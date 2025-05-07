https://ukraina.ru/20250507/belovody-vzyaty-pod-kontrol-ermakov-rasskazal-kak-vs-rossii-rasshiryayut-platsdarm-v-sumskoy-oblasti-1062976038.html

Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области

Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области - 07.05.2025 Украина.ру

Беловоды взяты под контроль: Ермаков рассказал, как ВС России расширяют плацдарм в Сумской области

С какой скоростью будет расширяться плацдарм ВС РФ в Сумской области сказать трудно, потому что пока нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-07T05:30

2025-05-07T05:30

2025-05-07T05:30

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сво

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Сегодняшние успехи российской армии в Сумской области можно оценивать как оперативно-тактические. Беловоды фактически перешли под контроль ВС РФ, дорога от них уходит на запад на Водолаги, сообщил военкор."Мы вплотную приблизились к этому населенному пункту и завязали бои за него. Когда мы его возьмем, мы будем двигаться на Яблоновку и Юнаковку", — отметил Ермаков.С какой скоростью будет расширяться этот плацдарм сказать трудно, потому что пока у России нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях, подчеркнул собеседник издания.По его словам, сейчас российское командование решило сконцентрироваться на Константиновке. А чтобы начать наступление на нее, надо дожать Часов Яр, где на флангах есть определенные успехи, добавил Ермаков."Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию", — указал он.Также российским войскам надо будет развить успехи западнее Дзержинска в Старой Николаевке и в Заре, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".

https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html

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