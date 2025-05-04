После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — Поликарпов
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Сейчас части с бойцами КНДР уходят на отдых. За это время уже опытные военнослужащие передадут свой опыт новобранцам, а позже насытят фронт в Донбассе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос, будет ли возможен сценарий, при котором северокорейские войска встанут по границе, а Россия перебросит свои боеспособные части в Донбасс, собеседник издания отметил, что более реалистичный вариант развития событий будет выглядеть так:
“Северокорейские части уходят на отдых. Украина воспринимает это как полный их вывод с фронта. В это время получившие опыт северокорейские бойцы обучают новобранцев и довооружаются, а потом появляются в Донбассе”.
Поликарпов также рассказал, что в Курской области работал не только северокорейский спецназ, который показал себя очень хорошо. В российском регионе были части, которые приехали со своей артиллерией — главной фишкой КНДР в их противостоянии с Южной Кореей.
“Они прошли обкатку в боевых условиях. Но не надо думать, что северокорейцы сейчас вернутся домой и устроят победоносный марш на Сеул”, — заключил военный историк.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину отметил вклад Северной Кореи в освобождении Курской области. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь, действуя в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.
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