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Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа

Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа - 05.05.2025 Украина.ру

Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа

Очередной план действий по отказу от импорта российского газа намерена предложить Еврокомиссия 6 мая в Страсбурге. Об этом сообщает Bloomberg.

2025-05-05T17:02

2025-05-05T17:02

2025-05-05T17:02

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"Европейский союз намерен предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года, поскольку блок стремится разорвать связи со страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергии", - сказано в публикации.С этой целью руководящий орган ЕС выработал план действий ("дорожную карту"). В начале года он отложил публикацию документа ради оценки влияния усилий США по прекращению боевых действий Украине, сообщили источники информагентства.С 2022 года существенные объёмы российского газа поставляются в Евросоюз по трубопроводу через Турцию вдобавок к поставкам сжиженного природного газа (СПГ).Еврокомиссия в следующем месяце также примет меры по прекращению импорта российского трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам. Для этого потребуется переходный период до конца 2027 года, сообщили источники издания.Долгосрочные контракты подписаны такими компаниями, как TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и Securing Energy for Europe GmbH. Непонятно, какие меры предложит Еврокомиссия, чтобы позволить компаниям выйти из контрактов с прописанным правилом "бери или плати".ЕС закупил в 2024 году российских энергоносителей на 23 млрд евро ($26 млрд). Тогда на долю России пришлось 19% от общего объёма закупок газа 27 странами ЕС.ЕК связывает доработку графика отказа от импорта российского газа со способностью получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки. При этом значительные объемы новых поставок из США и Катара ожидаются только с 2027 года.Очередная "дорожная карта" ЕС также будет содержать шаги по постепенному отказу от импорта ядерных материалов из России. В их числе уран, используемый в реакторах ВВЭР российского производства.Также в документе содержатся меры по запрету на импорт российской нефти. При этом не ясно, как будут учтены интересы Венгрии и Словакии.Ранее на эту тему: Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России

https://ukraina.ru/20250428/polsha-i-ssha-obsudili-obespechenie-ukrainy-amerikanskim-spg-1062802787.html

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новости, россия, сша, катар, дональд трамп, ес, еврокомиссия, bloomberg, российский газ, сжиженный природный газ, спг, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, антироссийские санкции