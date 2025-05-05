"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области - 05.05.2025 Украина.ру
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"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области - 05.05.2025 Украина.ру
"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
Российские десантники завершают разгром ВСУ в селе Беловоды в ходе наступления в Сумской области. Об этом 5 мая сообщил Телеграм-канал военкоров "Русской весны"
2025-05-05T11:28
2025-05-05T11:28
новости
беловоды
сумская область
украина
россия
вооруженные силы украины
вс рф
вдв
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По данным авторов публикации, таким образом российские войска продолжают расширять буферную зону в приграничье.Стоит отметить, что Беловоды располагаются южнее села Журавка, которое российская армия освободила еще 10 апреля. А в нескольких километрах к юго-востоку находится село Юнаковка, вокруг которого ВСУ пытаются экстренно выстроить оборону. Этот населенный пункт является хабом украинской армии— именно отсюда снабжалась вся украинская группировка в Курской области.О других успехах военнослужащих ВС РФ — в публикации Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, беловоды, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, вдв
Новости, Беловоды, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВДВ

"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области

11:28 05.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские десантники завершают разгром ВСУ в селе Беловоды в ходе наступления в Сумской области. Об этом 5 мая сообщил Телеграм-канал военкоров "Русской весны"
По данным авторов публикации, таким образом российские войска продолжают расширять буферную зону в приграничье.
"Подразделения ВДВ ранее ворвались в Беловоды и сейчас уже ведут зачистку последней — южной части поселка, завершая разгром сил ВСУ", — заявляют военкоры.
Стоит отметить, что Беловоды располагаются южнее села Журавка, которое российская армия освободила еще 10 апреля. А в нескольких километрах к юго-востоку находится село Юнаковка, вокруг которого ВСУ пытаются экстренно выстроить оборону. Этот населенный пункт является хабом украинской армии— именно отсюда снабжалась вся украинская группировка в Курской области.
О других успехах военнослужащих ВС РФ — в публикации Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу.
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