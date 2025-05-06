https://ukraina.ru/20250506/znayut-kto-nash-obschiy-vrag-eranosyan-obyasnil-mogut-li-boytsy-iz-kndr-poyavitsya-v-novykh-regionakh-1062951301.html

"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах

"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах - 06.05.2025 Украина.ру

"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах

Согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и в четырех "новых" регионах России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-05-06T19:30

2025-05-06T19:30

2025-05-06T19:30

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Военнослужащие из КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и глубоко мотивированы, отметил эксперт."Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — подчеркнул Ераносян.По его словам, северокорейцы считают, что Украина – это прокси англосаксов, которые для них "как кость в горле". Они прекрасно помнят, как американцы выжигали гражданское население Кореи, добавил он.По мнению эксперта, северокорейцам, воевавшим под Курском, "пришлось несладко": разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой, указал Ераносян.Он отметил, что согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и на территории четырех "новых" регионов РФ. "Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/1062944364.html

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