СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина - 07.05.2025 Украина.ру
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СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина
СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина - 07.05.2025 Украина.ру
СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России никоим образом не оказывают влияния на планы главы государства Владимира Путина по Украине. Об этом 7 мая написал портал UnHerd
2025-05-07T17:01
2025-05-07T17:01
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
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В публикации отмечается, что "дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента". Кроме того, портал обратил внимание на то, что США не имеют возможности увеличить военную помощь киевским властям, учитывая, что американские запасы уже исчерпаны.Ранее стало известно, что Трамп не исключил вероятность подписания законопроекта о новых антироссийских санкциях. Документ разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*.Судьба законопроекта, по словам Трампа, зависит от действий России "в направлении мира". Тем временем Москва вновь подтвердила готовность к прямым переговорам с киевскими властями без предварительных условий. При этом в России отмечали, что комментариев с украинской стороны по этому вопросу не поступало.Стоит напомнить, что президент России объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский, в свою очередь, не принял предложение Путина о приуроченном ко Дню Победы трехдневном перемирии.О том, что теперь предпринимает украинская сторона, — в публикации В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250507/peskov-otvetil-na-predlozhenie-kelloga-razvesti-voyska-rossii-i-ukrainy-na-30-kilometrov--1062991440.html
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин

СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина

17:01 07.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
Форум Союзного государства Великое наследие - общее будущее - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России никоим образом не оказывают влияния на планы главы государства Владимира Путина по Украине. Об этом 7 мая написал портал UnHerd
В публикации отмечается, что "дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента". Кроме того, портал обратил внимание на то, что США не имеют возможности увеличить военную помощь киевским властям, учитывая, что американские запасы уже исчерпаны.
Ранее стало известно, что Трамп не исключил вероятность подписания законопроекта о новых антироссийских санкциях. Документ разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*.
Судьба законопроекта, по словам Трампа, зависит от действий России "в направлении мира". Тем временем Москва вновь подтвердила готовность к прямым переговорам с киевскими властями без предварительных условий. При этом в России отмечали, что комментариев с украинской стороны по этому вопросу не поступало.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
14:56
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Стоит напомнить, что президент России объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский, в свою очередь, не принял предложение Путина о приуроченном ко Дню Победы трехдневном перемирии.
О том, что теперь предпринимает украинская сторона, — в публикации В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Заголовок открываемого материала
17:18Четверть века Путина
17:01СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина
16:39Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
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