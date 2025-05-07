СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России никоим образом не оказывают влияния на планы главы государства Владимира Путина по Украине. Об этом 7 мая написал портал UnHerd
В публикации отмечается, что "дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента". Кроме того, портал обратил внимание на то, что США не имеют возможности увеличить военную помощь киевским властям, учитывая, что американские запасы уже исчерпаны.
Ранее стало известно, что Трамп не исключил вероятность подписания законопроекта о новых антироссийских санкциях. Документ разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*.
Судьба законопроекта, по словам Трампа, зависит от действий России "в направлении мира". Тем временем Москва вновь подтвердила готовность к прямым переговорам с киевскими властями без предварительных условий. При этом в России отмечали, что комментариев с украинской стороны по этому вопросу не поступало.
Стоит напомнить, что президент России объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский, в свою очередь, не принял предложение Путина о приуроченном ко Дню Победы трехдневном перемирии.
О том, что теперь предпринимает украинская сторона, — в публикации В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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