"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине - 04.05.2025 Украина.ру
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"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине
"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине - 04.05.2025 Украина.ру
"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине
Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине
2025-05-04T17:26
2025-05-04T17:26
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переговоры
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Президент США Дональд Трамп не исключает выхода Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News"Вероятно, достичь мирного соглашения между Россией и Украиной невозможно", - цитирует Трампа телеканал.Президент США отметил, что сейчас условия для мира между Россией и Украиной не созрели."Наступит время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо", - сказал Трамп.По его словам, он именно так и скажет, когда наступит время выхода из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Трамп отметил, что неоднократно порывался сделать такой шаг, однако всякий раз происходили "позитивные вещи", которые удерживали его в переговорном процессе.Ранее в Вашингтоне заявлял о посреднической роли США в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. При этом Вашингтон поставляет на Украину оружие, боеприпасы, развединформацию, обучает украинских военнослужащих и оказывает другие виды военной помощи режиму Зеленского.Незадолго до этого, 29 апреля официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон откажется от посреднической функции в переговорном процессе по урегулированию конфликта ан Украине.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво, дипломатия
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО, дипломатия

"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине

17:26 04.05.2025
 
Трамп
Трамп
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Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп не исключает выхода Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News
"Вероятно, достичь мирного соглашения между Россией и Украиной невозможно", - цитирует Трампа телеканал.
Президент США отметил, что сейчас условия для мира между Россией и Украиной не созрели.
"Наступит время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо", - сказал Трамп.
По его словам, он именно так и скажет, когда наступит время выхода из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп отметил, что неоднократно порывался сделать такой шаг, однако всякий раз происходили "позитивные вещи", которые удерживали его в переговорном процессе.
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"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - ПутинРоссия надеялась мирно урегулировать конфликт с Украиной, однако была обманута и вынужденно начала СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в Вашингтоне заявлял о посреднической роли США в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. При этом Вашингтон поставляет на Украину оружие, боеприпасы, развединформацию, обучает украинских военнослужащих и оказывает другие виды военной помощи режиму Зеленского.
Незадолго до этого, 29 апреля официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон откажется от посреднической функции в переговорном процессе по урегулированию конфликта ан Украине.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией
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