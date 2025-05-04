Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина - 04.05.2025 Украина.ру
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Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина
Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина - 04.05.2025 Украина.ру
Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина
Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2025-05-04T10:44
2025-05-04T10:44
новости
китай
россия
кремль
владимир путин
си цзиньпин
кнр (китай)
сво
80 лет победы
день победы
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"По приглашению Президента России Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.Главы государств проведут переговоры и обсудят основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.Москва примет в День Победы 9 мая лидеров и делегации из десятков государств мира по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Масштабные мероприятия состоятся в условиях продолжения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Тем временем военно-политическое руководство Украины продолжает угрожать участникам юбилейного Дня Победы. Подробности в публикации Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
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новости, китай, россия, кремль, владимир путин, си цзиньпин, кнр (китай), сво, 80 лет победы, день победы, 9 мая, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Китай, Россия, Кремль, Владимир Путин, Си Цзиньпин, КНР (Китай), СВО, 80 лет Победы, День Победы, 9 мая, международные отношения, Международная политика, переговоры

Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина

10:44 04.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"По приглашению Президента России Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в официальном сообщении.
Главы государств проведут переговоры и обсудят основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
"Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - сообщили в Кремле.
Москва примет в День Победы 9 мая лидеров и делегации из десятков государств мира по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Масштабные мероприятия состоятся в условиях продолжения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Тем временем военно-политическое руководство Украины продолжает угрожать участникам юбилейного Дня Победы. Подробности в публикации Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
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