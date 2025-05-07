Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области - 07.05.2025 Украина.ру
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Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области
Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области - 07.05.2025 Украина.ру
Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области
С какой скоростью будет расширяться плацдарм ВС РФ в Сумской области сказать трудно, потому что пока нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-07T05:30
2025-05-07T05:30
новости
россия
сумская область
константиновка
наступление
наступление на сумы
часов яр
юнаковка
беловоды
сво
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Сегодняшние успехи российской армии в Сумской области можно оценивать как оперативно-тактические. Беловоды фактически перешли под контроль ВС РФ, дорога от них уходит на запад на Водолаги, сообщил военкор."Мы вплотную приблизились к этому населенному пункту и завязали бои за него. Когда мы его возьмем, мы будем двигаться на Яблоновку и Юнаковку", — отметил Ермаков.С какой скоростью будет расширяться этот плацдарм сказать трудно, потому что пока у России нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях, подчеркнул собеседник издания.По его словам, сейчас российское командование решило сконцентрироваться на Константиновке. А чтобы начать наступление на нее, надо дожать Часов Яр, где на флангах есть определенные успехи, добавил Ермаков."Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию", — указал он.Также российским войскам надо будет развить успехи западнее Дзержинска в Старой Николаевке и в Заре, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html
россия
сумская область
константиновка
наступление на сумы
часов яр
юнаковка
беловоды
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Новости
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новости, россия, сумская область, константиновка, наступление, наступление на сумы, часов яр, юнаковка, беловоды, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, плацдарм
Новости, Россия, Сумская область, Константиновка, наступление, наступление на Сумы, Часов Яр, Юнаковка, Беловоды, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, плацдарм

Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области

05:30 07.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С какой скоростью будет расширяться плацдарм ВС РФ в Сумской области сказать трудно, потому что пока нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Сегодняшние успехи российской армии в Сумской области можно оценивать как оперативно-тактические. Беловоды фактически перешли под контроль ВС РФ, дорога от них уходит на запад на Водолаги, сообщил военкор.
"Мы вплотную приблизились к этому населенному пункту и завязали бои за него. Когда мы его возьмем, мы будем двигаться на Яблоновку и Юнаковку", — отметил Ермаков.
С какой скоростью будет расширяться этот плацдарм сказать трудно, потому что пока у России нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях, подчеркнул собеседник издания.
По его словам, сейчас российское командование решило сконцентрироваться на Константиновке. А чтобы начать наступление на нее, надо дожать Часов Яр, где на флангах есть определенные успехи, добавил Ермаков.
"Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию", — указал он.
Также российским войскам надо будет развить успехи западнее Дзержинска в Старой Николаевке и в Заре, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Вчера, 17:20
Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дроновЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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