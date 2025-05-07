Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС - 07.05.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС
Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС - 07.05.2025 Украина.ру
Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС
Следует ускорить процесс вступления Украины в ЕС и открыть обсуждение этого вопроса уже в 2025 году. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
2025-05-07T11:48
2025-05-07T11:48
новости
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денис шмыгаль
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еврокомиссия
украина-ес
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По мнению главы Еврокомиссии, украинское членство в ЕС может стать гарантией безопасности для постсоветской республики и положить начало "справедливому и прочному миру".Как сообщают"Вести", ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном препятствии вступлению Украины в ЕС со стороны США. Вашингтон расширяет экономическое влияние внутри Украины после подписанного на днях двустороннего соглашения о добыче украинских ресурсов.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется в 2025 году одновременно открыть все шесть кластеров переговоров о вступлении в Евросоюз. При этом категорически против украинского членства в ЕС выступает Венгрия, объявившая о проведении на своей территории референдума по этому вопросу.Накануне в новостях Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС
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новости, украина, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, денис шмыгаль, ес, еврокомиссия, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция, членство
Новости, Украина, США, Вашингтон, Урсула фон дер Ляйен, Денис Шмыгаль, ЕС, Еврокомиссия, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, евроинтеграция, членство

Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС

11:48 07.05.2025
 
Урсула 4
Урсула 4
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Следует ускорить процесс вступления Украины в ЕС и открыть обсуждение этого вопроса уже в 2025 году. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
По мнению главы Еврокомиссии, украинское членство в ЕС может стать гарантией безопасности для постсоветской республики и положить начало "справедливому и прочному миру".
"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе​​​. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году", – заявила глава ЕК.
Как сообщают"Вести", ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном препятствии вступлению Украины в ЕС со стороны США. Вашингтон расширяет экономическое влияние внутри Украины после подписанного на днях двустороннего соглашения о добыче украинских ресурсов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется в 2025 году одновременно открыть все шесть кластеров переговоров о вступлении в Евросоюз. При этом категорически против украинского членства в ЕС выступает Венгрия, объявившая о проведении на своей территории референдума по этому вопросу.
Накануне в новостях Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС
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