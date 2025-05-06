Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам состоялся 6 мая в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедшего 26 апреля взрыва в порту Шахид-Раджаи. Пезешкиан в свою очередь поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России.
"Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.
Главы государств обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанного 17 января в ходе официального визита иранского президента в Россию.
"Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счёт реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - сообщили в Кремле по итогам приговоров.
Пезешкиан и Путин обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Была подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договорённость.
Президенты России и Ирана условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении.
Также 6 мая лидеры России и Израиля в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы и обсудили вопросы международной политики. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая
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