"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах - 06.05.2025 Украина.ру
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"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах
"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах - 06.05.2025 Украина.ру
"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах
Согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и в четырех "новых" регионах России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-05-06T19:30
2025-05-06T19:30
кндр
украина
новости
россия
москва
владимир ераносян
северная корея
освобождение
донбасс
запорожская область
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Военнослужащие из КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и глубоко мотивированы, отметил эксперт."Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — подчеркнул Ераносян.По его словам, северокорейцы считают, что Украина – это прокси англосаксов, которые для них "как кость в горле". Они прекрасно помнят, как американцы выжигали гражданское население Кореи, добавил он.По мнению эксперта, северокорейцам, воевавшим под Курском, "пришлось несладко": разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой, указал Ераносян.Он отметил, что согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и на территории четырех "новых" регионов РФ. "Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250506/1062944364.html
кндр
украина
россия
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северная корея
донбасс
запорожская область
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кндр, украина, новости, россия, москва, владимир ераносян, северная корея, освобождение, донбасс, запорожская область, новые регионы, корея, дзен новости сво, новости россии, вс рф
КНДР, Украина, Новости, Россия, Москва, Владимир Ераносян, Северная Корея, освобождение, Донбасс, Запорожская область, Новые регионы, Корея, дзен новости СВО, новости России, ВС РФ

"Знают, кто наш общий враг": Ераносян объяснил, могут ли бойцы из КНДР появиться в "новых" регионах

19:30 06.05.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и в четырех "новых" регионах России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Военнослужащие из КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и глубоко мотивированы, отметил эксперт.
"Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — подчеркнул Ераносян.
По его словам, северокорейцы считают, что Украина – это прокси англосаксов, которые для них "как кость в горле". Они прекрасно помнят, как американцы выжигали гражданское население Кореи, добавил он.
По мнению эксперта, северокорейцам, воевавшим под Курском, "пришлось несладко": разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой, указал Ераносян.
Он отметил, что согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и на территории четырех "новых" регионов РФ.
"Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.
Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков
07:00
Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую областьСейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию в приграничье, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
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