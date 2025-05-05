"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Российские десантники завершают разгром ВСУ в селе Беловоды в ходе наступления в Сумской области. Об этом 5 мая сообщил Телеграм-канал военкоров "Русской весны"
По данным авторов публикации, таким образом российские войска продолжают расширять буферную зону в приграничье.
"Подразделения ВДВ ранее ворвались в Беловоды и сейчас уже ведут зачистку последней — южной части поселка, завершая разгром сил ВСУ", — заявляют военкоры.
Стоит отметить, что Беловоды располагаются южнее села Журавка, которое российская армия освободила еще 10 апреля. А в нескольких километрах к юго-востоку находится село Юнаковка, вокруг которого ВСУ пытаются экстренно выстроить оборону. Этот населенный пункт является хабом украинской армии— именно отсюда снабжалась вся украинская группировка в Курской области.
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