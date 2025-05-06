Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности - 06.05.2025 Украина.ру
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Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности
Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности - 06.05.2025 Украина.ру
Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности
Странна вещь: чем больше слушаешь и читаешь 47-го президента США Дональда Трампа, вдумываясь в содержание его когнитивной продукции, тем больше он становится похож на своего 46-го предшественника Джо Байдена, который феерил безумием совершенно не по-детски.
2025-05-06T22:30
2025-05-06T22:30
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
сша
украина
сво
переговоры
джей ди вэнс
марко рубио
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Трамп, правда, пока еще не здоровается с тенями и не ищет в джунглях Амазонии местных макак-трансгендеров, пытаясь улизнуть в чащу с официальной пресс-конференции, но находится на пути к этому. Однозначно.Усиливается даже подозрение, что скудоумие – независимо от того, благоприобретенное оно или врожденное – болячка заразная, оккупировавшая бациллами Овальный кабинет в Белом доме. И прогрессирующая именно там. Иначе чем можно объяснить то, что, например, один из президентов США занимался, извините, оральным сексом прямо на рабочем месте и оставил следы сладкого порока прямо на голубом платьице сладострастницы, а потом вдохновенно врал конгрессменам и всей нации, что он – образец семейной верности почище лебедей, которые в этом плане и рядом с ним не валялись прямо на лужайке перед президентской резиденцией.Однако все не так просто, как может показаться. И сегодня модно говорить: все так, но есть нюансы – о них и поговорим.Сейчас трудно сказать, в какой области Трамп не считает себя непревзойденным мастером, всезнайкой и всеумейкой, равных которым нет. Он уверен, что знает и может все. Сегодня это подтверждает всемирная история в изложении Трампа. Все, оказывается, было не так, как принято считать сегодня, пока Трамп не вперил свой взгляд во тьму прошедших лет и все там не расставил по местам, преследуя выполнение вполне современных задач. А именно – выяснение отношений с Россией на фоне российско-украинского конфликта в виде специальной военной операции (СВО) по умиротворению агрессивной Украины и обеспечению национальной безопасности России.СВО идет уже четвертый год, и Трамп, судя по всему, поставил перед собой задачу – сделать все, чтобы, с одной стороны, минимизировать участи е США в войне в Европе. А с другой – максимально подзаработать на этом, чтобы хоть попытаться отбить те американские вложения, которые были сделаны в эту войну предыдущей администрацией любителя амазонских макак Байдена.Трамп подсчитал, что США вложились в Украину в сумме 350 млрд долл, и решил эти деньги вернуть, пообещав при этом еще и закончить войну сначала за 24 часа, а потом – за 100 дней.Со временем он промахнулся, однако за 100 дней Трампу на украинском направлении удалось очень много. Во-первых, он фактически вышел из конфликта, отмерив себе роль не участника (как при Байдене), а посредника, который хочет усадить за стол переговоров Москву и Киев при своем патронаже.Во-вторых, он, подписав так называемую "минеральную сделку" (ресурсное соглашение) с неонацистским режимом просроченного эрзац-президента Украины Владимира Зеленского, фактически превратил эту страну в неоколонию США. Потому что все недра Украины теперь находятся под контролем Америки, а Украина и вякнуть не может что-то против. За это США будут пичкать Украину оружием, внося его в качестве взноса в так называемый инвестиционный фонд, который, по идее, должен был бы заниматься послевоенным восстановлением разрушенной страны.И, наконец, в-третьих, Трамп практически подсадил на кукан Россию, которой принадлежат уже до 40% этих самых недр, в которых находятся нужные США ресурсы. Всё дело в том, что Крым, две области Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области Украины уже являются конституционными частями России. Вместе с недрами, которые есть под ними, но параллельно… проданы Зеленским США. И теперь Штаты при желании могут предъявлять России претензии и на эти территории, и на эти ресурсы. Во всяком случае, на переговорах могут вести речь о совместной разработке этих недр. Точно так же, как США уже сейчас требуют своего контроля над Запорожской АЭС, которая тоже принадлежит России."Минеральная сделка" – это мина замедленного действия, заложенная под все. В том числе, и под мир в Украине и в Европе, а также под российско-американские отношения.Это потенциальная хаотизация обстановки в Европе, которая удалась Трампу. И еще может больше удасться, если США того захотят.