https://ukraina.ru/20250504/prodolzhayte-vesti-sebya-glupo-tramp-rasskazal-o-vykhode-iz-peregovorov-po-ukraine-1062923069.html
"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине
"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине - 04.05.2025 Украина.ру
"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине
Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине
2025-05-04T17:26
2025-05-04T17:26
2025-05-04T17:26
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Президент США Дональд Трамп не исключает выхода Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News"Вероятно, достичь мирного соглашения между Россией и Украиной невозможно", - цитирует Трампа телеканал.Президент США отметил, что сейчас условия для мира между Россией и Украиной не созрели."Наступит время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо", - сказал Трамп.По его словам, он именно так и скажет, когда наступит время выхода из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Трамп отметил, что неоднократно порывался сделать такой шаг, однако всякий раз происходили "позитивные вещи", которые удерживали его в переговорном процессе.Ранее в Вашингтоне заявлял о посреднической роли США в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. При этом Вашингтон поставляет на Украину оружие, боеприпасы, развединформацию, обучает украинских военнослужащих и оказывает другие виды военной помощи режиму Зеленского.Незадолго до этого, 29 апреля официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон откажется от посреднической функции в переговорном процессе по урегулированию конфликта ан Украине.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией
https://ukraina.ru/20250504/rossiya-odna-po-suti-protivostoit-vsemu-kollektivnomu-zapadu---putin-1062917535.html
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"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине
Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине