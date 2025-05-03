ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги - 03.05.2025 Украина.ру
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ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги
ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги - 03.05.2025 Украина.ру
ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги
Глубоких прорыв со стороны российской армии в Сумскую область можно не ждать, так как ее главная задача сейчас — обезопасить регионы России, где противник может вновь попытаться ударить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2025-05-03T07:45
2025-05-03T07:45
новости
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Комментируя тему, что будет дальше происходить в освобожденной Курской области, собеседник издания отметил, что российские войска будут расширять свой контроль в Сумской области для создания там буферной зоны.По его словам, ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск". Это происходит потому что киевский режим преследует информационные цели.“Если [глава Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов и [президент России Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области”, — объяснил Алехин.Он добавил, что у киевского режима стратегия одна — показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия. Украина в прямом и переносном смысле работает в короткую, заявил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diversionnye-gruppy-vsu-v-belgorodskoy-popovke--gerasimov--1062774345.html
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новости, россия, сумская область, брянская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, курская область, вс рф
Новости, Россия, Сумская область, Брянская область, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Курская область, ВС РФ

ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги

07:45 03.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Глубоких прорыв со стороны российской армии в Сумскую область можно не ждать, так как ее главная задача сейчас — обезопасить регионы России, где противник может вновь попытаться ударить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Комментируя тему, что будет дальше происходить в освобожденной Курской области, собеседник издания отметил, что российские войска будут расширять свой контроль в Сумской области для создания там буферной зоны.
“Правда, есть информация, что ВСУ сейчас накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку. Учитывая это, вряд ли с нашей стороны сейчас будут глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги”, — подчеркнул Алехин.
По его словам, ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск". Это происходит потому что киевский режим преследует информационные цели.
“Если [глава Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов и [президент России Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области”, — объяснил Алехин.
Он добавил, что у киевского режима стратегия одна — показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия. Украина в прямом и переносном смысле работает в короткую, заявил собеседник издания.
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Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово читайте на сайте Украина.ру.
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