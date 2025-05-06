"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и в четырех "новых" регионах России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Военнослужащие из КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и глубоко мотивированы, отметил эксперт.
"Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — подчеркнул Ераносян.
По мнению эксперта, северокорейцам, воевавшим под Курском, "пришлось несладко": разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой, указал Ераносян.
"Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.
Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
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