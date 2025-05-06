Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России - 06.05.2025 Украина.ру
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Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России
Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России - 06.05.2025 Украина.ру
Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России
Обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам состоялся 6 мая в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2025-05-06T19:20
2025-05-06T19:20
новости
россия
иран
кремль
владимир путин
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стратегии
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Путин ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедшего 26 апреля взрыва в порту Шахид-Раджаи. Пезешкиан в свою очередь поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России."Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Главы государств обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанного 17 января в ходе официального визита иранского президента в Россию."Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счёт реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - сообщили в Кремле по итогам приговоров.Пезешкиан и Путин обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Была подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договорённость.Президенты России и Ирана условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении.Также 6 мая лидеры России и Израиля в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы и обсудили вопросы международной политики. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 маяНакануне в новостях: Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
https://ukraina.ru/20250421/rossiya-stala-ofitsialnym-soyuznikom-irana-chto-za-etim-stoit-1062655291.html
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новости, россия, иран, кремль, владимир путин, масуд пезешкиани, эрдоган, мчс, стратегии, национальные интересы, внешняя политика, международные отношения, международная политика, ближний восток
Новости, Россия, Иран, Кремль, Владимир Путин, Масуд Пезешкиани, Эрдоган, МЧС, стратегии, национальные интересы, внешняя политика, международные отношения, Международная политика, Ближний Восток

Президент Ирана поздравил Путина и всех граждан России

19:20 06.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам состоялся 6 мая в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедшего 26 апреля взрыва в порту Шахид-Раджаи. Пезешкиан в свою очередь поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России.
"Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.
Главы государств обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанного 17 января в ходе официального визита иранского президента в Россию.
"Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счёт реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - сообщили в Кремле по итогам приговоров.
Пезешкиан и Путин обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Была подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договорённость.
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
21 апреля, 15:48
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Также 6 мая лидеры России и Израиля в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы и обсудили вопросы международной политики. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая
Накануне в новостях: Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
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