Но самое интересное то, что при всех разговорах о мире и при показном желании прослыть миротворцем, мир в Украине Трампу не нужен объективно. Потому что война в Украине истощает силы России, являюсь гнойником на ее юго-западных границах. И параллельно помогает Трампу "обезжиривать" Европу финансово и промышленно – выводить евроактивы и производства в США, где для европейцев созданы более благоприятные налоговые условия.И Теперь Трамп решил унизить и раздразнить Россию, чтобы либо принудить ее к невыгодному миру, либо все же продлить войну и продолжать обессиливать ее.Не долго или наоборот – долго думая, Трамп сознательно и расчетливо ударил по больному: решил оскорбить Россию накануне ее главного праздника – 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Он опять повторил свой дурацкий и уже обкатанный тезис о том, что Вторую мировую войну выиграли исключительно США. Без СССР и прочих союзников по антигитлеровской коалиции, которая и свернула шею незадачливому австрийскому маляру. "Во всем мире союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это Соединенные Штаты Америки, и Победа была достигнута только благодаря нам", — написал Трамп в соцсети TruthSocial 6 мая 2025 года. А за несколько дней до этого издал указ о праздновании в США 8 мая Дня Победы.Делал это Трамп, повторяю, сознательно и расчетливо. Потому что впервые ему сказали, что он дурак в этом вопросе, еще 22 января сего года. Тогда Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне. И тогда же Трампа срезали даже не в Москве, а в Ирландии. Если пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков только мягко намекнул, что Трамп "не верен" в своих высказываниях (так как военные действия в тот период разворачивались совсем на другом континенте, а главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с ним "заплатила наша страна, Советский Союз"), то ирландский журналист Чей Боуз буквально размазал Трампа, как олигофрен манную кашку по столу.Мистер Боуз просто напомнил Трампу, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, а США при этом в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена. Равно как и выплачены все долги (последние – в 2006-м). "Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам победить нацистов". На самом деле все совсем наоборот", — написал он в социальной сети X*. И добавил, что вклад СССР в разгром фашистов заключался не только в количестве солдат и жизней, но и в несгибаемом духе народа.И теперь Трамп, изучив и предвидя реакцию Москвы, опять ударил по живому. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подобные высказывания Трампа "пафосной чушью" и посоветовал ему вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, кто громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу".Но дело, как вы понимаете, не только во врожденной тупости Трампа или его помощников – они знали, что делают. Они хотят либо сорвать переговоры между Москвой и Киевом, либо хотя унизить Россию перед ними, сделав ее более уязвимой и обиженной. Потому что, повторяю, США ничего не теряют и когда война прекратится ("минеральная сделка" у них в кармане), и когда война продолжится (она обоюдоостро будет бить и по России, и по Европе).Но Трамп еще думает, что он – хитрее одесского или к примеру, бродвейского раввина. Он теперь отыгрывает назад и хочет подсластить пилюлю. Он уже намеренно и публично, как минимум, трижды лизнул Россию, как бы говоря всем, как он хочет с нею "подружиться":– заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти уже в этом месяце. По словам Трампа, он рассматривает возможность провести ее в Саудовской Аравии;– позитивно оценил предложенное Путиным 3-дневное перемирие в мае в рамках СВО и называл его шагом к миру. "Это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта. …Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить... Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", – сказал он. А ведь еще пару дней назад Госдеп США говорил, что перемирие это не впечатляет. А сейчас вот его лижут;– не просто заявил, что может сказать, кто взорвал трубопроводы "Северный поток", но и подтвердил: это сделала не Россия. "…Если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", – загадочно сказал Трамп, точно зная, что Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.Зачем это Трампу нужно? Ответ прост: он жаждет политических и экономических дивидендов. И он получает их. Но есть еще одна догадка-предположение: Трамп не совсем уверен, что он может это делать вечно и что война в Европе будут такой уж победной для США.И потому Трамп, как опытный политик и бизнесмен, что называется, страхует риски. То есть подстилает соломку там, где может грохнуться и побить бока. Как его предшественник Байден в Афганистане, с позором выводя оттуда войска. Или еще раньше в 1975 году при Джеральде Форде, который завершил позор во Вьетнаме четырех президентов – Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона, проигравших войну в Индокитае.