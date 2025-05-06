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Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России

Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России - 06.05.2025 Украина.ру

Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России

Обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам состоялся 6 мая в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2025-05-06T19:20

2025-05-06T19:20

2025-05-06T19:20

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Путин ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедшего 26 апреля взрыва в порту Шахид-Раджаи. Пезешкиан в свою очередь поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России."Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Главы государств обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанного 17 января в ходе официального визита иранского президента в Россию."Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счёт реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - сообщили в Кремле по итогам приговоров.Пезешкиан и Путин обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Была подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договорённость.Президенты России и Ирана условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении.Также 6 мая лидеры России и Израиля в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы и обсудили вопросы международной политики. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 маяНакануне в новостях: Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину

https://ukraina.ru/20250421/rossiya-stala-ofitsialnym-soyuznikom-irana-chto-za-etim-stoit-1062655291.html

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новости, россия, иран, кремль, владимир путин, масуд пезешкиани, эрдоган, мчс, стратегии, национальные интересы, внешняя политика, международные отношения, международная политика, ближний восток