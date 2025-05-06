https://ukraina.ru/20250506/v-plen-ne-sdayutsya-eranosyan-rasskazal-kak-voennye-iz-kndr-pomogali-osvobozhdat-kurskuyu-oblast-1062961356.html

"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область

"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область - 06.05.2025 Украина.ру

"В плен не сдаются": Ераносян рассказал, как военные из КНДР помогали освобождать Курскую область

Северокорейцы, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и обладают сильной мотивацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-05-06T20:15

2025-05-06T20:15

2025-05-06T20:15

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Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По словам эксперта, в подготовке северокорейских бойцов активное участие принимала 810-я бригада морской пехоты ВС РФ. В частности, военнослужащие из КНДР проходили обучение по специальности "оператор БПЛА", новым методам ведения сетецентрической войны и взаимодействию с бойцами ВС РФ в условиях языкового барьера, уточнил собеседник издания."Их берегли. Сначала третья линия, потом – вторая, потом – участие в освобождении ряда населенных пунктов. Более того, военнослужащим из КНДР поставили конкретную задачу взять один населенный пункт, с которой они успешно справились", — подчеркнул Ераносян.Северокорейцы, принимавшие участие в освобождении Курской области – это только молодые бойцы, они выносливы и обладают сильной мотивацией, указал эксперт, отметив, что бойцы из КНДР не сдаются в плен и уважительно относятся к общей истории."Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.Также об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/1062828926.html

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