Трамп хочет войти в историю победителем и потому даже уже намекнул, что готов вообще выйти из роли посредника в переговорах между Украиной и Россией. То есть хочет свалить в сторону.А потом и вообще заявил, что может ограничиться одним сроком президентства и не пытаться изменить Конституцию США, чтобы получить право баллотироваться еще раз – в 2028 году, о чем сейчас все чаще говорит в Америке. В интервью телеканалу NBC News он уже сказал: "Я буду президентом на восемь лет, я буду президентом на два срока. Я всегда считал, что это очень важно. ...Многие люди продают шляпы с надписью "2028". Но я не собираюсь этого делать. Я собираюсь провести четыре замечательных года и передать власть кому-то, в идеале — великому республиканцу, который продолжит дело".Во как! Трамп, вполне возможно, не хочет быть президентом до того момента, когда его с позором выпрут из Европы. И сделает это Россия. Трамп хочет оставить эту "честь" другим "великим республиканцам", среди которых он назвал вице-президента Джея Ди Вэнса (может стать республиканцем, который возглавит бренд MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку великой снова)) или другого потенциального лидера от Республиканской партии – действующего госсекретаря США Марко Рубио.А в США компания Trump Organization действительно начала продавать кепки с надписью "Trump 2028" стоимостью около 50 долларов. Но согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек может быть избран главой государства не более двух раз.Но Трампу-то нельзя стреляли в ухо – он может оказаться глухим к таким аргументам, если ситуация сложиться в его пользу. Может быть, именно поэтому Трамп и качает ситуацию в разные стороны, двигаясь в своей политике по разным трекам, как это он привычно делал в бизнесе.К тому же серьезно подрихтовать планы Трампа может Россия. На фронтах СВО в Украине своей безоговорочной победой. Вот Трамп одной рукой и задирается к России, а другой – подлизывается. Но телодвижения его – не бином Ньютона, а у России нет другого выхода, кроме как победить…* — социальная сеть заблокирована в РФЕще об американских раскладах читайте в статье Владимира Скачко Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250504/prodolzhayte-vesti-sebya-glupo-tramp-rasskazal-o-vykhode-iz-peregovorov-po-ukraine-1062923069.html
https://ukraina.ru/20250505/neposledovatelnost-trampa-i-govoryaschiy-voennyy-byudzhet-ssha-1062930931.html
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Владимир Скачко
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владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, сво, переговоры, джей ди вэнс, марко рубио, джо байден, джон кеннеди, европа, вьетнам, мнения
Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, СВО, переговоры, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Джо Байден, Джон Кеннеди, Европа, Вьетнам, Мнения

Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности

22:30 06.05.2025
 
© Getty Images / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Странна вещь: чем больше слушаешь и читаешь 47-го президента США Дональда Трампа, вдумываясь в содержание его когнитивной продукции, тем больше он становится похож на своего 46-го предшественника Джо Байдена, который феерил безумием совершенно не по-детски.
Трамп, правда, пока еще не здоровается с тенями и не ищет в джунглях Амазонии местных макак-трансгендеров, пытаясь улизнуть в чащу с официальной пресс-конференции, но находится на пути к этому. Однозначно.
Усиливается даже подозрение, что скудоумие – независимо от того, благоприобретенное оно или врожденное – болячка заразная, оккупировавшая бациллами Овальный кабинет в Белом доме. И прогрессирующая именно там. Иначе чем можно объяснить то, что, например, один из президентов США занимался, извините, оральным сексом прямо на рабочем месте и оставил следы сладкого порока прямо на голубом платьице сладострастницы, а потом вдохновенно врал конгрессменам и всей нации, что он – образец семейной верности почище лебедей, которые в этом плане и рядом с ним не валялись прямо на лужайке перед президентской резиденцией.
Однако все не так просто, как может показаться. И сегодня модно говорить: все так, но есть нюансы – о них и поговорим.
Сейчас трудно сказать, в какой области Трамп не считает себя непревзойденным мастером, всезнайкой и всеумейкой, равных которым нет. Он уверен, что знает и может все. Сегодня это подтверждает всемирная история в изложении Трампа. Все, оказывается, было не так, как принято считать сегодня, пока Трамп не вперил свой взгляд во тьму прошедших лет и все там не расставил по местам, преследуя выполнение вполне современных задач. А именно – выяснение отношений с Россией на фоне российско-украинского конфликта в виде специальной военной операции (СВО) по умиротворению агрессивной Украины и обеспечению национальной безопасности России.
