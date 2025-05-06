https://ukraina.ru/20250506/tramp-zagovoril-o-preemnike-voyna-i-politicheskiy-marazm-obyazyvayut-podumat-o-vechnosti--1062963277.html

Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности

Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности - 06.05.2025 Украина.ру

Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности

Странна вещь: чем больше слушаешь и читаешь 47-го президента США Дональда Трампа, вдумываясь в содержание его когнитивной продукции, тем больше он становится похож на своего 46-го предшественника Джо Байдена, который феерил безумием совершенно не по-детски.

2025-05-06T22:30

2025-05-06T22:30

2025-05-06T22:30

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

россия

сша

украина

сво

переговоры

джей ди вэнс

марко рубио

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Трамп, правда, пока еще не здоровается с тенями и не ищет в джунглях Амазонии местных макак-трансгендеров, пытаясь улизнуть в чащу с официальной пресс-конференции, но находится на пути к этому. Однозначно.Усиливается даже подозрение, что скудоумие – независимо от того, благоприобретенное оно или врожденное – болячка заразная, оккупировавшая бациллами Овальный кабинет в Белом доме. И прогрессирующая именно там. Иначе чем можно объяснить то, что, например, один из президентов США занимался, извините, оральным сексом прямо на рабочем месте и оставил следы сладкого порока прямо на голубом платьице сладострастницы, а потом вдохновенно врал конгрессменам и всей нации, что он – образец семейной верности почище лебедей, которые в этом плане и рядом с ним не валялись прямо на лужайке перед президентской резиденцией.Однако все не так просто, как может показаться. И сегодня модно говорить: все так, но есть нюансы – о них и поговорим.Сейчас трудно сказать, в какой области Трамп не считает себя непревзойденным мастером, всезнайкой и всеумейкой, равных которым нет. Он уверен, что знает и может все. Сегодня это подтверждает всемирная история в изложении Трампа. Все, оказывается, было не так, как принято считать сегодня, пока Трамп не вперил свой взгляд во тьму прошедших лет и все там не расставил по местам, преследуя выполнение вполне современных задач. А именно – выяснение отношений с Россией на фоне российско-украинского конфликта в виде специальной военной операции (СВО) по умиротворению агрессивной Украины и обеспечению национальной безопасности России.СВО идет уже четвертый год, и Трамп, судя по всему, поставил перед собой задачу – сделать все, чтобы, с одной стороны, минимизировать участи е США в войне в Европе. А с другой – максимально подзаработать на этом, чтобы хоть попытаться отбить те американские вложения, которые были сделаны в эту войну предыдущей администрацией любителя амазонских макак Байдена.Трамп подсчитал, что США вложились в Украину в сумме 350 млрд долл, и решил эти деньги вернуть, пообещав при этом еще и закончить войну сначала за 24 часа, а потом – за 100 дней.Со временем он промахнулся, однако за 100 дней Трампу на украинском направлении удалось очень много. Во-первых, он фактически вышел из конфликта, отмерив себе роль не участника (как при Байдене), а посредника, который хочет усадить за стол переговоров Москву и Киев при своем патронаже.Во-вторых, он, подписав так называемую "минеральную сделку" (ресурсное соглашение) с неонацистским режимом просроченного эрзац-президента Украины Владимира Зеленского, фактически превратил эту страну в неоколонию США. Потому что все недра Украины теперь находятся под контролем Америки, а Украина и вякнуть не может что-то против. За это США будут пичкать Украину оружием, внося его в качестве взноса в так называемый инвестиционный фонд, который, по идее, должен был бы заниматься послевоенным восстановлением разрушенной страны.И, наконец, в-третьих, Трамп практически подсадил на кукан Россию, которой принадлежат уже до 40% этих самых недр, в которых находятся нужные США ресурсы. Всё дело в том, что Крым, две области Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области Украины уже являются конституционными частями России. Вместе с недрами, которые есть под ними, но параллельно… проданы Зеленским США. И теперь Штаты при желании могут предъявлять России претензии и на эти территории, и на эти ресурсы. Во всяком случае, на переговорах могут вести речь о совместной разработке этих недр. Точно так же, как США уже сейчас требуют своего контроля над Запорожской АЭС, которая тоже принадлежит России."Минеральная сделка" – это мина замедленного действия, заложенная под все. В том числе, и под мир в Украине и в Европе, а также под российско-американские отношения.Это потенциальная хаотизация обстановки в Европе, которая удалась Трампу. И еще может больше удасться, если США того захотят.Но самое интересное то, что при всех разговорах о мире и при показном желании прослыть миротворцем, мир в Украине Трампу не нужен объективно. Потому что война в Украине истощает силы России, являюсь гнойником на ее юго-западных границах. И параллельно помогает Трампу "обезжиривать" Европу финансово и промышленно – выводить евроактивы и производства в США, где для европейцев созданы более благоприятные налоговые условия.И Теперь Трамп решил унизить и раздразнить Россию, чтобы либо принудить ее к невыгодному миру, либо все же продлить войну и продолжать обессиливать ее.Не долго или наоборот – долго думая, Трамп сознательно и расчетливо ударил по больному: решил оскорбить Россию накануне ее главного праздника – 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Он опять повторил свой дурацкий и уже обкатанный тезис о том, что Вторую мировую войну выиграли исключительно США. Без СССР и прочих союзников по антигитлеровской коалиции, которая и свернула шею незадачливому австрийскому маляру. "Во всем мире союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это Соединенные Штаты Америки, и Победа была достигнута только благодаря нам", — написал Трамп в соцсети TruthSocial 6 мая 2025 года. А за несколько дней до этого издал указ о праздновании в США 8 мая Дня Победы.Делал это Трамп, повторяю, сознательно и расчетливо. Потому что впервые ему сказали, что он дурак в этом вопросе, еще 22 января сего года. Тогда Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне. И тогда же Трампа срезали даже не в Москве, а в Ирландии. Если пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков только мягко намекнул, что Трамп "не верен" в своих высказываниях (так как военные действия в тот период разворачивались совсем на другом континенте, а главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с ним "заплатила наша страна, Советский Союз"), то ирландский журналист Чей Боуз буквально размазал Трампа, как олигофрен манную кашку по столу.Мистер Боуз просто напомнил Трампу, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, а США при этом в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена. Равно как и выплачены все долги (последние – в 2006-м). "Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам победить нацистов". На самом деле все совсем наоборот", — написал он в социальной сети X*. И добавил, что вклад СССР в разгром фашистов заключался не только в количестве солдат и жизней, но и в несгибаемом духе народа.И теперь Трамп, изучив и предвидя реакцию Москвы, опять ударил по живому. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подобные высказывания Трампа "пафосной чушью" и посоветовал ему вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, кто громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу".Но дело, как вы понимаете, не только во врожденной тупости Трампа или его помощников – они знали, что делают. Они хотят либо сорвать переговоры между Москвой и Киевом, либо хотя унизить Россию перед ними, сделав ее более уязвимой и обиженной. Потому что, повторяю, США ничего не теряют и когда война прекратится ("минеральная сделка" у них в кармане), и когда война продолжится (она обоюдоостро будет бить и по России, и по Европе).Но Трамп еще думает, что он – хитрее одесского или к примеру, бродвейского раввина. Он теперь отыгрывает назад и хочет подсластить пилюлю. Он уже намеренно и публично, как минимум, трижды лизнул Россию, как бы говоря всем, как он хочет с нею "подружиться":– заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти уже в этом месяце. По словам Трампа, он рассматривает возможность провести ее в Саудовской Аравии;– позитивно оценил предложенное Путиным 3-дневное перемирие в мае в рамках СВО и называл его шагом к миру. "Это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта. …Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить... Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", – сказал он. А ведь еще пару дней назад Госдеп США говорил, что перемирие это не впечатляет. А сейчас вот его лижут;– не просто заявил, что может сказать, кто взорвал трубопроводы "Северный поток", но и подтвердил: это сделала не Россия. "…Если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", – загадочно сказал Трамп, точно зная, что Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.Зачем это Трампу нужно? Ответ прост: он жаждет политических и экономических дивидендов. И он получает их. Но есть еще одна догадка-предположение: Трамп не совсем уверен, что он может это делать вечно и что война в Европе будут такой уж победной для США.И потому Трамп, как опытный политик и бизнесмен, что называется, страхует риски. То есть подстилает соломку там, где может грохнуться и побить бока. Как его предшественник Байден в Афганистане, с позором выводя оттуда войска. Или еще раньше в 1975 году при Джеральде Форде, который завершил позор во Вьетнаме четырех президентов – Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона, проигравших войну в Индокитае.Трамп хочет войти в историю победителем и потому даже уже намекнул, что готов вообще выйти из роли посредника в переговорах между Украиной и Россией. То есть хочет свалить в сторону.А потом и вообще заявил, что может ограничиться одним сроком президентства и не пытаться изменить Конституцию США, чтобы получить право баллотироваться еще раз – в 2028 году, о чем сейчас все чаще говорит в Америке. В интервью телеканалу NBC News он уже сказал: "Я буду президентом на восемь лет, я буду президентом на два срока. Я всегда считал, что это очень важно. ...Многие люди продают шляпы с надписью "2028". Но я не собираюсь этого делать. Я собираюсь провести четыре замечательных года и передать власть кому-то, в идеале — великому республиканцу, который продолжит дело".Во как! Трамп, вполне возможно, не хочет быть президентом до того момента, когда его с позором выпрут из Европы. И сделает это Россия. Трамп хочет оставить эту "честь" другим "великим республиканцам", среди которых он назвал вице-президента Джея Ди Вэнса (может стать республиканцем, который возглавит бренд MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку великой снова)) или другого потенциального лидера от Республиканской партии – действующего госсекретаря США Марко Рубио.А в США компания Trump Organization действительно начала продавать кепки с надписью "Trump 2028" стоимостью около 50 долларов. Но согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек может быть избран главой государства не более двух раз.Но Трампу-то нельзя стреляли в ухо – он может оказаться глухим к таким аргументам, если ситуация сложиться в его пользу. Может быть, именно поэтому Трамп и качает ситуацию в разные стороны, двигаясь в своей политике по разным трекам, как это он привычно делал в бизнесе.К тому же серьезно подрихтовать планы Трампа может Россия. На фронтах СВО в Украине своей безоговорочной победой. Вот Трамп одной рукой и задирается к России, а другой – подлизывается. Но телодвижения его – не бином Ньютона, а у России нет другого выхода, кроме как победить…* — социальная сеть заблокирована в РФЕще об американских раскладах читайте в статье Владимира Скачко Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250504/prodolzhayte-vesti-sebya-glupo-tramp-rasskazal-o-vykhode-iz-peregovorov-po-ukraine-1062923069.html

https://ukraina.ru/20250505/neposledovatelnost-trampa-i-govoryaschiy-voennyy-byudzhet-ssha-1062930931.html

россия

сша

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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