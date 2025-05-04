https://ukraina.ru/20250504/tsitaty-nedeli-vdrug-okazalos-yaderka-rossiyskoy-kurskaya-avantyura---glupoy-a-odessa---polskoy---1062915830.html

Цитаты недели. Вдруг оказалось: "ядерка" - российской, курская авантюра - глупой, а Одесса - польской

Цитаты недели. Вдруг оказалось: "ядерка" - российской, курская авантюра - глупой, а Одесса - польской - 04.05.2025 Украина.ру

Цитаты недели. Вдруг оказалось: "ядерка" - российской, курская авантюра - глупой, а Одесса - польской

О чем говорят блогеры, журналисты, лидеры мнений и политики? Какие темы волнуют политические круги на Западе и на Украине в последнее время?

2025-05-04T13:42

2025-05-04T13:42

2025-05-04T13:48

эксклюзив

украина

россия

польша

владимир зеленский

трамп и зеленский

камала харрис

вооруженные силы украины

оон

нато

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Что касается Украины: всё больше в западной прессе не победных речей, а совсем наоборот.Западные журналисты и политики:Недоумевают, в чём же была причина катастрофы украинской армии под Курском?Рассказывают, что ядерное оружие никогда не принадлежало Украине.Польша требует порт Одесса, а Зеленский требует "ещё больше денег" и миллионную армию.Американская конгрессвумен предупреждает: "вы потеряете всю Украину".А в Британии учёные опубликовали отчёт: Англия в принципе не в состоянии отправить экспедиционный корпус на Украину.Но обо всем по порядку.Ядерное оружие никогда не было украинскимПо поводу ядерного оружия, которое после распада СССР осталось на территории Украины, высказался Ричард Гренелл.Сегодня Ричард Гренелл - спецпосланник Трампа по особым поручениям. В ближайшее время может стать послом в ООН. Его кандидатура рассматривалась на должность Госсекретаря, и при стечении обстоятельств он в будущем может стать Госсекретарём США.Но и безотносительно к должности, занимаемой или возможной - это фигура влиятельная.До этого он был послом США в Германии, занимался переговорами между Сербией и Косово и исполнял обязанности директора национальной разведки при Трампе.Он написал:"Давайте проясним ситуацию с будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России. Оно не было украинским. Это неудобный факт."Это очень неудобный для украинской стороны факт. Именно к аргументу "наша ядерка" прибегает Зеленский, когда ему чего-то не дают."Если нет НАТО, дайте ядерное оружие", - такие примерно речи обожает "толкать" Зеленский.Про "Будапештский меморандум" все политики на Украине вспоминают со вздохами и охами, с заламыванием рук.Но оказывается, как утверждает американский политик (не мы!), что оно никогда не принадлежало Украине. Вся "ядерка" управлялась из МосквыСюжет примерно как в сказке, что тоже очень любят на Украине: у нас было ядерное оружие, мы его добровольно отдали, и вот теперь нас обманули. Как ворона с сыром, в общем. Прошляпили сыр, то есть ядерное оружие. Отдайте!Всё это, как всегда и обычно в случае украинской политической истерики, не имеет никаких оснований.Про Будапештский меморандум, который именно "меморандум", а не договор, уже много сказано. Меморандум имел рекомендательный характер.Но ссылаться на него всё равно очень любят, при каждом удобном случае.Теперь же, как выясняется, и ядерное оружие было "не украинское".Что, впрочем, всегда было известно. Оружие, находившееся на Украине, принадлежало России.Эскадрилья стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием, решением своих командиров, перелетела в Россию.То, что осталось на Украине, могло управляться только из Москвы.Начало СВОВспомним ещё одну цитату: что, по рассказам свидетелей, сказала Камала Харрис 19 февраля 2022 года.Истерика Зеленского на Мюнхенской конференции 19 февраля 2022 года и его провокационное выступление были одной из причин начала СВО. Он потребовал дать Украине ядерное или радиоактивное оружие (и применить, видимо, по Донбассу или Крыму)После его выступления к Зеленскому подошла Камала Харрис и предупредила:Камала Харрис, несмотря на образ хохотушки - либералки, любительницы трансгендеров и другой либеральной повестки, далеко не так глупа, как кажется.Зеленского она недолюбливала не только за хамство, но и как раз за глупость и неумение просчитать последствия.Бывшая прокурор Калифорнии про последствия всё прекрасно понимала.Камала Харрис уговаривала его в феврале 2022 года в Мюнхене пойти на мирные переговоры с Россией.Но как известно, Зеленский выбрал путь войны.Ну а когда все в члены байденовской администрации напишут мемуары, наверняка выяснится ещё больше подробностей.А британские ученые уже посчитали и уже написали! Но не мемуары, а наоборот: взгляд в будущее, и насколько сопоставимы с этим будущим планы Англии о размещении своих войск на Украине.Пока в Киеве Зеленский принимал французского и английского генералов, обсуждая, какие войска они смогут ввести на Украину, британские учёные опубликовали свои расчёты.Британия: как ввести войска на Украину? Это невозможноС предполагаемым вводом британских войск на Украину, как оказалось, есть некоторые сложности.Британский Международный институт стратегических исследований - изучил и обнародовал итоги своих вычислений.Задачу они поставили такую: посчитать, сколько, как и каким образом Франция и Британия смогут ввести войск на Украину?Все это называется "франко-британские" объединённые экспедиционные силы.Вывод такой: 60 тысяч человек удалось бы, возможно, развернуть за два месяца (при том, что 20 тысяч берётся как постоянно существующая база).Но проблема в другом: без США это невозможно. Нету: разведки, РЭБ, ПВО, инженерных частей, дальнобойных ракет и вертолётов. Топливозаправщиков тоже нет. Нет летающих радаров. И много чего ещё."Воздух" новая "Антанта" обеспечить не сможет. Но и на море - похожая ситуация.Британские учёные пришли к выводу, что разместить даже 25 тысяч человек для Британии сегодня - непосильная задача.А самое главное: как добиться того, чтобы Россия признала и допустила возможность присутствия такого экспедиционного корпуса?На этот вопрос ответа нет вообще. Без согласия России миссия невыполнима.Даже знаменитые британские учёные вынуждены это признать.Курский капут. Англия и Германия ругают Украину: плохо воюете!Появилась масса публикаций в западной прессе: на Западе крайне недовольны курской авантюрой. Но не потому, что это нападение на регион России. Конечно, нет. Это "западных партнёров" вполне устраивало. Но вот, к сожалению, нет результата.С горечью подсчитывают свои потери в технике и в деньгах."USA today" пишет:"Союзники Украины оплатили очередной провал. Сотни миллионов евро и фунтов были буквально выброшены в пустоту.""Форбс":"Были катастрофические потери техники, в том числе танки "Челленджеры", "Леопарды", "Абрамсы"."Мысль польская":"Ответственность несёт лично Зеленский."Много публикаций о том, что украинские войска надо было вывести из Курской области осенью прошлого года."Рейтерс":"Когда Россия отвоёвывает Курск, украинцы спрашивают: стоило ли оно того?"Немец в недоумении: почему плохо воюет Украина?Хорошо известный немецкий журналист и "военный аналитик" Юлиан Рёпке выразил свое недоумение и даже негодование уже по поводу нападения ВСУ на Белгородскую область.Да что ж так плохо воюют эти неумелые украинцы?Вот что написал Рёпке:Рёпке недоволен: вторжение в Россию было безуспешным!Эх, вот если бы сам Рёпке на этом сожженном "Bergepanzer Wisent". Уж он бы показал.Но сам бравый немецкий журналист ограничивается упреками в сторону плохо воюющих вассалов: "Шнелле, украйнише швайне!"Уже бывали его соотечественники лично на военной технике в Белгородской области. В 40-х годах прошлого века. Спасибо, не надо. Больше рёпке не хотят там оказаться.Польша воевать не хочетГлава МИД Польши Сикорский сказал, чтоИмеются в виду выборы президента Польши в мае этого года.Из-за того, мол, что российская пропаганда изображает поляков захватчиками украинских земель:"Мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента."Странно. У них же даже в Конституции это записано: "восточные территории" - часть Польши. Это Львов и еще несколько областей Украины. Теоретически поляки претендуют на свои бывшие земли: Тернополь, Ровно, Ивано-Франковск, Волынь и Львов.Мэр Львова Садовой считает, что после выборов в мае риторика поменяется и поляки будут претендовать как минимум на Львов, где сосредоточен уже и сейчас польский бизнес.Но воевать категорически не хотят, вводить свой контингент - тоже.А вот Одессу - очень хотят.Одесса - польский город?Поляки уже умудрились раскрыть рот по поводу Одессы."Нам нужно Чёрное море", -заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Колодзейчак."Польша хочет купить или арендовать порт Одессы - сначала на 50 лет," -сказал, облизнувшись, Колодзейчак.Проснулись!В тот момент, когда Англия и Франция, подталкивая друг друга локтями, мечтают оккупировать Львов и Одессу (именно там предполагается разместить их "экспедиционный контингент"), Польша тоже решила "выступить на все деньги".Дайте миллиарды и заберите украинские городаА на украинском телевидении выступил майор ВСУ с интересной фамилией Прозапас и предложил отдать Одессу либо Польше, либо Румынии, либо:"Превратить черноморские города в неприступные крепости".Как всегда.Украина готова либо торговать тем, что ей не принадлежит - как русский город Одесса или как недра, которые принадлежат народу, но их уже несколько раз продал и перепродал Зеленский.Либо "дурень думкою богатеет": какие неприступные крепости, как и каким образом?Сказали же британские учёные: РЭБ нет, ПВО нет, ракет нет, и топливозаправщиков тоже нет.Но Валерий Прозапас, как и все украинские руководители, не обращает внимания на подобные "мелочи".Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, недолго думая, запросил:"1 процент ВВП стран Европы для Украины".На меньшее Украина не согласна!Зеленский требует миллионную армию и чтобы её содержали европейцы:"Миллионную армию надо кормить, кто ее будет кормить? Давайте все поддерживать эту армию".Но похоже, что этим грандиозным планам сбыться не суждено. По целому комплексу хорошо известных причин."Вы потеряете всю Украину"Британская "The Telegraf" приводит слова американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц.Она заявляет, что украинцыИначе, как прозорливо предупреждает своих бывших соотечественников Виктория:"У них будут выборы. Если они выберут Зеленского, то потеряют всю остальную часть страны."И все планы: британских генералов, польских "арендаторов" черноморских портов и украинских торговцев недрами пойдут прахом.Это произойдёт, конечно, в любом случае. Но если "выберут опять Зеленского" - значительно быстрее.О том, что думают и говорят украинские и российские эксперты о "минеральной сделке" США и Украины - в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке""

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, польша, владимир зеленский, трамп и зеленский, камала харрис, вооруженные силы украины, оон, нато