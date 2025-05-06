https://ukraina.ru/20250506/rossiya-nastupaet-ukraina-gotovitsya-eksportirovat-oruzhie-a-britaniya--voevat-s-rossiey-itogi-6-maya-1062972219.html

Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая

Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая - 06.05.2025 Украина.ру

Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая

Киев не только просит вооружения и покупает их, но и готовится их экспортировать. ВСУ несут потери в живой силе и технике, сдают позиции и возвращают пленных. Кабмин Британии обновил военный план, вызвав неоднозначную реакцию.

2025-05-06T18:42

2025-05-06T18:42

2025-05-06T18:54

эксклюзив

россия

украина

донецкая народная республика

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рустем умеров

вооруженные силы украины

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Кабмин Украины готовится в мае разрешить экспорт военной продукции. Уже обсуждаются виды товаров украинского ВПК, объёмы и пошлины.Как стало известно Forbes, украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Поэтому правительство Украины рассматривает возможность экспорта военной продукции."Одна из обсуждаемых моделей - введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", - сказано в публикации.С одной стороны, Кабмин Украины поможет заработать своим производителям. С другой – выручить средства для закупок вооружений для ВСУ.По информации Forbes Ukraine, решение уже согласовано с Владимиром Зеленским. Украинский министр обороны Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что снятие запрета на экспорт вооружений возможен. С тех пор Украина лишь закупала дроны и другие вооружения, а также получала их бесплатно от созданной под эгидой Пентагона "коалиции дронов" и других коалиций контактной группы по милитаризации Украины ("формат Рамштайн").Ранее обсуждались возможности экспорта не только украинских дронов, собранных из импортных комплектующих, но и другой продукции. При этом проблему снабжения ВСУ боеприпасами украинского производства до сих пор решить не удалось.Евросоюз и США столь активно спонсировали закупки боеприпасов для ВСУ, истощив перед этим свои запасы, что некоторые страны забили тревогу. В частности, Пакистан констатировал дефицит артиллерийских снарядов из-за кратного роста экспорта на Украину. Об этом сообщалаThe New Indian Express в контексте обострения отношений Исламабада и Нью-Дели. Индийские боеприпасы тоже были замечены в зоне СВО. В прессе этих двух стран обсуждается влияние военных поставок на Украину в контексте очередного индо-пакистанского конфликта.Кабмин Британии в это же время обновил военный план. Как выяснила британская газета The Daily Telegraph, премьер-министр Кир Стармер распорядился обновить этот документ, который в новой редакции был дополнен новыми пунктами, касающимися перспективы войны с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обновлённый военный план англичан в своём телеграм-канале."Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне", - процитировала Захарова британскую газету.В сатирическом комментарии Захарова рассказала, как оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и пресловутых британских учёных."Лиз Трасс на танке, будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - представила перспективу российский дипломат.Захарова также 6 мая во время брифинга подвергла критике западные государства, которые голосует против ежегодно инициируемой Россией резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Она отметил, что либеральные евроатлантические диктатуры, не смирившиеся с утратой колоний бывшие метрополии изо всех сил пытаются помешать становлению многополярного мира."Красная Армия, советский солдат, буквально остановили нацистскую машину уничтожения и потушили крематории Холокоста. Кто это отрицает, тот со всей очевидностью поддерживает возрождение нацизма и ростки неонацизма", - заявила Захарова.Она также отметила, что сформулированная в Брюсселе концепция "цветущего сада в окружении диких джунглей" (продвигал её в Еврокомиссии Жозеп Боррель) – это ремейк нацистской идеологемы о расовом превосходстве."Покрытый "коричневыми" пятнами Евросоюз под предлогом "угрозы с Востока", как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили", - констатировала Захарова.Она заверила, что цели специальной военной операции будут достигнуты."Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для недопущения превращения Украины, захваченной именно неонацистским киевским режимом, в передовой плацдарм для агрессии против нашей страны", - подчеркнула официальный представители МИД РФ.По словам Захаровой, человеконенавистническая идеология на Украине будет выкорчевана и перестанет быть угрозой. В этом руководство России видит свой долг перед поколением победителей в Великой Отечественной войне.Зеленский издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая, сообщила журналистам Захарова. По её словам, Зеленский надругался над памятью собственного деда— участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Красной Звезды Семёна Зеленского.