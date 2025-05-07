Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича

Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле

Кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. Видео 7 мая опубликовал официальный сайт Кремля