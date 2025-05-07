https://ukraina.ru/20250507/lyudoed-ternopolskiy-seryy-byvshiy-rezident-comedy-club-sergey-pritula-1062977530.html

Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" Сергей Притула

Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" Сергей Притула - 07.05.2025 Украина.ру

Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" Сергей Притула

"Лучшая валентинка — донат на закрытие потребностей подразделений сил обороны. Наша армия — это любовь", - пишет в своем телеграме телеведущий, волонтер-"гуманитращик" Сергей Притула.

2025-05-07T04:35

2025-05-07T04:35

2025-05-07T04:35

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По непонятным причинам до сих пор не признанный экстремистом в Российской Федерации. Пост снабжен фотографией погибшего русского солдата. Достаточно красноречиво для того, чтобы составить первичное представление о человеке.Притула Сергей Дмитриевич, родился 22 июня 1981 г. в Тернопольской области (город Збараж). После школы переехал жить в Тернополь, один из основных рассадников украинского нацизма (особенно после 1991 г.). Там был активным участником ряда молодежных организаций: союза "Творцы" и издательства с выдающимся названием "Слюна". Играл в КВН. Высшее образование получал в тернопольской академии. Гораздо позже (уже в 2023 г.) "доучился" на магистратуре Украинского католического университета во Львове. С 1999 г. работал в СМИ. Начал с "Радио Тернополь". В 2004 г. прошел кастинг на телеканал "Интер". В эти годы его карьера строилась вокруг сферы юмора и развлечений: "Music Радио", "Comedy Club UA", где он стендапил под псевдонимом Тернопольский Серый, вел утреннее шоу на "Новом канале". Притула был достаточно сильно интегрирован в медийные бизнес-структуры, горизонтальными связями охватывавшие Россию и пространство СНГ. Например, вместе с Андреем Молочным они запускали украинский аналог "Нашей Раши", который назывался "Файна Юкрайна". Потом был еще ряд юмористических проектов и популярных телепрограмм вроде "Суперинтуиция" и "Дети против звезд".Уже в 2014 г. Притула начал активно собирать гуманитарку для "участников АТО". Все это, конечно же, постоянно озвучивалось в эфирах его проектов и программ. К этому периоду относятся "героические цитаты" подобного формата: "Всем нашим желаю, кто держит оружие в руках, быть максимально осторожными и яростными одновременно. Передовая сейчас в каждом городе … Я благодарю всех, кто донатит деньги на армию". Вот так, просто и неказисто. В эфирах Притулы тогда частенько можно было услышать вопрос вроде "Чей Крым?", которым он троллил казавшихся ему неблагонадежными гостей. В 2019 г. Сергей Притула баллотировался в народные депутаты по спискам партии Вакарчука "Голос". Еще через год от того же "Голоса" подавал свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева, но обойти Кличко ему оказалось не по силам. Уже тогда украинское государство считало Притулу достойным наград и поощрений: в 2019 г. он получил орден "За заслуги" 3-й ст., а в августе 2022 г. эту же награду второй степени. Понятно, что когда началась Специальная операция по денацификации Украины, Притула по принципу "А нас-то за що?" стал активнее вдвойне. Был создан "Благотворительный фонд Сергея Притулы", в рамках деятельности которого до сих пор аккумулируются огромные средства. В период с 24 февраля по 19 мая 2022 г. на нужды ВСУ было отправлено 700 млн гривен. Попутно он периодически обращался к представителям русского шоу-бизнеса с подобными речами: "Это видео я записываю не для своих подписчиков и тех людей, которые смотрели меня по телевизору в Украине. Это видео я записываю для тех русских звезд телевидения и шоу-бизнеса, с которыми я не единожды пересекался на съемочных площадках. С кем-то из вас я пересекался во времена Comedy Club, с кем-то на съемочной площадке "Нового канала". … И сейчас именно то время, когда надо вытянуть язык из жопы и начать что-то делать. Потому что, если вы будете только писать в своих Фейсбуках и Инстаграмах, как вам стыдно и больно, от этого ничего не изменится. … Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите туда своих сторонников, которые на вас ориентируются. Вы же звезды и лидеры общественного мнения! Или заткнитесь". Ау, Следком, Прокуратура, ФСБУ, почему он до сих не признан экстремистом? Ребята, упырь ведь заметный и жирный. Достаточно быстро фонд Притулы стал специализироваться именно на закупках беспилотных систем убийства. Дело шло споро, например, по акции "Народный Байрактар" необходимые 602 009 910 гривен были собраны за два дня. Дальше стало еще интереснее. Притула заявил жертвователям, что благодаря их финансовым переводам его фонд купил спутник и доступ к разведывательным данным, которые теперь можно использовать против ВС РФ: "Украинцы, вы – космос. Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он предоставляет нам доступ к базе данных снимков созвездия спутников компании ICEYE. И этот доступ мы выкупили больше чем на год". Как отмечали критики, ВСУ и так получали все необходимые разведданные от стран Запада. То есть, с большой долей вероятности сумма в 600 с лишним миллионов была присвоена оборотистым шоуменом. В ноябре 2022 г. вокруг фонда был еще один скандал, возникший из-за явно завышенных закупочных цен на дроны. В нём Притула фигурировал вместе с нацистом Стерненко. Однако же нужно понимать, что сколько бы ни воровали украинские "гуманитарщики", значительная часть собранных денег все равно превращается в орудия убийства, которые потом применяются на фронте. Конечно же, как человек медийный, Притула регулярно реагирует на события международной политики. Например, признание ДНР и ЛНР открыло в нем такой вот фонтан эмоций: " … После того, как он (Путин) признал квази-ЛДНР, у нас развязались руки, которые были связаны Минскими соглашениями. У этих квазиреспублик нет легитимности и законности. Мы никогда не признаем это посмешище". Кто бы сомневался что вы, упыри, собирались намотать Донбасс с его жителями на траки своих танков. Мы просто вас опередили. Обращался он и к землякам, которые, по его мнению, ведут себя недостойно: "Меня раздражают те, кому удалось покинуть Украину. Они, сидя за границей, записывают ролики, в которых критикуют ТЦК, силы обороны, мобилизацию и власть". Кстати, сам Притула колесит по заграницам регулярно и в окопах тоже замечен не был. Но главным направлением деятельности, конечно же, остаются постоянные сборы, которые, как отмечает сам "гуманитарщик", становится проводить все сложнее. В ноябре 2024 г. он заявил, что украинцы стали меньше донатить на армию – отчисления его фонду упали примерно на 20%. Подозревая, что все намного плачевнее: "Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам придется работать в три раза усерднее, чем в предыдущие годы". Ну и пару слов про Притулу как политика. Если кто-то думает что он забыл свои походы на выборы тот сильно ошибается. Выкормыш олигарха Пинчука, он после начала СВО был, по-сути, перекуплен офисом Зеленского. И с тех пор его фамилия регулярно мелькает в разного рода социологических исследованиях и рейтингах, и как кандидат в президенты и как лидер некой "партии Притулы". Цель – отбирать голоса у Петра Порошенко и собирать под себя украинцев националистических и западнических взглядов из числа городского "офисного планктона" и представителей мелкого и среднего бизнеса, а так же деятелей разных креативных индустрий, для который бандеровец Притула свой. Есть и еще один пикантный политический факт о Притуле. Вторая супруга Притулы, Екатерина Сопельник, родная сестра супруги депутата Верховной Рады Виталия Хомутынника. Личности крайне примечательной. Уроженца Макеевки, выходца из местного криминального клана, связанного с бывшими хозяевами Донбасса, в частности с Ринатом Ахметовым. Хомутынник долги годы был членом "Партии регионов", после переворота 2014 сменил политическую прописку и "крышу" тесно сойдясь с олигархом Игорем Коломойским, а так же международным преступником, под санкциями РФ Павлом Фуксом. Кроме того, с 2014-го по 2019 он тесно сотрудничал с Петром Порошенко, а позднее с Зеленским. Есть достаточно оснований считать, что именно свояк проталкивает Притулу в разные актуальные для его бизнеса проекты. И финансирует сейчас его политическую и общественную деятельность. Но, как по мне, этот, так называемый, политики и общественник, по сумме содеянного, уже вполне тянет и на международного преступника, систематически способствовавшего убийству русских солдат. И забывать такие вещи ну ни в коем случае нельзя.О другом украинском нацисте, руководителе СБУ - в статье Михаила Павлива "Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

россия, украина, донбасс, михаил притула, владимир зеленский, петр порошенко, "голос", вооруженные силы украины, квн, эксклюзив