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"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области

"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области - 05.05.2025 Украина.ру

"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области

Российские десантники завершают разгром ВСУ в селе Беловоды в ходе наступления в Сумской области. Об этом 5 мая сообщил Телеграм-канал военкоров "Русской весны"

2025-05-05T11:28

2025-05-05T11:28

2025-05-05T11:28

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По данным авторов публикации, таким образом российские войска продолжают расширять буферную зону в приграничье.Стоит отметить, что Беловоды располагаются южнее села Журавка, которое российская армия освободила еще 10 апреля. А в нескольких километрах к юго-востоку находится село Юнаковка, вокруг которого ВСУ пытаются экстренно выстроить оборону. Этот населенный пункт является хабом украинской армии— именно отсюда снабжалась вся украинская группировка в Курской области.О других успехах военнослужащих ВС РФ — в публикации Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу.

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новости, беловоды, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, вдв