Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича - 07.05.2025 Украина.ру
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Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича - 07.05.2025 Украина.ру
Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
Латвия и Литва давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-05-07T17:30
2025-05-07T17:30
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литва
мария захарова
александр вучич
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Такими словами она прокомментировала отказ Риги и Вильнюса предоставить воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Москву.Латвия и Литва, считает Захарова, готовы на все, "лишь бы насолить и России, и тем, кто отказывается следовать в кильватере "надзирателей" из числа европейских бюрократов". Несмотря на это, отметила дипломат, никто не в силах разрушить стратегическое партнерство Москвы и Белграда.Днем ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы не предоставили воздушное пространство для борта Вучича, следовавшего в Москву. Брюссель, в свою очередь, заявлял, что визит сербского лидера в Россию негативно отразится на перспективах евроинтеграции страны.О том, что тем временем происходит на международной арене, — в публикациях СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина и США считают абсурдным отсутствие диалога России и Украины по завершению конфликта - Вэнс.
https://ukraina.ru/20250507/inostrannye-lidery-nachinayut-pribyvat-v-moskvu-kto-priletel-a-kto-uzhe-v-kremle--1062997037.html
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новости, россия, латвия, литва, мария захарова, александр вучич, сербия
Новости, Россия, Латвия, Литва, Мария Захарова, Александр Вучич, Сербия

Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича

17:30 07.05.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Латвия и Литва давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Такими словами она прокомментировала отказ Риги и Вильнюса предоставить воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Москву.
Латвия и Литва, считает Захарова, готовы на все, "лишь бы насолить и России, и тем, кто отказывается следовать в кильватере "надзирателей" из числа европейских бюрократов". Несмотря на это, отметила дипломат, никто не в силах разрушить стратегическое партнерство Москвы и Белграда.
Днем ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы не предоставили воздушное пространство для борта Вучича, следовавшего в Москву. Брюссель, в свою очередь, заявлял, что визит сербского лидера в Россию негативно отразится на перспективах евроинтеграции страны.
16:03
Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле Кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. Видео 7 мая опубликовал официальный сайт Кремля
О том, что тем временем происходит на международной арене, — в публикациях СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина и США считают абсурдным отсутствие диалога России и Украины по завершению конфликта - Вэнс.
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