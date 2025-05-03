https://ukraina.ru/20250503/vsu-khotyat-udarit-v-styk-kurskoy-i-bryanskoy-oblastey-alekhin-obyasnil-pochemu-vs-rf-ogolyat-flangi-1062843032.html

ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги

ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги - 03.05.2025 Украина.ру

ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги

Глубоких прорыв со стороны российской армии в Сумскую область можно не ждать, так как ее главная задача сейчас — обезопасить регионы России, где противник может вновь попытаться ударить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2025-05-03T07:45

2025-05-03T07:45

2025-05-03T07:45

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Комментируя тему, что будет дальше происходить в освобожденной Курской области, собеседник издания отметил, что российские войска будут расширять свой контроль в Сумской области для создания там буферной зоны.По его словам, ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск". Это происходит потому что киевский режим преследует информационные цели.“Если [глава Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов и [президент России Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области”, — объяснил Алехин.Он добавил, что у киевского режима стратегия одна — показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия. Украина в прямом и переносном смысле работает в короткую, заявил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diversionnye-gruppy-vsu-v-belgorodskoy-popovke--gerasimov--1062774345.html

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новости, россия, сумская область, брянская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, курская область, вс рф