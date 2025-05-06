"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область - 06.05.2025 Украина.ру
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"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область
"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область - 06.05.2025 Украина.ру
"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область
Северокорейцы, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и обладают сильной мотивацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-05-06T20:15
2025-05-06T20:15
новости
кндр
россия
курская область
владимир ераносян
владимир путин
украина.ру
северная корея
кто
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Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По словам эксперта, в подготовке северокорейских бойцов активное участие принимала 810-я бригада морской пехоты ВС РФ. В частности, военнослужащие из КНДР проходили обучение по специальности "оператор БПЛА", новым методам ведения сетецентрической войны и взаимодействию с бойцами ВС РФ в условиях языкового барьера, уточнил собеседник издания."Их берегли. Сначала третья линия, потом – вторая, потом – участие в освобождении ряда населенных пунктов. Более того, военнослужащим из КНДР поставили конкретную задачу взять один населенный пункт, с которой они успешно справились", — подчеркнул Ераносян.Северокорейцы, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и обладают сильной мотивацией, указал эксперт, отметив, что бойцы из КНДР не сдаются в плен и уважительно относятся к общей истории."Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
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новости, кндр, россия, курская область, владимир ераносян, владимир путин, украина.ру, северная корея, кто, сво, спецоперация, вс рф, освобождение, дзен новости сво, новости россии
Новости, КНДР, Россия, Курская область, Владимир Ераносян, Владимир Путин, Украина.ру, Северная Корея, КТО, СВО, Спецоперация, ВС РФ, освобождение, дзен новости СВО, новости России

"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область

20:15 06.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Северокорейцы, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и обладают сильной мотивацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По словам эксперта, в подготовке северокорейских бойцов активное участие принимала 810-я бригада морской пехоты ВС РФ.
В частности, военнослужащие из КНДР проходили обучение по специальности "оператор БПЛА", новым методам ведения сетецентрической войны и взаимодействию с бойцами ВС РФ в условиях языкового барьера, уточнил собеседник издания.
"Их берегли. Сначала третья линия, потом – вторая, потом – участие в освобождении ряда населенных пунктов. Более того, военнослужащим из КНДР поставили конкретную задачу взять один населенный пункт, с которой они успешно справились", — подчеркнул Ераносян.
Северокорейцы, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и обладают сильной мотивацией, указал эксперт, отметив, что бойцы из КНДР не сдаются в плен и уважительно относятся к общей истории.
"Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.
Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
30 апреля, 07:00
Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово Северокорейские военнослужащие бесстрашные, прут напролом, но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов. Там они идеально работают, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
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