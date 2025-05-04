https://ukraina.ru/20250504/posle-otdykha-severokoreyskie-voyska-poyavyatsya-v-donbasse--polikarpov-1062840180.html

После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — Поликарпов

После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — Поликарпов - 04.05.2025 Украина.ру

После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — Поликарпов

Сейчас части с бойцами КНДР уходят на отдых. За это время уже опытные военнослужащие передадут свой опыт новобранцам, а позже насытят фронт в Донбассе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-05-04T06:45

2025-05-04T06:45

2025-05-04T06:45

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Отвечая на вопрос, будет ли возможен сценарий, при котором северокорейские войска встанут по границе, а Россия перебросит свои боеспособные части в Донбасс, собеседник издания отметил, что более реалистичный вариант развития событий будет выглядеть так:Поликарпов также рассказал, что в Курской области работал не только северокорейский спецназ, который показал себя очень хорошо. В российском регионе были части, которые приехали со своей артиллерией — главной фишкой КНДР в их противостоянии с Южной Кореей.“Они прошли обкатку в боевых условиях. Но не надо думать, что северокорейцы сейчас вернутся домой и устроят победоносный марш на Сеул”, — заключил военный историк.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину отметил вклад Северной Кореи в освобождении Курской области. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь, действуя в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/putin-poblagodaril-armiyu-kndr-za-pomosch-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062791009.html

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новости, кндр, донбасс, россия, владимир путин, вс рф, валерий герасимов, генштаб