https://ukraina.ru/20250504/predsedatel-knr-7-10-maya-budet-v-rossii-po-priglasheniyu-putina-1062912561.html

Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина

Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина - 04.05.2025 Украина.ру

Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2025-05-04T10:44

2025-05-04T10:44

2025-05-04T10:44

новости

китай

россия

кремль

владимир путин

си цзиньпин

кнр (китай)

сво

80 лет победы

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055113938_0:158:3074:1887_1920x0_80_0_0_f8e3a5b12cf0598c158dcb7f440743b4.jpg

"По приглашению Президента России Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Главы государств проведут переговоры и обсудят основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.Москва примет в День Победы 9 мая лидеров и делегации из десятков государств мира по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Масштабные мероприятия состоятся в условиях продолжения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Тем временем военно-политическое руководство Украины продолжает угрожать участникам юбилейного Дня Победы. Подробности в публикации Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая

китай

россия

кремль

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, кремль, владимир путин, си цзиньпин, кнр (китай), сво, 80 лет победы, день победы, 9 мая, международные отношения, международная политика, переговоры