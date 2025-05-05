https://ukraina.ru/20250505/evrokomissiya-gotovitsya-v-2027-godu-polnostyu-perekryt-import-rossiyskogo-gaza-1062943896.html
Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа
Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа - 05.05.2025 Украина.ру
Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа
Очередной план действий по отказу от импорта российского газа намерена предложить Еврокомиссия 6 мая в Страсбурге. Об этом сообщает Bloomberg.
2025-05-05T17:02
2025-05-05T17:02
2025-05-05T17:02
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"Европейский союз намерен предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года, поскольку блок стремится разорвать связи со страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергии", - сказано в публикации.С этой целью руководящий орган ЕС выработал план действий ("дорожную карту"). В начале года он отложил публикацию документа ради оценки влияния усилий США по прекращению боевых действий Украине, сообщили источники информагентства.С 2022 года существенные объёмы российского газа поставляются в Евросоюз по трубопроводу через Турцию вдобавок к поставкам сжиженного природного газа (СПГ).Еврокомиссия в следующем месяце также примет меры по прекращению импорта российского трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам. Для этого потребуется переходный период до конца 2027 года, сообщили источники издания.Долгосрочные контракты подписаны такими компаниями, как TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и Securing Energy for Europe GmbH. Непонятно, какие меры предложит Еврокомиссия, чтобы позволить компаниям выйти из контрактов с прописанным правилом "бери или плати".ЕС закупил в 2024 году российских энергоносителей на 23 млрд евро ($26 млрд). Тогда на долю России пришлось 19% от общего объёма закупок газа 27 странами ЕС.ЕК связывает доработку графика отказа от импорта российского газа со способностью получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки. При этом значительные объемы новых поставок из США и Катара ожидаются только с 2027 года.Очередная "дорожная карта" ЕС также будет содержать шаги по постепенному отказу от импорта ядерных материалов из России. В их числе уран, используемый в реакторах ВВЭР российского производства.Также в документе содержатся меры по запрету на импорт российской нефти. При этом не ясно, как будут учтены интересы Венгрии и Словакии.Ранее на эту тему: Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России
https://ukraina.ru/20250428/polsha-i-ssha-obsudili-obespechenie-ukrainy-amerikanskim-spg-1062802787.html
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новости, россия, сша, катар, дональд трамп, ес, еврокомиссия, bloomberg, российский газ, сжиженный природный газ, спг, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции
Новости, Россия, США, Катар, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, bloomberg, российский газ, сжиженный природный газ, СПГ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции
Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа
Очередной план действий по отказу от импорта российского газа намерена предложить Еврокомиссия 6 мая в Страсбурге. Об этом сообщает Bloomberg.
"Европейский союз намерен предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года, поскольку блок стремится разорвать связи со страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергии", - сказано в публикации.
С этой целью руководящий орган ЕС
выработал план действий ("дорожную карту"). В начале года он отложил публикацию документа ради оценки влияния усилий США
по прекращению боевых действий Украине
, сообщили источники информагентства.
С 2022 года существенные объёмы российского газа поставляются в Евросоюз по трубопроводу через Турцию
вдобавок к поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
"ЕС планирует предложить в июне запрет на все закупки газа по новым сделкам с Россией
и существующим спотовым контрактам, на которые приходится около трети импорта, с тем чтобы он вступил в силу до конца года", - сообщило агентство со ссылкой на своих анонимных информаторов.
Еврокомиссия в следующем месяце также примет меры по прекращению импорта российского трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам. Для этого потребуется переходный период до конца 2027 года, сообщили
источники издания.
Долгосрочные контракты подписаны такими компаниями, как TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и Securing Energy for Europe GmbH. Непонятно, какие меры предложит Еврокомиссия, чтобы позволить компаниям выйти из контрактов с прописанным правилом "бери или плати".
"Усилия по прекращению зависимости от российского газа откроют возможность для американских поставщиков отправлять больше СПГ в Европу, к чему неоднократно призывал президент Дональд Трамп. Расходы и безопасность остаются ключевыми моментами после энергетического кризиса, но ЕС ожидает, что его план окажет ограниченное влияние на цены, поскольку волна новых поставок СПГ обрушится на мировой рынок в ближайшие годы, сообщили источники", - сообщило информагентство.
ЕС закупил в 2024 году российских энергоносителей на 23 млрд евро ($26 млрд). Тогда на долю России пришлось 19% от общего объёма закупок газа 27 странами ЕС.
ЕК
связывает доработку графика отказа от импорта российского газа со способностью получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара
, Канады
и Африки
. При этом значительные объемы новых поставок из США и Катара ожидаются только с 2027 года.
Очередная "дорожная карта" ЕС также будет содержать шаги по постепенному отказу от импорта ядерных материалов из России. В их числе уран, используемый в реакторах ВВЭР российского производства.
Также в документе содержатся меры по запрету на импорт российской нефти. При этом не ясно, как будут учтены интересы Венгрии
и Словакии
.