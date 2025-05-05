https://ukraina.ru/20250505/arest-byvshego-zamestitelya-ermaka-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-5-maya-1062935805.html

Арест бывшего заместителя Ермака, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 мая

Арест бывшего заместителя Ермака, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру

Арест бывшего заместителя Ермака, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 мая

Суд на Украине арестовал экс-замглавы Офиса президента Андрея Смирнова. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-05T13:12

2025-05-05T13:12

2025-05-05T15:26

хроники

эксклюзив

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Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову и отправил его под стражу"Суд взял под стражу экс-заместителя руководителя офиса президента Смирнова. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива об изменении меры пресечения Андрею Смирнову и изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой залога 18 млн грн. (около 35,3 млн руб. - Ред.). Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда",— сообщило издание "РБК-Украина".16 апреля Смирнову сообщили о новом подозрении — в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.По данным следствия, Смирнов в период с 2019 года по 2021 год незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что Смирнова скоро освободят."По нашим источникам, у Смирнова все будет хорошо и уже на этой неделе он выйдет на свободу, весь кейс согласован с Банковой", — отмечалось в публикации канала.При этом авторы канала отметили, что рано или поздно возбудят дела и в отношении окружения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Обстрелы и налётыУтром 5 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."За период с 23:00 по московскому времени 4 мая до 02:30 по московскому времени 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 5 БПЛА – над территорией Калужской области, 4 БПЛА – над территорией Московского региона", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 8 ударов.Все удары были совершены на Горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 24 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки атаки продолжились. К полудню ВСУ дважды атаковали Централь-Городской район Горловки БПЛА-камикадзе.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 49 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 12; Великая Лепетиха — 5; Малая Лепетиха — 8; Днепряны — 2; Новая Каховка — 4; Козачьи Лагеря — 6; Саги — 3; Каиры — 3; Забарино — 2; Алёшки — 4", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Обрывка, Корсунка, Пролетарка, Алёшки.Также, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 7 ударов и 2 атаки беспилотников по территории округа."За прошедшие сутки зафиксировано 7 артиллерийских ударов и 2 атаки БпЛА по участкам местности н. п. Каиры и н. п. Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в телеграм-канале администрации Горностаевского муниципального округа.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших от украинских атак."За минувшие сутки из-за киевской агрессии пострадали два мирных жителя Херсонщины. В Алёшках ранения получил мужчина 33 лет. Его доставили в местную больницу. В Великих Копанях пострадала 49-летняя женщина. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в Скадовской ЦРБ", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.Утром 5 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного артобстрела, по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Беловское, Ближнее, Весёлая Лопань, Новая Деревня, Солохи и Ясные Зори совершены атаки 8 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Беловское в результате детонации мины "колокольчик" ранен мирный житель. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", — писал Гладков.В селе Новая Деревня повреждён прицеп спецтехники, в посёлке Малиновка — частный дом, в селе Ясные Зори — купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Вечером посёлок Октябрьский атакован дроном — повреждено помещение на территории сельхозпредприятия.В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Новоалександровка и Стригуны атакованы 9 беспилотниками."Вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок ранены трое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил губернатор.В селе Новоалександровка повреждены легковой автомобиль и забор частного домовладения, в селе Стригуны — объект торговли, легковой автомобиль и трактор, в селе Богун-Городок — автобус.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Дальний, сёлам Басово, Казинка, Кукуевка, Соболевка и хутору Нижние Мельницы выпущено 6 снарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 6 беспилотников. В городе Валуйки в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — аварийными службами электроснабжение было оперативно восстановлено.В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу 10 боеприпасами, село Тишанка атаковано 2 беспилотниками. Без пострадавших и разрушений.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. Последствий нет.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Романовка и Староселье подверглись 38 обстрелам, в ходе которых выпущено 206 боеприпасов, и атакованы 49 беспилотниками. Информация о последствиях уточняется."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хутор Панков атакованы 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка повреждён социальный объект, в селе Маломихайловка — объект торговли", — сообщил губернатор.В Яковлевском муниципальном округе по селу Мощёное произведена атака одного беспилотника. Последствий нет.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о жертвах от украинских атак среди мирных жителей."Сегодня утром вблизи села Щеголёк Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось 5 работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал Хиншейн в своём телеграм-канале.Кроме того, ещё один мужчина и две женщины получили ранения: с ушибами и ссадинами их доставили в Курскую областную больницу."Ещё одна жертва — в селе Званном Глушковского района. Из-за сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль, к глубокой скорби, погиб водитель — 53-летний мужчина", — также сообщил врио губернатора.Он призвал жителей Курской области соблюдать максимальную бдительность и осторожность.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О событиях минувшей недели на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы".

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив