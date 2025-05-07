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Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС - 07.05.2025 Украина.ру

Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Следует ускорить процесс вступления Украины в ЕС и открыть обсуждение этого вопроса уже в 2025 году. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

2025-05-07T11:48

2025-05-07T11:48

2025-05-07T11:48

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По мнению главы Еврокомиссии, украинское членство в ЕС может стать гарантией безопасности для постсоветской республики и положить начало "справедливому и прочному миру".Как сообщают"Вести", ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном препятствии вступлению Украины в ЕС со стороны США. Вашингтон расширяет экономическое влияние внутри Украины после подписанного на днях двустороннего соглашения о добыче украинских ресурсов.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется в 2025 году одновременно открыть все шесть кластеров переговоров о вступлении в Евросоюз. При этом категорически против украинского членства в ЕС выступает Венгрия, объявившая о проведении на своей территории референдума по этому вопросу.Накануне в новостях Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС

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новости, украина, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, денис шмыгаль, ес, еврокомиссия, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция, членство