гримасы правоконсервативной, националистической многополярности. Ещё в ноябре прошлого года глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш пояснил, что Виктор Орбан не будет участвовать в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, потому как "окончание Второй мировой войны имело иное значение для Венгрии, чем для других участвовавших в ней государств". Увы, Орбан — не наследник победителей, он наследник проигравших.Более подробно о том, что будет в случае удара по Москве со стороны Украины в интервью Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250501/oleg-ivanov-sdelka-trampa-yavlyaetsya--vazhnoy-chastyu-plana-izvlecheniya-ssha-pribyli-iz-ukrainskogo-1062894518.html

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