В этом же духе высказался и глава российской дипломатии Сергей Лавров. На церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства он провёл параллели между нынешней ситуацией и прошлыми войнами, отметив, что России сегодня снова противостоит объединённая Европа."Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена", - сказал министр.Также 6 мая глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям Великой Отечественной войны."Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилёвке Алёшкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма", - рассказал Сальдо.Он также сообщил, что в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га. В Тополевке Новокаховского городского округа повреждён частный дом. Кроме того, украинские военные обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Мачку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.Обмен пленными накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне стал знаковым событием для обеих сторон конфликта. На Украине после госпереворота 2014 года День Победы 9 мая на официальном уровне не отмечается, а сама война не называется Отечественной. Тем не менее, о дате помнят и к ней согласовывают различные акции."Сегодня в рамках обмена домой вернулись 205 наших воинов: три украинских офицера и 202 солдата и сержанта. Среди уволенных воинов – представители Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Освобожденные военнослужащие обороняли Украину в Мариуполе, Донецком и Луганском направлениях, Запорожье и Харьковщине, Херсонской, Сумской и Киевской областях", - заявил 6 мая глава Минобороны Украины.Умеров традиционно уклонился от публичных объяснений причин, по которым Киев до этого отказывался от обменов пленными. До этого он подтвердил заявление Зеленского об отказе военно-политического руководства Украины от трёхдневного перемирия, объявленного президентом России в честь юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне."Мы боремся за то, чтобы наша великая Россия была свободна и нацисты никогда не смогли бы поставить нас на колени", - сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обращаясь к возвращённым из украинского плена российским военнослужащим.Тем временем Москва ждёт на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств. Об этом 6 мая сообщил журналистам заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.По его словам, в Москве 9 мая ждут лидеров Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и других республик бывшей Югославии, а также Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Китая, Кубы, Монголии, Палестины, Словакии, Южной Осетии и других стран.Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора 6 мая обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам, сообщила пресс-служба Кремля."Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником", - сказано в официальном сообщении.Нетаньяху и Путин также рассмотрели различные аспекты ситуации в регионе Ближнего Востока и актуальные вопросы двусторонних отношений.Минобороны России в сводке от 6 мая констатировало успехи подразделений российских войск на разных участках СВО. В частности, подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике.Потери ВСУ в боях с этой российской войсковой группировкой превысили 425 военнослужащих. Среди потерь украинской стороны также значатся танк, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм САУ Braveheart британского производства Великобритании и 155 мм САУ Caesar французского производства.Подразделениями российской группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Искрисковщина, Речки, Яблоновка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь боевых бронемашин, 10 инженерных машин разграждения, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, установка разминирования УР-77, Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Дружелюбовка Харьковской области и Карповка (ДНР). При этом ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронемашины, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Иванополье (ДНР). Потери ВСУ на этом участке превысили 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Российская войсковая группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Она нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь (ДНР). Потери противника составили до 200 военнослужащих, два БТР, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. При этом были уничтожены до 50 военнослужащих противника, два автомобиля и станция РЭБ.Минобороны России сообщило также, что средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM и 202 БПЛА самолётного типа. Российской авиацией и ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе.Вечером 6 мая министерство сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Московским регионом.Актуальный комментарий на эту тему: Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов

https://ukraina.ru/20250506/kto-zhelaet-zamenit-ssha-komu-ugrozhaet-zelenskiy-i-kak-vsu-namereny-ostanovit-armiyu-rf-glavnoe-na-1062956882.html

https://ukraina.ru/20250506/armiya-rossii-osvobodila-lysovku-v-dnr-1062966129.html

https://ukraina.ru/20250506/ukrainskie-uklonisty-platili-opg-po-14-17-tys-za-vozmozhnost-sbezhat-v-es-1062961066.html

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