СВО идет уже четвертый год, и Трамп, судя по всему, поставил перед собой задачу – сделать все, чтобы, с одной стороны, минимизировать участи е США в войне в Европе. А с другой – максимально подзаработать на этом, чтобы хоть попытаться отбить те американские вложения, которые были сделаны в эту войну предыдущей администрацией любителя амазонских макак Байдена.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Трамп подсчитал, что США вложились в Украину в сумме 350 млрд долл, и решил эти деньги вернуть, пообещав при этом еще и закончить войну сначала за 24 часа, а потом – за 100 дней.
Со временем он промахнулся, однако за 100 дней Трампу на украинском направлении удалось очень много. Во-первых, он фактически вышел из конфликта, отмерив себе роль не участника (как при Байдене), а посредника, который хочет усадить за стол переговоров Москву и Киев при своем патронаже.
Во-вторых, он, подписав так называемую "минеральную сделку" (ресурсное соглашение) с неонацистским режимом просроченного эрзац-президента Украины Владимира Зеленского, фактически превратил эту страну в неоколонию США. Потому что все недра Украины теперь находятся под контролем Америки, а Украина и вякнуть не может что-то против. За это США будут пичкать Украину оружием, внося его в качестве взноса в так называемый инвестиционный фонд, который, по идее, должен был бы заниматься послевоенным восстановлением разрушенной страны.
И, наконец, в-третьих, Трамп практически подсадил на кукан Россию, которой принадлежат уже до 40% этих самых недр, в которых находятся нужные США ресурсы. Всё дело в том, что Крым, две области Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области Украины уже являются конституционными частями России. Вместе с недрами, которые есть под ними, но параллельно… проданы Зеленским США. И теперь Штаты при желании могут предъявлять России претензии и на эти территории, и на эти ресурсы. Во всяком случае, на переговорах могут вести речь о совместной разработке этих недр. Точно так же, как США уже сейчас требуют своего контроля над Запорожской АЭС, которая тоже принадлежит России.
"Минеральная сделка" – это мина замедленного действия, заложенная под все. В том числе, и под мир в Украине и в Европе, а также под российско-американские отношения.
Это потенциальная хаотизация обстановки в Европе, которая удалась Трампу. И еще может больше удасться, если США того захотят.
Но самое интересное то, что при всех разговорах о мире и при показном желании прослыть миротворцем, мир в Украине Трампу не нужен объективно. Потому что война в Украине истощает силы России, являюсь гнойником на ее юго-западных границах. И параллельно помогает Трампу "обезжиривать" Европу финансово и промышленно – выводить евроактивы и производства в США, где для европейцев созданы более благоприятные налоговые условия.
И Теперь Трамп решил унизить и раздразнить Россию, чтобы либо принудить ее к невыгодному миру, либо все же продлить войну и продолжать обессиливать ее.
Не долго или наоборот – долго думая, Трамп сознательно и расчетливо ударил по больному: решил оскорбить Россию накануне ее главного праздника – 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Он опять повторил свой дурацкий и уже обкатанный тезис о том, что Вторую мировую войну выиграли исключительно США. Без СССР и прочих союзников по антигитлеровской коалиции, которая и свернула шею незадачливому австрийскому маляру. "Во всем мире союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это Соединенные Штаты Америки, и Победа была достигнута только благодаря нам", — написал Трамп в соцсети TruthSocial 6 мая 2025 года. А за несколько дней до этого издал указ о праздновании в США 8 мая Дня Победы.
Делал это Трамп, повторяю, сознательно и расчетливо. Потому что впервые ему сказали, что он дурак в этом вопросе, еще 22 января сего года. Тогда Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне. И тогда же Трампа срезали даже не в Москве, а в Ирландии. Если пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков только мягко намекнул, что Трамп "не верен" в своих высказываниях (так как военные действия в тот период разворачивались совсем на другом континенте, а главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с ним "заплатила наша страна, Советский Союз"), то ирландский журналист Чей Боуз буквально размазал Трампа, как олигофрен манную кашку по столу.
Трамп
4 мая, 17:26
"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по УкраинеТрамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Мистер Боуз просто напомнил Трампу, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, а США при этом в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена. Равно как и выплачены все долги (последние – в 2006-м). "Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам победить нацистов". На самом деле все совсем наоборот", — написал он в социальной сети X*. И добавил, что вклад СССР в разгром фашистов заключался не только в количестве солдат и жизней, но и в несгибаемом духе народа.
