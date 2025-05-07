https://ukraina.ru/20250507/rol-rusofobskogo-forposta-zakharova-o-zaprete-latvii-i-litvy-na-prolet-spetsborta-vuchicha-1063000770.html
Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича - 07.05.2025 Украина.ру
Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
Латвия и Литва давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-05-07T17:30
2025-05-07T17:30
2025-05-07T17:30
новости
россия
латвия
литва
мария захарова
александр вучич
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78c9287e4bb021c8f5810ee1db34f5b8.jpg
Такими словами она прокомментировала отказ Риги и Вильнюса предоставить воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Москву.Латвия и Литва, считает Захарова, готовы на все, "лишь бы насолить и России, и тем, кто отказывается следовать в кильватере "надзирателей" из числа европейских бюрократов". Несмотря на это, отметила дипломат, никто не в силах разрушить стратегическое партнерство Москвы и Белграда.Днем ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы не предоставили воздушное пространство для борта Вучича, следовавшего в Москву. Брюссель, в свою очередь, заявлял, что визит сербского лидера в Россию негативно отразится на перспективах евроинтеграции страны.О том, что тем временем происходит на международной арене, — в публикациях СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина и США считают абсурдным отсутствие диалога России и Украины по завершению конфликта - Вэнс.
https://ukraina.ru/20250507/inostrannye-lidery-nachinayut-pribyvat-v-moskvu-kto-priletel-a-kto-uzhe-v-kremle--1062997037.html
россия
латвия
литва
сербия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357847_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_b58d71ba9e1bd45c82d68211c95306b8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, латвия, литва, мария захарова, александр вучич, сербия
Новости, Россия, Латвия, Литва, Мария Захарова, Александр Вучич, Сербия
Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
Латвия и Литва давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова