https://ukraina.ru/20250505/pobediteli-vs-obizhennykh-geopolitika-1062924945.html

Победители vs обиженных. Геополитика

Победители vs обиженных. Геополитика - 05.05.2025 Украина.ру

Победители vs обиженных. Геополитика

Вроде это у Хемингуэя есть такая замечательная притча.

2025-05-05T09:30

2025-05-05T09:30

2025-05-05T09:30

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Зимний предпраздничный вечер в горной избушке. Вы накрываете стол в предвкушении душевного вечера. Вдруг в сенях хлопает дверь - заглянул на огонек нежданный гость. Встречаете путника. Он долго сбивает веником снег с сапог. Еще медленнее разоблачается от многочисленных одежек. Проходит в горницу. Садится за стол. Молча наливает первую рюмку. И только тогда вы видите, что пришел дурак. Зимний дурак!Еще сложнее с обиженными. Здесь одной "картинки" мало. Тут вам придется еще дождаться первых слов. И вот когда он горестно заскулит: "Беда, беда…", вы поймете, что пришел обиженный. Глубоко обиженный!..Мне нравится постигать суть явлений через этимологию слов. Наша речь мудрее нас. Особенно, взятая не в моменте, а в истории. Уже упоминал, как некогда многое понял о феномене безопасности, когда узнал, что в старославянском языке ее обозначали как "безбедность".Блестяще эта технология срабатывает, когда стремишься раскрыть суть "победы". Победа, по своей корневой филологической расшифровке, это то, что наступает после преодоления беды. То есть, победитель - тот, кто осилил, превозмог, сокрушил беду, преодолел ее гравитацию и устремился дальше.Обида, соответственно, это фатальное и безнадежное кружение вокруг беды. Здесь ты не покоритель новых пространств и миров, а вечный спутник своих горестей. Вглядываешься в даль, а там только "беда, беда…"Так уж сложилось, что довелось непосредственно наблюдать как складывалась, формировалась, чем жила и о чем мечтала новая "украинская элита". Если использовать сленг [президента Франции] Макрона, создающего из европейских элитариев какую-то диковинную "коалицию желающих", то украинскую стартовую версию, я бы назвал "коалицией обиженных". (Эх, не верно они трактуют старую шутку "было бы желание, средства найдутся".)Первый президент Украины был смертельно обижен на "русню" за то, что не смог стать генсеком.Глава местного патриархата подвергал анафеме тех, кто пресек его претензии на все православие.Министр обороны был обижен на медленный карьерный рост в предыдущей системе из-за "московских интриг".Даже первый глава военной разведки слезно жаловался, что во время службы на Дальнем Востоке ему не дали генерала только из-за "украинской фамилии".Не говорю уже про народных депутатов первого созыва.Кого-то обделили должностью при "Московии". Кому-то не дали издать "вирши". Кем-то пытались управлять из московского МИДа… Один, даже с горечью поведал, что не приняли на почте его телеграмму на мове.О, вспомнил еще о мэре Киева, который всё досадовал, что меч у Киевской Родины-матери в два раза короче, чем у Сталинградской… Обиды, обиды… Мир разделился. Трещит по швам. И мне все больше видится, что делится он не по политическому вектору - организации и функционирования власти. Не по идеологическому - базовым ценностям и убеждениям. Не по религиозному - особенностям и предмету веры. Нет, мир все больше делится на победителей и обиженных. (Конечно, не в тюремном, а в метафизическом смысле. Хотя…).Раньше, мне думалось, что главный водораздел лежит между "победителями" и "лузерами". Потом все же осознал, что и проигравшие могут выглядеть внушительно. Проигрывать можно, если не с достоинством, то по крайней мере, с самоиронией. Ну, как фельдмаршал Кейтель признал с угрюмой усмешкой свой проигрыш Франции.Но совместить обиду с достоинством или иронией, не удавалось никому.Наконец, поражение калечит, но и учит. А обида не учит, но калечит.Так вот нынешний День Победы стал самым наглядным водоразделом данных категорий, сообществ, коалиций."Коалиция желающих" - это как раз и формализация, окукливание реальной коалиции обиженных.Много идет разговоров о сути, тайне, сакральности "глубинного государства". На самом же деле сегодня - это всего лишь другое название секты "глубоко обиженных".Кстати, фашизм - и есть предельная, как модно выражаться, идеология обиженных. Мол, мы вам покажем, кто здесь истинные "сверхчеловеки"…При распаде Союза, оказалось, что ядро его не смогло преодолеть в себе ген победности.Хотя как только не изгоняла тогдашняя власть из общественного сознания "синдром победителя". Даже термин придумали "победобессие". Но каждое 9 мая Победа пробуждалась в народе и пробуждала народ.Правда, не весь и не всегда. Говорят, что Горбачев в Форосе бесконечно гонял по видику фильм "Наш бронепоезд", где победители в Великой войне вдруг превращаются в обиженных. А последние в победителей. Сомнения талантливых создателей фильма генсек превратил в бездарную политику. Чуть не погубившую всю Россию.Зато окраины сполна насладились обидами. Самую маленькую историческую занозу неистово расчесывали до крови, до самого "гондураса"…И вот актуальная картина, даже не маслом, а той же кровушкой. Европа, помогавшая по всему союзному краю расчесывать обиды, сама подхватила чесотку. В большинстве ее стран тотально пришли к власти потомки проигравших. Обиженные.Парадокс только в том, что на конкурсе обиженных, они уже не главные. Украинский начальник уверенно стал капитаном этой общей команды. Еще совсем недавно он предлагал хорошие деньги за встречу хотя бы с Макроном. Не удивлюсь, если последний сегодня предлагает куда большие за тет-а-тет с ним.А не выглядит Макроша таким уж обиженным. Слишком гладко выбрит, не появляется на публике в мятой пижаме, не умеет надсадно хрипеть, не убедительно просит… Мажор с перхотью. " Же не манж пас си жур"- не его история. Значитца, и не капитан он ни какой своего Альянса.Думаю, что Украина просится в Европу давно по инерции или даже по приколу. Она давно лидер Европы по факту. А ее начальник - " всех начальников начальник". В ЕС по крайней мере.Только вот "зрада" подкралась незаметно. Зеленский сильно перестарался. Он чрезмерно переиграл, перефасонил своих европейских коллег. Переплюнул их по имитации чувств и аргументации обид. То есть по пассионарности.Всё-таки обиженный, у которого дед был полковником-победителем, посильнее будет обиженных, у которых деды ходили в проигравших штандартенфюрерах. А таких среди нынешних европейских начальников почти все…Поэтому и отказались главы еэсовских держав прибыть по первому свистку в Киев на 9 мая на выставку "обиженных победителей". Знают, чертяки (во всех смыслах), кто там будет "главный экспонат"…Читаю европейские новости. Сплошные запреты на праздник победы. Расчетливые эстонцы даже штрафы ввели за победное настроение - две тысячи четыреста евро.Странно, что не тысяча четыреста восемьдесят восемь. Так ведь вроде оцифрована нацистско-фашистская принадлежность. Но не будем придираться. Впопыхах погорячились.Слышал, что у м.. чудаков проводят конкурсы на смекалку. Никто не занимает первое место. Потому, что м…чудаки. Видимо и здесь так будет.Уже наметилась тенденция не только саботирования, но прямого дезертирства из этой тусы. Трамп, обладающий натренированным чутьем нью-йоркского девелопера, уже пытается покинуть лигу обиженных. Ему явно по душе больше Лига победителей. Поэтому и переписывает историю. Ведь для него история - всего лишь сделка с памятью. И совестью.Он, даже обратился к нации с призывом о "слиянии и поглощении" праздника Победы. Мол, это наше достояние. Отожмем! Будем восьмого мая ( когда в РФ уже фактически девятое число) праздновать американский День Победы. Но нация пока угрюмо молчит. Не оценила химеру "победарейдерства".А мы? Мы просто, естественно и традиционно празднуем. Несмотря на все угрозы и вызовы. Потому, что - Победители!В общем, с Праздником!О последних действиях и заявлениях украинской власти - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы"

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

европа, украина, киев, эммануэль макрон, михаил горбачёв, владимир зеленский, мид, ес, мнения