И теперь Трамп, изучив и предвидя реакцию Москвы, опять ударил по живому. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подобные высказывания Трампа "пафосной чушью" и посоветовал ему вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, кто громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу".
Но дело, как вы понимаете, не только во врожденной тупости Трампа или его помощников – они знали, что делают. Они хотят либо сорвать переговоры между Москвой и Киевом, либо хотя унизить Россию перед ними, сделав ее более уязвимой и обиженной. Потому что, повторяю, США ничего не теряют и когда война прекратится ("минеральная сделка" у них в кармане), и когда война продолжится (она обоюдоостро будет бить и по России, и по Европе).
Но Трамп еще думает, что он – хитрее одесского или к примеру, бродвейского раввина. Он теперь отыгрывает назад и хочет подсластить пилюлю. Он уже намеренно и публично, как минимум, трижды лизнул Россию, как бы говоря всем, как он хочет с нею "подружиться":
– заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти уже в этом месяце. По словам Трампа, он рассматривает возможность провести ее в Саудовской Аравии;
– позитивно оценил предложенное Путиным 3-дневное перемирие в мае в рамках СВО и называл его шагом к миру. "Это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта. …Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить... Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", – сказал он. А ведь еще пару дней назад Госдеп США говорил, что перемирие это не впечатляет. А сейчас вот его лижут;
– не просто заявил, что может сказать, кто взорвал трубопроводы "Северный поток", но и подтвердил: это сделала не Россия. "…Если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", – загадочно сказал Трамп, точно зная, что Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.
Зачем это Трампу нужно? Ответ прост: он жаждет политических и экономических дивидендов. И он получает их. Но есть еще одна догадка-предположение: Трамп не совсем уверен, что он может это делать вечно и что война в Европе будут такой уж победной для США.
И потому Трамп, как опытный политик и бизнесмен, что называется, страхует риски. То есть подстилает соломку там, где может грохнуться и побить бока. Как его предшественник Байден в Афганистане, с позором выводя оттуда войска. Или еще раньше в 1975 году при Джеральде Форде, который завершил позор во Вьетнаме четырех президентов – Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона, проигравших войну в Индокитае.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вчера, 10:50
Непоследовательность Трампа и "говорящий" военный бюджет СШАПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
Трамп хочет войти в историю победителем и потому даже уже намекнул, что готов вообще выйти из роли посредника в переговорах между Украиной и Россией. То есть хочет свалить в сторону.
А потом и вообще заявил, что может ограничиться одним сроком президентства и не пытаться изменить Конституцию США, чтобы получить право баллотироваться еще раз – в 2028 году, о чем сейчас все чаще говорит в Америке. В интервью телеканалу NBC News он уже сказал: "Я буду президентом на восемь лет, я буду президентом на два срока. Я всегда считал, что это очень важно. ...Многие люди продают шляпы с надписью "2028". Но я не собираюсь этого делать. Я собираюсь провести четыре замечательных года и передать власть кому-то, в идеале — великому республиканцу, который продолжит дело".
Во как! Трамп, вполне возможно, не хочет быть президентом до того момента, когда его с позором выпрут из Европы. И сделает это Россия. Трамп хочет оставить эту "честь" другим "великим республиканцам", среди которых он назвал вице-президента Джея Ди Вэнса (может стать республиканцем, который возглавит бренд MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку великой снова)) или другого потенциального лидера от Республиканской партии – действующего госсекретаря США Марко Рубио.
А в США компания Trump Organization действительно начала продавать кепки с надписью "Trump 2028" стоимостью около 50 долларов. Но согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек может быть избран главой государства не более двух раз.
Но Трампу-то нельзя стреляли в ухо – он может оказаться глухим к таким аргументам, если ситуация сложиться в его пользу. Может быть, именно поэтому Трамп и качает ситуацию в разные стороны, двигаясь в своей политике по разным трекам, как это он привычно делал в бизнесе.
К тому же серьезно подрихтовать планы Трампа может Россия. На фронтах СВО в Украине своей безоговорочной победой. Вот Трамп одной рукой и задирается к России, а другой – подлизывается. Но телодвижения его – не бином Ньютона, а у России нет другого выхода, кроме как победить…
* — социальная сеть заблокирована в РФ
Еще об американских раскладах читайте в статье Владимира Скачко Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией
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