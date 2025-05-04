https://ukraina.ru/20250504/zelenye-gnidy-mogut-pokazat-trampu-kozyu-mordu-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-o-sdelke-veka-1062914850.html

"Зеленые гниды" могут показать Трампу "козью морду". Украинские и российские эксперты о сделке века

"Зеленые гниды" могут показать Трампу "козью морду". Украинские и российские эксперты о сделке века - 04.05.2025 Украина.ру

"Зеленые гниды" могут показать Трампу "козью морду". Украинские и российские эксперты о сделке века

На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать заключение киевским режимом ресурсной сделки с США и думают, во что это обойдется стране.

2025-05-04T12:44

2025-05-04T12:44

2025-05-04T12:44

украина

сша

вашингтон

дональд трамп

олег царев

игорь мосийчук

верховная рада

вооруженные силы украины

министерство финансов

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060181852_2:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_1b2f9c1578c601373620fff586a617ec.jpg

Как сообщили в Министерстве финансов США, Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Сообщается, что 30 апреля также было подписано соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции - "в знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины".Трамп в связи с этим заявил в эфире NewsNation, что в рамках этой сделки Вашингтон теоретически получит гораздо больше, чем 350 млрд долларов "или около того", вложенные в поддержку Украины (киевского режима — Ред.).Получится ли? Экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев отметил в своем блоге, что соглашение не накладывает на Киев каких-либо долговых обязательств перед Вашингтоном."Ранее Трамп настаивал на том, чтобы Украина компенсировала поставки американского оружия и финансовую помощь Украине, предоставленную ранее, за счёт своих природных ресурсов, однако в итоговый вариант договора это условие не вошло. Это в корне меняет значение этого документа", - считает аналитик.По мнению Царева, на практике этот документ не гарантирует Вашингтону серьёзных выгод."Дело в том, что наиболее перспективные месторождения и ресурсные активы Украины уже распределены между крупными игроками — как местными олигархами, так и иностранными компаниями. Американский капитал, пусть и с приоритетом, сможет претендовать лишь на то, что осталось незанятым или требует значительных вложений", - пояснил он, добавив, что текущая ситуация на Украине (война, коррупционные риски) делает любые масштабные инвестиции в добывающий сектор крайне рискованными, потому частные компании не будут спешить с реализацией проектов."То, что собирался подписать Трамп и то, что подписал, - это две совсем разные сделки. По сути, ни о чём толковом для США Трамп не договорился. От безысходности он подписал с Украиной хоть что-то, на что она была согласна", - сделал вывод Царев.Он также напомнил, что текст соглашения нуждается в ратификации."Перед тем, как его будут голосовать в Верховной Раде, документ раздадут депутатам. Тогда он просочится в СМИ, и мы узнаем, что же написано в соглашении", - добавил аналитик.Пока в Раде этого документа никто не видел, то, что подписано — тайна, утверждает экс-нардеп, участник карательной так называемой АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в своем блоге отметил, что не верит комментариям "зеленых гнид, которые устроили дерибан недр воюющей страны".По мнению политика, американцы принудили Киев подписать соглашение, "зеленые гниды… не отпетляли".Но впереди ратификация, напомнил Мосийчук, и продолжил - "и тут уже зеленые гниды, которые уже продали большую часть украинских недр нашим олигархам (Пинчук, Буткевич…) и Британии, которая их курирует, могут показать Трампу козью морду, а если не покажут, то, когда дойдет до реализации соглашения, Трамп сам охренеет, когда увидит, какой мизер недр остался для освоения инвестиционным фондом, который только что создали...".Заключение сделки не осталось незамеченным и в России. Если бы в США существовала награда за доблестный труд, то Дональд Трамп вполне мог бы стать ее кавалером за первые сто дней президентства, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его мнению, особо стоило бы отметить тарифную войну Трампа и заключение ресурсной сделки с Киевом."Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны", - заявил Медведев.Он также отметил, что "рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление"."Май начинается бурно. И отнюдь не мирно. День Победы ещё впереди", - заключил политик.Действительно, о перспективах достижения прочного мира на Украине говорить пока рано. Напротив, боевые действия могут приобрести куда больший масштаб, предполагает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". Авторы канала со ссылкой на свой источник отмечают, что "солдаты КНДР будут принимать участие в войне уже на территории Украины (ранее воевали только в Курской области), если мирный кейс Трампа заглохнет".По данным источника, в случае эскалации конфликта, уже к концу года в рядах ВС РФ будут воевать более 200 тысяч северокорейских военных на своей технике, и это будет угрожать обвалом фронта ВСУ."Ситуация для ВСУ очень и очень печальная, хотя (главком ВСУ — Ред.) Сырский и Зеленский пытаются рассказывать вам сказки. Все наши источники ждут момента Х, когда всё одномоментно рухнет. Это может произойти в любой момент", - пишет тг-канал.А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский напомнил в своем блоге о заявлении секретаря оборонного комитета украинского парламента Романа Костенко — "о том, что даже после заключения мира, СБУ продолжит уничтожение врагов на территории России".Как говорится, спасибо, что предупредили. По мнению Дубинского, "делается это специально, с целью получить удары по центрам принятия решений и подорвать переговоры". Опальный нардеп добавил, что это "переход к тактике живого щита".О важных деталях подписания сделки между Украиной и США - в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке""* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

украина

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, сша, вашингтон, дональд трамп, олег царев, игорь мосийчук, верховная рада, вооруженные силы украины, министерство финансов, эксклюзив