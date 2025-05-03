ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Глубоких прорыв со стороны российской армии в Сумскую область можно не ждать, так как ее главная задача сейчас — обезопасить регионы России, где противник может вновь попытаться ударить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Комментируя тему, что будет дальше происходить в освобожденной Курской области, собеседник издания отметил, что российские войска будут расширять свой контроль в Сумской области для создания там буферной зоны.
“Правда, есть информация, что ВСУ сейчас накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку. Учитывая это, вряд ли с нашей стороны сейчас будут глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги”, — подчеркнул Алехин.
“Если [глава Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов и [президент России Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области”, — объяснил Алехин.
Он добавил, что у киевского режима стратегия одна — показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия. Украина в прямом и переносном смысле работает в короткую, заявил собеседник издания.
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Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово читайте на сайте Украина.ру.
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